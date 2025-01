Fonte: IPA Vanessa Incontrada

Mercoledì 29 gennaio 2025, in prima serata su Canale5, Zelig torna per l’ultimo, imperdibile appuntamento della stagione. Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, la coppia più amata della comicità televisiva, ci accompagneranno ancora una volta in una serata all’insegna della risata e del divertimento, in diretta dal TAM Teatro degli Arcimboldi di Milano.

Zelig, le anticipazioni del 29 gennaio

L’ultima puntata di questa edizione di Zelig sarà una vera e propria festa della comicità, con un cast ricco di volti noti e nuovi talenti pronti a conquistare il pubblico. Sul palco si alterneranno artisti che hanno già fatto la storia del programma e nuove promesse scovate in giro per l’Italia dai mitici Gino & Michele e Giancarlo Bozzo.

Tra i protagonisti della serata troveremo Omar Pirovano, Vincenzo Albano, Nikolas Albanese, Maurizio Lastrico, Simone Barbato, Max Angioni, Federico Basso, Virgigno, Antonio Ornano, Davide Paniate, Silvio Cavallo, Anna Maria Barbera (l’indimenticabile Sconsolata), Giovanni D’Angella, Aurelio Sechi, Vincenzo Comunale, Santo Palumbo, Senso D’Oppio, Francesco Migliazza, Federica Ferrero, Eddy Mirabella, Leonardo Manera, Tiberio Cosmin e Davide Calgaro.

Gli ospiti

A rendere ancora più speciale questa serata ci penserà un trio d’eccezione: quello de Il Volo. Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone porteranno sul palco la loro straordinaria voce e il loro talento, per un momento in cui la magia della musica al clima spensierato dello show. I tre sono stati inoltre protagonisti di un servizio condotto da Le Iene, in cui Nicolò De Devitiis ha trascorso 48 ore con loro tra Parigi e Sofia, indagando sul loro rapporto e su come trascorrano le loro giornata in tour.

Oltre alle irresistibili gag comiche, lo show sarà arricchito dalla presenza del corpo di ballo della DanceHaus Hip Hop Department di Susanna Beltrami. Un team di 18 ballerini professionisti che, con la loro energia e le loro coreografie spettacolari, daranno ancora più ritmo alla serata. E non dimentichiamo la band ufficiale dello show, The Pax Side of the Moon. Questo gruppo, vincitore del contest di Zelig Fun Cool Music Award nel 2018, è composto da 8 musicisti dallo stile unico e travolgente, studiato appositamente per accompagnare il racconto comico dello show.

Se Zelig è un successo così longevo, è anche grazie a una squadra di professionisti che lavora dietro le quinte per creare un’esperienza che non ha eguali in tv. La scenografia, curata da Marco Calzavara, è il perfetto sfondo per le performance comiche, mentre la regia di Marco Beltrami è l’occhio vigile di una messa in scena dinamica e coinvolgente.

Quando e dove vedere Zelig

La nuova puntata di Zelig, condotta da Vanessa Incontrada e da Claudio Bisio, va in onda il 29 gennaio 2025 su Canale5 dalle 21,35 e sarà l’ultima per questa stagione. Impossibile prevedere che questa sarà la conclusione definitiva dello show comico, che era tornato in onda dopo molti anni, ma di certo la tornata più recente volge al termine. Lo spettacolo va in onda in contemporanea anche su Mediaset Infinity dove rimane fruibile anche nei giorni alla successivi alla messa in onda. Attivo anche l’hashtag ufficiale della trasmissione che ogni settimana raccoglie i commenti degli utenti che seguono il programma.