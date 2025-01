Ascolti tv del 15 gennaio, torna Zelig con Bisio e Incontrada e non ha rivali

Fonte: Ufficio stampa Mediaset Claudio Bisio e Vanessa Incontrada conducono "Zelig"

Il palinsesto televisivo di mercoledì 15 gennaio ha visto il debutto della nuova stagione di Zelig su Canale5 con Vanessa Incontrada e Claudio Bisio. Chi l’ha visto? ha tenuto banco su Rai3. Mentre le grandi fiction si sono prese una pausa.

Infatti, dopo Il Conte di Montecristo e Blackout 2, Rai1 ha trasmesso in prima visione il film, La ragazza della palude, tratto dall’omonimo bestseller di Delia Owens. Kya è una giovane donna abbandonata da bambina dalla sua famiglia, che è riuscita a sopravvivere trovando rifugio e forza nella selvaggia bellezza delle paludi. Nel momento in cui la ragazza, cresciuta in totale solitudine tra acqua e canneti, viene accusata dell’omicidio di un uomo, il film si trasforma in un intenso dramma giudiziario che mette in luce la straordinaria capacità di sopravvivenza della protagonista, in grado di sfidare i pregiudizi di una comunità ristretta.

Vanessa Incontrada e Claudio Bisio sono tornati sul palco degli Arcimboldi per condurre Zelig, in onda su Canale5. Ospite della prima serata Lazza, tra i comici Francesco Migliazza, Nikolas Albanese, Virgigno, Maurizio Lastrico, Paolo Cevoli, Federica Ferrero, Lunanzio, Aurelio Sechi, Antonio Ornano, Davide Paniate, Silvio Cavallo, Max Angioni, Andrea Di Marco, Vincenzo Comunale, Maria Pia Timo, Oblivion, Ippolita Baldini e Assane Diop.

A Chi l’ha visto? su Rai3 Federica Sciarelli ha presentato le ultime novità sui casi Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. Mentre su Rete4 a Fuori dal coro Mario Giordano ha parlato dei recenti fatti di cronaca che hanno fatto più discutere: dalle presunte molestie a Milano la notte di Capodanno, all’aggressione avvenuta a Napoli ai danni di un 70enne che è stato colpito alla testa con un bastone da un giovane migrante senza un apparente motivo, fino al caso della donna che si è tolta la vita lanciandosi da una finestra al quarto piano della sua casa a Genova e per cui la procura ha aperto un fascicolo, contro ignoti, per istigazione al suicidio.

Prima serata, ascolti tv del 15 gennaio

Su Rai 1 incolla al piccolo schermo spettatori pari al di share mentre su Canale 5 piace a spettatori pari al di share; su Rete 4 raggiunge spettatori con di share, su Rai 3 interessa a spettatori con il. Su Italia 1 appassiona spettatori con il di share. Su Rai 2 ottiene spettatori con il Su La7 interessa spettatori con il Su Tv8 piace a spettatori con il. Sul Nove registra

Access Prime Time, dati del 15 gennaio

Su Rai1 Cinque Minuti conquista spettatori pari al di share e Affari Tuoi. Su Canale5 Striscia la Notizia è seguita da spettatori pari al Su Rai2 TG2 Post interessa a spettatori con il %

Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine raduna spettatori con il 6.1%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da spettatori () e Un Posto al Sole appassiona spettatori (). Su Rete4 4 di Sera ha radunato spettatori con il %. Su La7 Otto e mezzo ha interessato spettatori (). Su Tv8 100% Italia raduna spettatori con il %. Sul Nove Chissà chi è ottiene spettatori ().

Ascolti tv Preserale, dati del 15 gennaio

Su Rai1 L’eredità, la sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di spettatori pari al % mentre L’Eredità ha coinvolto spettatori pari al %. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto spettatori (%) mentre La Ruota della Fortuna ha convinto spettatori (%).

Su Rai2 NCIS – Unità Anticrimine piace a spettatori (%).Su Italia1 Studio Aperto Mag interessa spettatori con il % e C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie spettatori con il %. Su Rai3 le news dei TGR informano spettatori (%). A seguire Blob segna spettatori pari al % e Nuovi eroi raccoglie spettatori pari al %. Su Rete4 La promessa appassiona spettatori (%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna spettatori (%). Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato spettatori (%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da spettatori (%) mentre Don’t Forget the Lyrics segna .000 spettatori con il %.

