Vanessa Incontrada e Claudio Bisio a Zelig 2025: “Ci baciamo come portafortuna”

"Zelig" è pronto a tornare dal 15 gennaio in tv: ritroviamo la coppia iconica Vanessa Incontrada e Claudio Bisio. Che si baciano come portafortuna

Fonte: Ansa Claudio Bisio e Vanessa Incontrada

Sono una “coppia di fatto” da 20 anni: stiamo parlando di Vanessa Incontrada e di Claudio Bisio. Una coppia iconica della televisione, un duo unico: artisticamente funzionano, e dal 15 gennaio, su Canale5, sono pronti per tornare con Zelig. Sono trascorsi vent’anni da quell’incontro fortunato, e oggi li unisce un rapporto indissolubile, che non è solo professionale. Sono due grandi amici. E il loro portafortuna è un bacio a stampo.

Claudio Bisio e Vanessa Incontrada pronti per Zelig 2025

“Non abbiamo un copione, improvvisiamo tutto. Trasportiamo il nostro feeling sul palcoscenico. C’è affetto, magia, stima. Il grande piacere di lavorare insieme che credo poi si veda”. Al settimanale Oggi, Vanessa Incontrada e Claudio Bisio hanno parlato del loro rapporto, in vista di Zelig 2025, in partenza dal 15 gennaio su Canale5. Un sodalizio professionale, il loro, che è sempre stato unico: non solo colleghi e grandi professionisti, ma soprattutto due amici pronti a sostenersi l’un l’altro e a darsi manforte.

“C’è tanto amore, tanto divertimento, tanto tempo che ci conosciamo. Io suo marito, lei mia moglie, quando siamo in Toscana si va in bicicletta insieme. Sul palco, poi, più andiamo a ruota libera, più siamo felici e più funzioniamo”, ha raccontato Bisio. Ma c’è un piccolo portafortuna che ripetono da ormai vent’anni, da quel 2004. “Cominciò Claudio cogliendomi di sorpresa, ora glielo faccio io appena lo vedo sul palco”, un bacio a stampo. Da amici, ovviamente.

Il legame tra Claudio Bisio e Vanessa Incontrada

Anche a Verissimo, ospiti da Silvia Toffanin, hanno parlato del loro rapporto: “Io e lei non dobbiamo avere un copione. Meno sappiamo, meglio è”, aveva raccontato Bisio, andando a confermare le recenti dichiarazioni. E in vent’anni non hanno mai nemmeno litigato. “Non ci siamo mai scontrati, neanche per una battuta”. Anche la Incontrada ha confermato le parole di Bisio: “Non ricordo una sola volta in cui ci siamo trovati in disaccordo”. Una di quelle intese televisive che vanno ben oltre e che si costruiscono in anni di solida amicizia e sostegno.

L’affetto è reale anche nei confronti della famiglia di Bisio: “Sono molto legata a lui, a sua moglie Sandra e ai suoi figli”. La Incontrada, invece, è ritornata con il compagno Rossano Laurini, dopo un periodo di crisi. “Siamo ripartiti dai nostri errori. In quel periodo lì mi domandavo se potevo pensare ad una vita senza di lui. Questo pensiero era condiviso e questo ci ha fatto decidere di ricominciare, con la consapevolezza di non rifare gli stessi errori”.

Zelig 2025, tre serate per la nuova edizione

Zelig torna su Canale5 con la nuova edizione da mercoledì 15 gennaio 2025 in prima serata: come sempre, al timone ci sono Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Sono previste tre puntate e sul palco si alternano 30 comici: naturalmente, tra emergenti e grandi nomi della comicità, ritroviamo Max Angioni, Anna Maria Barbera, Dado, Maurizio Lastrico, Enrico Bertolino, Paolo Cevoli, Leonardo Manera, Raul Cremona e Antonio Ornano. Ci sono anche delle novità: oltre ai momenti di comicità, verranno affiancati quelli dedicati alla musica, al puro intrattenimento ed è presente un corpo di ballo formato da 18 professionisti, oltre alla band The Pax Side of the Moon.