Vanessa Incontrada e Claudio Bisio a Verissimo: “Se abbiamo mai litigato?”

Non è un amore comune quello tra Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, e non ha bisogno di copioni né di scene preparate. Sul palco, la loro complicità è immediata, spontanea, e attraversa due decenni di risate, battute, e momenti che li hanno resi inseparabili agli occhi del pubblico. In occasione di questa importante ricorrenza, Silvia Toffanin li ha accolti a Verissimo, dove hanno ricordato i loro primi passi e i segreti di un’amicizia che non ha mai subito una battuta d’arresto.

Per questo duetto ormai più che collaudato, questa celebrazione non è un punto d’arrivo, ma un incentivo a continuare a fare ciò che amano. Il ritorno a Zelig, con qualche sorpresa e persino qualche momento musicale, è solo l’ultimo di tanti progetti che li vedranno insieme. Bisio scherza sul suo nuovo libro e sulla voglia di esplorare nuovi ambiti, mentre Vanessa Incontrada parla dei suoi viaggi e dei momenti di evasione con le amiche, come quei viaggi “solo per ragazze” che organizza ogni anno.

“Mai un copione”: il segreto di una complicità autentica

Claudio Bisio e Vanessa Incontrada condividono uno stile di lavoro che li ha portati a lasciare i copioni nel cassetto. La loro forza sta nella spontaneità. “Io e lei non dobbiamo avere un copione. Meno sappiamo, meglio è”, ha confessato Bisio, mentre Vanessa rideva, ricordando i loro primi anni insieme a Zelig. “In effetti, non abbiamo mai avuto un copione rigido”, ha aggiunto lei. Un’intesa che non sembra affatto scalfita dal tempo, ma che anzi si rafforza.

Venti anni senza un litigio: un record quasi impossibile

Tra le dichiarazioni, emerge un dettaglio quasi incredibile: in vent’anni, Bisio e Vanessa Incontrada non hanno mai litigato. “Non ci siamo mai scontrati, neanche per una battuta”, ha detto Claudio con il sorriso. E Vanessa ha confermato: “Non ricordo una sola volta in cui ci siamo trovati in disaccordo”.

Un’intesa rara, che sarebbe impensabile anche per una coppia sposata da anni. Per loro, il palcoscenico non è solo lavoro, ma un luogo dove si riscoprono ogni volta con la stessa intesa.

Una trasformazione condivisa: Incontrada e la crescita come donna e madre

Quando Bisio ha incontrato Incontrada, lei aveva solo 25 anni e una carriera tutta da costruire. Oggi, quella ragazza è diventata una donna e madre di un adolescente. Bisio ha riflettuto su questa crescita, ammettendo che, sebbene lei sostenga di aver imparato molto da lui, è anche lui che ha assorbito tanto dalla sua freschezza e spontaneità. “Mi ha insegnato a lasciarmi andare, a non prendermi troppo sul serio”, ha raccontato. Per Incontrada, Bisio è diventato quasi parte della famiglia: “Sono molto legata a lui, a sua moglie Sandra e ai suoi figli”.

Non è solo sul palco che i due dimostrano il loro affetto: nella vita reale, le loro famiglie si conoscono, si frequentano, e si supportano a vicenda.

Claudio Bisio e i figli, tra orgoglio e qualche rimpianto

Durante l’intervista, Claudio Bisio ha rivelato il suo profondo affetto per i figli, ormai grandi, che vivono sparsi per il mondo. “Quando mi chiedono cosa mi fa ridere, penso subito ai miei figli, a quanto ridevamo insieme”.

Tuttavia, non manca un’ombra di rimpianto per i momenti perduti a causa della carriera. In particolare, ricorda un progetto in Ucraina che lo ha portato via dalla famiglia per otto mesi subito dopo la nascita della figlia. “Allora mi sentivo in colpa, temevo che mia figlia non mi volesse più bene”. ha ammesso Bisio, con una sincerità che ha emozionato anche Silvia Toffanin.