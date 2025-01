Vanessa Incontrada, il primo look da Zelig è total-black con orecchini da 20mila euro

È andata in onda la prima puntata della nuova edizione di Zelig e Vanessa Incontrada ha incantato il pubblico con la sua grande bellezza: tutti i dettagli del look da prima serata

Fonte: Ansa/IPA Vanessa Incontrada, 10 look che ci hanno insegnato che l’eleganza non è questione di taglia

Zelig è tornato a farci compagnia rallegrando la prima serata di ogni mercoledì: lo show all’insegna delle risate e dell’ironia, che da anni intrattiene il pubblico di Canale 5 con svariati, esilaranti sketch comici, vede al timone anche questa volta la iconica nonché amatissima coppia formata da Vanessa Incontrada e Claudio Bisio. I due conduttori, da anni legati da una profonda amicizia che va oltre il semplice rapporto professionale, è senza ombra di dubbio tra le più apprezzate della tv italiana.

La primissima volta che l’attrice di origine spagnola ha calcato il palco della trasmissione aveva poco più di vent’anni, una bellezza mozzafiato e tutta una carriera davanti da costruire, tanto che si potrebbe dire sia letteralmente cresciuta sul palco di Mediaset. Bellezza che ad oggi, malgrado l’inesorabile trascorrere del tempo, non è affatto sfiorita. Ed eccola dunque a condurre l’edizione di Zelig 2025 con la sua grande energia e solarità, accompagnate da indiscutibile fascino. Quale look avrà sfoggiato per la prima puntata?

Vanessa Incontrada meravigliosa in nero e diamanti sul palco di Zelig

In occasione della prima puntata della nuova edizione di Zelig Vanessa Incontrada ha già provveduto a lasciare a bocca aperta gli spettatori: la conduttrice è apparsa sensuale e raffinata sul palco, grazie anche all’eleganza sempiterna del total-black. La scelta del look è ricaduta su di con un lungo abito firmato Antonio Riva, un modello dalla vestibilità fasciante e sinuosa, dotato di gonna dalla linea a sirena e bustier con micro scollo a V e dettaglio di spalline cut-out in raso.

Si trattava molto probabilmente di una creazione custom-made realizzata appositamente su di lei, per la speciale occasione. Chiudevano il tutto un sofisticato raccolto mosso e voluminoso, un make-up naturale ed un paio di tacchi rigorosamente a spillo.

Ad illuminare grandemente il volto erano anche dei vistosi orecchini a spirale, due pendenti rigidi in oro bianco e tempestati di diamanti firmati Gismondi 1754, facenti parte della collezione Genesi.

Questi costituivano l’unico e solo elemento luminoso della mise, probabilmente selezionati in modo strategico per rischiarare il nero del vestito da sera. Che dire, missione riuscita, e per fortuna: si vocifera che il loro prezzo si aggiri attorno ai 20mila euro.

L’amicizia tra Vanessa Incontrada e Claudio Bisio: “Ci baciamo come portafortuna”

Vanessa Incontrada e Claudio Bisio sono di fatto una coppia: lo storico duo a vent’anni dal primo incontro è ancora unito da un rapporto d’amicizia indissolubile, non solo dunque professionale, che coinvolge persino le rispettive famiglie.

“Non abbiamo un copione, improvvisiamo tutto. Trasportiamo il nostro feeling sul palcoscenico. C’è tanto amore, tanto divertimento, tanto tempo che ci conosciamo. Io suo marito, lei mia moglie, quando siamo in Toscana si va in bicicletta insieme. Sul palco, poi, più andiamo a ruota libera, più siamo felici e più funzioniamo” ha raccontato Bisio. Il loro innegabile feeling è palpabile, tanto che in molti si chiedono se ci sia mai stato di più. Il loro piccolo portafortuna dal 2004 – iniziato proprio da lui con grande sorpresa della conduttrice – è un bacio a stampo. In amicizia, chiaramente.