Il Grande Fratello è entrato nel vivo. Dopo la puntata di debutto del 16 settembre, Alfonso Signorini accoglie il resto degli inquilini e, tra questi, c’è anche Amanda. Non una ragazza comune, ma la sorella di Loredana Lecciso, che ha deciso di supportarla raggiungendo lo studio di Canale5 per sostenerla all’ingresso dalla Porta Rossa. Un ritorno incredibile, visto che non la vedevamo da tempo, ma per la famiglia si fa questo e altro.

Perché Loredana Lecciso era al Grande Fratello

Come vi abbiamo anticipato, si tratta di una questione di famiglia. Loredana Lecciso è tornata su Canale5 per stare al fianco della sua sorella minore Amanda, alla quale è legatissima e considera come sua figlia. “Ti sto affidando una cosa preziosissima”, ha dichiarato ad Alfonso Signorini, che ha inoltre voluto indagare su cosa faccia durante le sue giornate in quel di Cellino San Marco. Cammina tra i boschi, ha detto, ma non è entrata troppo nel merito della sua vita privata che da tempo preferisce tenere riservata.

Insieme hanno pure preparato le orecchiette, con un pessimo risultato recuperato dal conduttore che le ha fornite di un grande cesto di pasta perché non facessero una figura infima di fronte agli altri. “Mi fate pena“, ha concluso Signorini, che le ha spedite dentro la Casa per annunciare che Amanda sarebbe stata una nuova concorrente.

Non è un mistero che sia legatissima alle sue sorelle, la sua gemella Raffaella e Amanda Lecciso, che ha cresciuto come una delle sue figlie. È infatti la minore delle tre e ha vissuto una vita lontana dal mondo dello spettacolo, benché le maggiori abbiano più volte provato a farsi spazio in questo mondo. Ora che il tempo è passato, entrambe hanno intrapreso altre strade e sono felici delle vite che hanno costruito malgrado il mancato successo in tv.

I motivi dell’addio alla tv di Loredana Lecciso

Agli albori della sua relazione con Al Bano, aveva provato a intraprendere un percorso in televisione che si è fermato poco dopo per entrambe. Loredana aveva però continuato a comparire in televisione saltuariamente, perfino per lasciare in diretta il suo compagno che si trovava all’Isola dei Famosi, ma col tempo ha diradato le presenze per dedicarsi ai suoi progetti personali e ai figli che ormai sono adulti e indipendenti dai genitori.

Una scelta ponderata che deriva dalla necessità di rendere equilibrato il rapporto con il padre dei suoi figli, che non ha mai fatto mistero di non gradire troppo il suo percorso nel mondo della tv. Non l’ha mai ostacolata davvero, in qualche caso ha provato a favorirla, ma col trascorrere del tempo hanno entrambi deciso di dare priorità alla famiglia pur sentendosi perfettamente realizzati in ambito personale.

Insieme hanno avuto due figli, Jasmine e Bido, che oggi sono adulti e stanno iniziando a capire cosa fare della loro vita. Lei è comunque rimasta molto legata alle sue sorelle che fanno parte della sua vita di ogni giorno. L’ingresso di Amanda è stata comunque una sorpresa, perché al suo posto era stato scelto Lino Giuliano. L’ex concorrente di Temptation Island ha però perso il posto dopo un commento omofobo comparso sui social che ha determinato la sua squalifica ancora prima che facesse il suo ingresso all’interno della Casa. La minore delle Lecciso è quindi una grande novità di quest’anno: una concorrente assolutamente nuova e da scoprire giorno dopo giorno.