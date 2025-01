Fonte: IPA Vanessa Incontrada

Claudio Bisio e Vanessa Incontrada sono tornati al timone della nuova edizione di Zelig, la cui seconda puntata è andata in onda il 22 gennaio 2025 in prima serata su Canale 5. Diversi comici storici e nuove proposte del mondo del divertimento si sono dati il cambio sul palco dello show televisivo per intrattenere con le loro battute il pubblico presente in sala e i telespettatori da casa.

Vanessa Incontrada si ripete nel look. Voto: 6

Per il secondo episodio di Zelig, Vanessa Incontrada ha deciso di sfoggiare un nuovo look total black. La conduttrice televisiva, infatti, ha indossato un abito lungo nero molto semplice ed elegante, che aveva una particolare scollatura rotonda, da cui partivano delle mini maniche che si appoggiavano sulle braccia della presentatrice. Il vestito era drappeggiato sul davanti e, dopo un taglio in vita, si apriva in una gonna svasata.

La creazione era firmata da Antonio Riva ed è stata accompagnata da Vanessa Incontrada solo da un paio d’orecchini molto evidenti a forma di foglia di Gismondi. La conduttrice televisiva è apparsa bellissima e radiosa sul palco della trasmissione televisiva, grazie anche al trucco color oro che le donava ulteriore luce, ma l’outfit sembrava troppo una replica di quello scelto per la prima puntata. Ancora una volta, infatti, la presentatrice ha scelto un abito nero dalla linea svasata. Promossa ma poteva fare di meglio.

Antonio Ornano, la scelta della scuola superiore. Voto: 10

Tra i diversi comici che hanno calcato il palco di Zelig, nella puntata del 22 gennaio 2025, anche Antonio Ornano, che ha saputo ironizzare su un momento cruciale della vita di ogni studente e, in automatico, di ogni genitore: la scelta della scuola superiore. Il comico ha raccontato di star vivendo questo momento cruciale: “Un po’ sotto pressione Mia figlia adesso ha 13 anni e in questo periodo sto cercando di orientarla nella scelta della scuola”, facendo dell’ironia sulla gestione di sua moglie di questa decisione importante.

La figlia sarebbe più disorientata di prima dopo aver preso parte a: “Trecentottantaquattro open day, abbiamo fatto più tappe di Taylor Swift”. Antonio Ornano ha spiegato, invece, come si selezionava la scuola giusta ai suoi tempi, utilizzando una semplice domanda: “Hai voglia di studiare?”. Se la risposta era positiva venivi iscritto al classico, se era negativa andavi a lavorare o, al massimo, frequentavi ragioneria o il nautico in una città di mare.

Se invece sapevi disegnare avresti frequentato il geometra se fossi stato maschio e l’artistico in caso fossi una ragazza. In ogni caso, però: “Noi eravamo completamente tagliati fuori da qualsiasi processo decisionale”.

In seguito il comico ha raccontato il metodo d’interrogazione della sua professoressa di latino, salutandola con irriverenza: “Verrà ricordata con lo stesso nome dell’antica città, narrata nell’Iliade”.

Dado, la canzone delle minoranze. Voto: 9

Tra le vecchie conoscenze dei telespettatori di Zelig, che sono stati ospiti dell’ultimo episodio dello show comico, anche Dado che, accompagnandosi con la sua inseparabile chitarra, ha eseguito una: “Canzone dedicata alle minoranze. Elenco poco serio e demenziale”, da lui definita un brano figurativo. Con diversi esempi divertenti il comico ha voluto far passare il messaggio che “Siam tutti etero ma anche un po’ gay”, lasciandosi andare alla satira e a qualche battuta di spirito: “Pizza margherita è etero, con ananas è becero a prescindere di quel che sei”.

Leonardo Manera, agente immobiliare seducente. Voto: 10

Un’altra vecchia guardia del programma televisivo ha portato sulle scene un personaggio inedito davvero divertente: l’agente immobiliare Mariolino Pandoro della Seduzioni immobiliari real estate. Si trattava di Leonardo Manera che sponsorizza le sue case, mettendo al centro l’amore: “Soluzioni immobiliari che ti faranno innamorare”. Dopo diversi annunci improbabili, pieni di parole inglesi, il comico è anche sceso a ballare con uno spettatore presente nel pubblico.

Anna Danesi, la differenza data dall’altezza. Voto: 8 In un siparietto con il Fan numero uno Claudio Bisio ha chiesto se ci fosse qualcuno che sapesse giocare a pallavolo e, come per magia, è arrivata sul palco Anna Danesi, oro olimpico in questa disciplina. La sportiva ha lasciato che i due conduttori prendessero in mano la sua medaglia e si facessero la fatidica foto mentre mordevano il prezioso metallo.

Anna Danesi ha svelato di essere pronta al Mondiale di Bangkok, che avrà luogo la prossima estate e di aver voluto giocare a pallavolo fin da piccola: “Sempre stato il mio sogno, gioco da quando avevo 5 anni”. La sportiva ha mostrato anche la sua verve più divertente, svelando che riesce a superare la rete anche senza saltare, grazie alla sua altezza, commentata in modo schietto da Vanessa Incontrada: “Imbarazzante noi due accanto a lei”.