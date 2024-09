Tim Music Awards, le pagelle: Vanessa Incontrada non osa (5), Gianna Nannini commuove (10)

Fonte: IPA Vanessa Incotnrada

La grande musica italiana va in scena all’Arena di Verona per la diciottesima edizione dei Tim Music Awards che, ogni anno, premiano gli artisti più ascoltati dagli abitanti dello Stivale. Dai più giovani talenti ai grandi maestri del palcoscenico, sul palco se ne sono viste (e ascoltate) delle belle. Non tutti, però, sono riusciti a raggiungere la sufficienza. Ecco le pagelle della prima serata andata in onda live venerdì 13 settembre.

Vanessa Incontrada, si può dare di più. Voto: 5

Vanessa Incontrada ai Tim Music Awards è ormai di casa. È già qualche anno che la spagnola più amata d’Italia conduce la kermesse musicale al fianco di Carlo Conti, a cui in Rai mancano ormai da presentare le previsioni del meteo. E, trovandosi nella sua comfort zone, ci aspettavamo che Vanessa osasse un po’ di più. Non nella verve, che non la manca mai, ma nel look.

Bellissima e radiosa, ma con un look decisamente sottotono. Il sobrio vestito nero è più adatto a una festa aziendale che a una prima serata televisiva. E neppure i nuovi capelli lunghissimi e biondissimi riescono a illuminare l’insieme. Le diamo 5 per la simpatia.

Gigi e Gianna, mostri da palcoscenico. Voto: 10

Il loro stile musicale può piacere o meno. E magari piace uno e l’altro no, d’altronde fanno musica molto diversa. C’è una cosa, però, che Gigi D’Alessio e Gianna Nannini hanno in comune: sono entrambi delle icone della musica italiana, veri mostri da palcoscenico che si sono letteralmente mangiati l’Arena. Sono arrivati vestiti come sempre, con le canzoni di sempre, e hanno fatto vibrare Verona. Non possiamo che concedere un 10 e inchinarci di fronte ai maestri.

E che emozione per Gianna Nannini, che si è commossa quando le è stata conferita la targa che celebra i 40 anni dalla deposizione alla Siae di Fotoromanza, il brano rock più romantico dell’ultimo mezzo secolo. Una lunga ovazione – meritatissima – l’ha accompagnata alla sua discesa dal palcoscenico, cui tutti noi ci siamo uniti da casa.

Elodie, la bella di fretta. Voto: 6

E se i Tim Music Awards premiano gli artisti più ascoltati dell’anno, di certo non poteva mancare Elodie. C’è bisogno di dirlo? Era bella, bellissima e sensuale come sempre. Con un nuovo incantevole abito in bianco e nero: un top di paillettes e una lunga e fluttuante gonna dallo spacco vertiginoso.

Con i lunghi capelli scuri portati sciolti e mossi come una gitana. Un vero incanto. Ma l’incantesimo non è durato molto. Elodie è quasi sfuggita dai conduttori, sembrava avesse fretta di tornare a casa… Forse per riabbracciare il suo amato Iannone il prima possibile?

Angelina Mango porta TikTok su Ra1. Voto: 8

È ormai un cliché superato quello che il pubblico della Rai sia agée, e magari lo è anche, ma di certo ha imparato ad apprezzare la “musica dei giovani”. La vittoria della giovanissima Angelina Mango all’ultimo Festival di Sanremo ne è la prova. E così, senza più remore, Angelina ha portato all’Arena tutti i suoi vent’anni.

C’era tutto: la tutona street style, i ballerini svestiti, il balletto già pronto a diventare virale su TikTok. E c’erano le sue canzoni che non riusciamo più a toglierci dalla testa e l’umiltà di una ragazza che non si è fatta sopraffare dal successo: “Ancora non ci credo che tutto questo stia succedendo a me” ha detto mentre ritirava l’ennesimo premio prima di partire per il suo tour europeo.