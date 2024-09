Tim Music Awards con Carlo Conti e Vanessa Incontrada, il cast completo

Fonte: Getty Images Carlo Conti e Vanessa Incontrada conducono il Tim Music Awards

Tra gli eventi musicali che ci accompagnano in queste serate di rientro estivo non potevano mancare i Tim Music Awards, che torneranno a infiammare l’Arena di Verona per un evento che promette due serate ricche di emozioni, musica e sorprese.

Giunti alla loro 18esima edizione, i premi della musica italiana saranno trasmessi in diretta venerdì 13 e sabato 14 settembre con la conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada. La coppia si occuperà di presentare la serata e di consegnare i prestigiosi riconoscimenti agli artisti che hanno saputo conquistare il pubblico e la critica con i loro successi. Ecco la lista completa dei cantanti sul palco e tutte le informazioni per seguirli.

“Tim Music Awards”, i cantanti sul palco

L’Arena di Verona si prepara a diventare il palcoscenico di un evento, diviso in due serate, che vedrà esibirsi le più grandi stelle della musica italiana. A fare da padroni di casa, ancora una volta, Carlo Conti, che si sta preparando per il prossimo Sanremo, e Vanessa Incontrada: un duo amatissimo che conosce bene l’atmosfera del Tim Music Awards considerando che li vedremo in veste di padroni di casa per il tredicesimo anno consecutivo.

Insieme, i due conduttori apriranno il palco a tanti artisti e artiste simbolo della musica italiana pronti a farci cantare e ballare per due serate davvero imperdibili. Ecco la lista completa e in ordine alfabetico dei cantanti che vedremo all’Arena:

Alessandra Amoroso

Alfa

Angelina Mango

Anna

Annalisa

Articolo 31

Big Mama

Bresh

Capo Plaza

Clara

Club Dogo

Coez

Elodie

Emis Killa

Emma

Fiorella Mannoia,

Frah Quintale

Gaia

Geolier

Gianna Nannini

Gigi D’Alessio

Il Tre

Il Volo

Irama

Kid Yugi

Lazza

Loredana Bertè

Mahmood

Massimo Pericolo

Max Pezzali

Mida

Negramaro

Noyz Narcos

Pinguini Tattici Nucleari

Raf, Rhove

Riccardo Cocciante

Ricchi e Poveri

Rose Villain

Salmo

Tananai

Tedua

The Kolors

Tony Effe

Umberto Tozzi

Infine, l’evento vedrà la partecipazione di Pio e Amedeo, Andrea Delogu e Stefano De Martino. Presente alla serata anche il fortunato vincitore del concorso MyTIM, che avrà l’opportunità di accedere al backstage, vivere una serata speciale e ricevere un premio indimenticabile.

I premi dei “Tim Music Awards”

Oltre a regalarci qualche ora di grande musica, i Tim Music Awards saranno il momento perfetto per premiare gli album che hanno raggiunto le certificazioni FIMI/GfK Oro, Platino e Multiplatino tra settembre 2023 e settembre 2024, insieme ai singoli che hanno conquistato il Multiplatino.

Inoltre, verranno riconosciuti i tour ed eventi musicali che hanno raggiunto traguardi significativi, con certificazioni Siae che attestano oltre 100mila,200mila e 300mila spettatori. Sul palco verrà poi premiato anche l’artista che meglio rappresenta i valori de La Forza Delle Connessioni, tema centrale della campagna di comunicazione Tim.

“Tim Music Awards”, dove e quando vederli

I Tim Music Awards si svolgeranno venerdì 13 e sabato 14 settembre e verranno trasmessi in diretta in prima serata su Rai 1. L’evento avrà come radio ufficiali Rai Radio 2 e Radio Italia. Per chi non potesse seguirle in diretta, ci sarà l’opportunità di rivedere le due serate sulla piattaforma RaiPlay.