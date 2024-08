Elodie, auguri romantici e sensuali per il suo Andrea Iannone

Fonte: IPA Elodie, 10 look che hanno fatto la storia. Vince con trasparenze e nude look

La storia d’amore tra Elodie e Andrea Iannone continua a gonfie vele. I due sembrano tanto innamorati e nulla pare riuscire a scalfire, fortunatamente, il loro idillio. Carriere impegnative per entrambi, eppure riescono sempre a trovare tempo e modo di stare insieme.

Li divide appena un anno. A maggio lei ha compiuto 34 anni e lui quest’oggi, venerdì 9 agosto, ha spento 35 candeline. Hanno ovviamente festeggiato insieme, essendo impegnati in una meritata vacanza. Gli auguri di lei sono rapidamente divenuti virali, tra foto tenere da coppia qualunque, a un divertente video, fino a uno scatto un po’ più intimo.

Buon compleanno Andrea Iannone

Elodie ha pubblicato alcune storie per festeggiare i 35 anni del suo compagno, Andrea Iannone. Nella prima i due sono impegnati in un ristorante. Una cena romantica, anche se di certo non di quelle in abito formale (lui è in canottiera), accompagnata da musica dal vivo. Il pilota tiene il tempo con mani e cucchiaio sul tavolo, mentre lei lo riprende e su Instagram scrive: “Auguri amore mio”.

Inutile dire come la seconda storia sia quella più virale. I due sono infatti in camera da letto, in costume. Lui è disteso e lei, seduta sulle gambe, indossa soltanto una parte del suo bikini. Copre i seni con una mano e con l’altra scatta una foto di riflesso con lo specchio.

Spazio poi a una delle foto più comuni delle coppie: il selfie in aereo. Un insieme di storie che si conclude con un tenerissimo bacio dei due in strada, con la mano di lei che afferra il viso di lui. Passione e tenerezza al tempo stesso.

Il futuro di Elodie e Iannone

Nel futuro di Elodie c’è Andrea Iannone e lo stesso dicasi per lui. Dopo alcune storie passate, finite in parte sui giornali, i due sembrano infatti aver trovato il partner ideale. In una recente intervista il pilota ha parlato proprio della sua metà, definendola leggera, allegra, semplice e solare: “Che meraviglia e che fortuna vivere con lei”.

Al tempo stesso anche lei aveva avuto parole dolcissime per il suo compagno. Nel descrivere la loro vita di coppia, la cantante ha di fatto evidenziato tutta la propria serenità in amore. Di certo un equilibrio ben differente rispetto a quello con Marracash.

“Sono impegnativa e capricciosa. Ho bisogno di tantissime attenzioni e Andrea me le dà. Lui è dolce e comprende desideri, limiti e la mia voglia di fare sempre di più sul lavoro. Inoltre è il mio migliore amico”.

Considerando quanto siano affiatati, i giornali hanno iniziato da un po’ a ipotizzare le loro nozze. Elodie aveva però chiarito di non aver mai sognato l’abito bianco. L’idea che una donna andasse via di casa unicamente per sposarsi la disturbava da ragazza. Non si è quindi mai legata a un certo immaginario: “Mi suona strano che due innamorati debbano firmare un contratto. Dovrebbe essere sufficiente stare insieme per far valere i diritti di coppia”.

E per quanto riguarda i figli? Di questo ha parlato Iannone, spiegando come voglia vivere il presente e, al massimo, sul prossimo futuro. Ad ogni modo: “Sicuramente nel mio futuro c’è anche una famiglia”.