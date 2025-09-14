Ascolti tv del 13 settembre, i Tim Music Awards oscurati dalla sfida tra De Martino e Gerry Scotti

In prima serata la musica dei Tim Music Awards 2025 sfidano le risate di Ciao Darwin, ma gli occhi sono tutti sull'Access Prime Time: chi l'ha vista tra Gerry Scotti e Stefano De Martino?

IPA Vanessa Incontrada

Nella serata di sabato 13 settembre 2025 a sfidarsi sono programmi pronti a catturare l’attenzione degli spettatori. Dalla musica fresca, attuale e coinvolgente della seconda puntata dei Tim Music Awards 2025 sotto la conduzione di Vanessa Incontrada e Carlo Conti su Rai 1, alle risate di Ciao Darwin su Canale 5, sotto la guida di Paolo Bonolis. Non solo, Rai 2 trasmette Un omicidio per due – Ultima notte di nozze e Rai 3 Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, per gli appassionati di crime. Italia 1 punta sui supereroi mandando in onda Shazam!, tutto da ridere.

Nonostante la ricca offerta della prima serata, gli occhi rimangono puntati sull’Access Prime Time, con la sfida ormai iconica tra Affari Tuoi di Stefano De Martino, su Rai 1, e La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, su Canale 5.

Ascolti tv, i Tim Music Awards 2025 dominano la prima serata

Nella prima serata di sabato 13 settembre 2025 su Rai 1 va in onda la seconda puntata dei Tim Music Awards 2025 , che fa cantare e ballare sulle hit del momento (e non solo) 2.167.000 spettatori pari al 19.4% di share. Canale 5 punta invece sulle risate di Ciao Darwin raccogliendo 1.463.000 spettatori con uno share del 14.5%. Un Omicidio per Due, in onda su Rai 1 viene scelta da 1.019.000 spettatori pari al 7.3%. Su Italia 1 le avventure di Shazam! radunano 628.000 spettatori (4.9%). Su Rai 3 Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto raggiunge 447.000 spettatori e il 3.3%. Su Rete 4 Grace for the World totalizza un a.m. di 475.000 spettatori (3.9%). Su La7 In Altre Parole conquista 772.000 spettatori con il 5.6%. Su Tv8 4 Ristoranti sigla 275.000 spettatori (1.8%). Sul Nove Delitti in Famiglia cattura l’attenzione di 290.000 spettatori con il 2.2%.

Access Prime Time, La ruota della fortuna di Gerry Scotti vince ancora

La resa dei conti più attesa: su Rai 1 Affari Tuoi con la guida di Stefano De Martino appassiona 3.387.000 spettatori (21.7%), mentre su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.033.000 – 20.4%), La Ruota della Fortuna arriva a 4.022.000 spettatori con il 25.8%

