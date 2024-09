Fonte: IPA Ignazio Boschetto

I Tim Music Awards, i prestigiosi riconoscimenti che premiano gli artisti italiani più ascoltati dell’estate, diventano maggiorenni. Sono trascorsi esattamente 18 anni dalla prima edizione, che fu condotta dall’ex Miss Italia Cristina Chiabotto. Un’edizione speciale quella 2024, e un giorno ancora più speciale per Ignazio Boschetto, uno dei tre cantanti lirici de Il Volo, che si è esibito a meno di 24 ore dalle nozze.

Ignazio Boschetto, dall’altare ai Tim Music Awards

Giovedì 12 settembre 2024 – mentre convolava a nuove nozze anche l’influencer Veronica Ferraro – Ignazio Boschetto è diventato ufficialmente un marito. Il cantante de Il Volo si è sposato con la fidanzata Michelle Bertolini, con una cerimonia a dir poco riservata. Nessuna anticipazione sui social, niente storie durante il giorno del sì e neanche in quello successivo. E con lo stesso riserbo Boschetto ha commentato il grande evento sul palco dei Tim Music Awards.

È stato proprio Il Volo ad aprire la serata musicale all’Arena di Verona, con un’inaspettata sorpresa nella scaletta. “Sei diventato marito”: così lo hanno accolto sul palco gli storici conduttori Vanessa Incontrada e Carlo Conti. E lui si è limitato a sorriso. Quello tra il cantante e l’imprenditrice ex reginetta di bellezza Michelle Bertolini è un amore che si tiene ben lontano dai riflettori. O forse, Boschetto aveva solo fretta di correre a casa dalla sua bella per dare inizio alla meritata luna di miele.

Almeno fino al prossimo tour che, così come anticipato dagli altri componenti del trio, li porterà in giro per i palazzetti di tutta Italia. “Noi siamo ragazzi che abbiamo vissuto tanto, abbiamo girato il mondo, penso che quando trovi la persona giusta la riconosci immediatamente e allora che senso ha aspettare a quel punto? Io non vedo l’ora di sposarmi!” era stato l’entusiasta commento dell’artista che, finalmente, ha coronato il proprio sogno.

Il look sobrio ed elegante di Vanessa Incontrada

Su Instagram aveva già svelato il nuovo look. Forse spinta dalla tipica voglia di cambiamento che arriva a settembre, o forse proprio in occasione dello show musicale di Verona, Vanessa Incontrada ha cambiato taglio e colore di capelli. Al posto del bel ramato che l’ha resa famosa, la conduttrice ha scelto di provare un biondo miele luminoso. E, per non farsi mancare niente, ha allungato la già folta chioma – che ultimamente portava sulle spalle con un modaiolo bob – con delle extension. Forse la preferiamo al naturale, ma non si può negare che questo look in stile Rapunzel le doni parecchio.

E mentre l’hair look è fresco e sbarazzino, l’outfit scelto da Vanessa è che più classico non si può. Per la prima serata delle due serate dei Tim Music Awards, Incontrada ha optato per un classico abito da sera total black, ben fasciato al punto vita e con un delicato scollo a barchetta. A illuminare il tutto degli splendidi orecchini di diamanti. Insomma, la frizzante Incontrada non osa, si veste da padrona di casa tradizionale, così come il collega Carlo Conti, sempre elegantissimo e, naturalmente, abbronzatissimo.