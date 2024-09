Annalisa e Loredana Bertè

Dopo una prima serata ricca di successi, anche il 14 settembre 2024 sono andati in onda, nella prima serata di Rai Uno, i Tim Music Awards, ambiti premi destinati a coloro che si sono distinti nel campo della musica italiana. A condurre la serata, ancora una volta, Carlo Conti e Vanessa Incontrada, che hanno accolto sul prestigioso palco dell’Arena di Verona, artisti dal successo decennale o giovani promesse della musica italiana. C’è, però, chi ha brillato di più e chi meno, in fatto di stile, durante la kermesse canora.

Loredana Bertè, originale ma sempre autentica – Voto: 10

Tra i tanti artisti che si sono esibiti sul palco del Tim Music Awards anche una vera leggenda della musica italiana: Loredana Bertè, che ha eseguito un medley di suoi successi del passato e di oggi. Dalla mitica Sei bellissima alla hit di successo dell’ultimo Festival di Sanremo, Pazza, la cantante ha riscaldato la platea dell’Arena di Verona facendo ballare tutti.

Per l’occasione l’artista ha scelto d’indossare un capo d’abbigliamento davvero particolare, un coat dress nero, completamente ricoperto da piume. Il vestito era cortissimo, seguendo, così, il tipico style della musicista, che non rinuncia mai a indossare delle magnifiche minigonne. L’abito era accompagnato da un paio di ankle boots in tinta e da delle calze poco velate.

Loredana Bertè è stata la seconda a esibirsi in Arena dando la giusta carica a tutto il pubblico e dimostrando il suo carisma unico. La cantante ha ricevuto un Premio Speciale Tim Music Awards, ringraziando il suo pubblico: “Questo è un amore che non finirà mai, siete con me per sempre”.

Annalisa, look intermittente – Voto: 7

Annalisa ha fatto incetta di premi, nella seconda serata del Tim Music Awards, apparendo sul palco della manifestazione canora per ben tre volte, con altrettanti look. Ma non tutte le scelte di stile della cantante possono dirsi riuscite. Per la prima apparizione davanti ai telespettatori, infatti, l’artista ha scelto un completo troppo movimentato e confusionario, che metteva insieme un top e una giacca color vino con diversi pizzi e fibbie, con una minigonna viola con un lato lungo, anche questo pendente, abbinato a stivali alti neri. Tutto questo movimento di stoffa, è forse too much?

Anche l’abitino blu elettrico a costine, utilizzato per l’ultima presenza sul palco non era adatto all’occasione importante, perché, stavolta, davvero troppo semplice. Unico look azzeccato dalla cantante è stato quello della sua seconda uscita, davvero da diva, con reggiseno, shorts e giacchetta in pelle nera, aperta sul davanti, con manica a palloncino. Poteva fare di più.

Mr. Rain, il look più sorprendente – Voto: 10

A sorpresa il look più sorprendente della serata musicale non è stato indossato da una donna, ma ha vinto la classifica nel campo dell’originalità, Mr Rain, unico a osare un look un po’ fuori dai soliti schemi.

Il cantante ha ritirato il suo premio con un completo giacca e pantalone color terra, con ricami in rilievo nella stessa stoffa, abbinato a una t-shirt beije di tessuto brillante, con ulteriori ricami luminosi color arancio.

Vanessa Incontrada, non ce la fa – Voto 5

Anche per la seconda serata del Tim Music Awards, Vanessa Incontrada ha deciso di non osare un look colorato, indossando un tubino nero per condurre la kermesse musicale, colore scelto già per il primo appuntamento del giorno precedente. L’abito le stava benissimo ed era completato da una striscia di tulle in tinta sulla scollatura ma, certamente, la conduttrice televisiva poteva fare di più.