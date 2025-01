Fonte: Ansa Vanessa Incontrada e Claudio Bisio a "Zelig"

Uno show storico, rimasto in panchina per molti anni, ma sul quale Canale5 ha deciso di puntare nuovamente. Zelig torna in onda il 15 gennaio in prima serata ad alcuni mesi dalla conclusione delle registrazioni, con la conduzione di Vanessa Incontrada e Claudio Bisio. La coppia, ormai rodata da diverso tempo, è pronta a ospitare comici e personaggi dello spettacolo per dare vita a una serata che si prospetta ricchissima di risate e intrattenimento. E, per la prima puntata, si avvalgono di un nome d’eccezione: quello di Lazza.

Zelig, le anticipazioni del 15 gennaio

Le puntate di Zelig sono state registrate alcuni mesi fa al Teatro degli Arcimboldi di Milano. Una novità che riguarda gli ultimi anni di trasmissione, che quindi mantiene solo il nome del locale storico che ospitava gli spettacoli di cabaret. La conduzione è ancora quella di Vanessa Incontrada e Claudio Bisio, mentre i comici che si avvicendano sul palco sono quelli che abbiamo imparato a conoscere in questi molti anni di messa in onda.

Per il primo appuntamento sono attesi Francesco Migliazza, Nikolas Albanese, Virgigno, Maurizio Lastrico, Paolo Cevoli, Federica Ferrero, Lunanzio, Aurelio Sechi, Antonio Ornano, Davide Paniate, Silvio Cavallo, Max Angioni, Andrea Di Marco, Vincenzo Comunale, Maria Pia Timo, Oblivion, Ippolita Baldini e Assane Diop. Grande attesa anche per l’arrivo di Lazza, rapper dei record che è appena diventato papà, e per lo spettacolo proposto dalla band The Pax Side of the Moon, vincitrice nel 2018 del contest Fun Cool Music Award, organizzato proprio dal programma. E ancora il corpo di ballo di Susanna Beltrami, la DanceHaus Hip Hop Department, con 18 ballerini professionisti chiamati a eseguire le coreografie adatte ad arricchire le diverse puntate.

Il ritorno in onda del programma, che inizialmente era previsto per la fine del 2024, riunisce anche una coppia artistica di grande rilievo. Vanessa Incontrada e Claudio Bisio tornano insieme sul palco come coppia ormai consolidata. “Lei è mia sorella, è un’attrice e una grande comica”, aveva rivelato il mattatore piemontese, che non vedeva l’ora di riprendere il suo posto sulla scena dello show comico per eccellenza in onda sulle Reti Mediaset.

Ed è proprio lui ad avere una sua personale sulla comicità: “Io sono milanese, quindi diciamo che tutto il Nord, dal Piemonte al Veneto al Friuli passando per l’Emilia, è casa mia e quindi mi riconosco in quella comicità come pure il pubblico. Ma facendo teatro e cabaret in giro per l’Italia, al pari di Vanessa, ho scoperto che in Sicilia ridono tantissimo e così pure in Puglia. Forse 20-30 anni fa la comicità era un po’ più regionale, locale: il barese faceva ridere i baresi, il romano i romani. Adesso mi sembra, non so se grazie a Zelig, a YouTube o alla televisione, che l’unità d’Italia sia un po’ più salda di un tempo, dal punto di vista della comicità”.

Quando e dove va in onda

La prima puntata di Zelig va in onda su Canale5 dalle 21,35 e dopo il consueto appuntamento con Striscia La Notizia, e in contemporanea sui canali dedicati Mediaset Infinity. Non solo. Come di consueto, lo show vive anche sui social attraverso l’hashtag ufficiale che ogni settimane riceve e raccoglie decine e decine di commenti. La puntata è poi visibile on demand anche nei giorni successivi alla messa in onda.