Zelig, le pagelle dell’ultima puntata: Vanessa Incontrada uno schianto in rosso (7+), Il Volo “perplesso” (6)

Fonte: IPA Vanessa Incontrada

“Purtroppo è l’ultima puntata”. Con queste parole, Claudio Bisio ha dato il La all’ultima puntata di Zelig: tre appuntamenti in cui abbiamo ritrovato lo storico duo, quello composto da Bisio e Vanessa Incontrada, così come i comici che hanno fatto la storia del programma. Tanti gli sketch che abbiamo amato, i momenti comici alternati alla presenza degli ospiti, come Il Volo (la faccia perplessa di Ignazio Boschetto di fronte ai “finti” giornalisti vince su tutti). Le nostre pagelle.

Vanessa Incontrada uno schianto in rosso. Voto: 7+

Meravigliosa, come sempre. Per l’ultima puntata di Zelig, Vanessa Incontrada non ha optato per il nero, come nelle sere precedenti: il rosso, il colore dell’amore e della passione per eccellenza. Ed è un vero schianto: un look magnifico, un abito rosso lungo, che lascia scoperte le spalle, mettendo in risalto la scollatura, e che “svolazza” leggero, indicato per una prima serata. Ha inoltre lasciato sciolti i capelli, un beauty look sbarazzino ma raffinato, con onde morbide che l’hanno valorizzata. Perfetta.

Il duo Incontrada-Bisio imbattibile. Voto: 9

Zelig è garanzia di successo per un motivo: l’inossidabile duo composto da Vanessa Incontrada e Claudio Bisio. Che hanno dimostrato ancora una volta – anche se non ce n’è affatto bisogno – di avere un feeling pazzesco e una chimica televisiva che non si è mai davvero esaurita. Anche a distanza di 20 anni. Sono una sorta di coppia di fatto della televisione: conoscono i tempi, sanno come continuare le frasi l’uno dell’altra, si guardano e si intendono. Impossibile non rimanerne affascinati, nonostante tutto.

Il Volo, una conferenza che lascia perplessi. Voto: 6

“Un grande applauso per questo trio incredibile”. A Zelig, nell’ultima puntata, grandi ospiti: Il Volo, ovvero Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone. Che si sono prestati a una “finta” conferenza, con “comici-giornalisti” in sala, tra cui Claudio Bisio (che si è improvvisato persino traduttore). “Tre attori di fama internazionale, che rappresentano l’Italia nel mondo. Quando un film tutti e tre insieme, di nuovo?”, più divertito Piero Barone, leggermente perplesso Ignazio Boschetto, ma sempre al suo massimo Gianluca Ginoble. Uno sketch-conferenza che la Incontrada ha definito “indimenticabile”. Non potevano lasciare il palco senza cantare: la scelta è ricaduta su Capolavoro, brano in gara a Sanremo nel 2024.

Maurizio Lastrico coinvolgente. Voto: 9

“Sembrate una gradinata da stadio”. Grande attesa per l’arrivo sul palco di Maurizio Lastrico, attore, comico e cabarettista meraviglioso. “Sono contento di fare fiction e cinema, ma quello che amo è stare con voi in live”, ha detto, per poi iniziare a parlare del suo lavoro di attore, tra privilegi e luci della ribalta, definendolo un mestiere bellissimo. “Sul set ti trattano benissimo, ti vengono a prendere con la macchina, perché non si fidano degli artisti. Arrivi, e la troupe è sotto il sole da due ore, ti sorridono, ti danno la fotocopia con una battuta”. Momenti che hanno strappato più di una risata ai presenti al TAM – Teatro degli Arcimboldi di Milano. Coinvolgente, travolgente, sincero. Si è divertito, ha giocato con il pubblico, si è congedato tra gli applausi scroscianti del pubblico estasiato. Perché c’è sempre bisogno della comicità, la vera arma contro il tedio della vita. Soprattutto in prima serata.