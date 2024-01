Mandorle: valori nutrizionali, calorie, benefici e controindicazioni anche a dieta

Fonte: iStock Mandorle, fonte di benessere

Che siano pralinate, tostate o semplicemente sgusciate e mangiate al naturale, le mandorle sono un alimento ricco di benefici per la salute, perché racchiudono tanti nutrienti benefici, ma anche buono e versatile in cucina.

Le calorie non sono poche, circa 628 Kcal per 100 g, ma è anche vero che se ne mangia una manciata, mai di più.

Sono anche un alimento che si presta a diverse preparazioni in cucina, tutte stuzzicanti e appetitose. Sia sotto forma di granella o farina, sono un ottimo ingrediente per torte, biscotti e i più noti amaretti. Ma anche il latte e la pasta di mandorle sono perfetti in cucina.

Se tostate, sono uno spuntino buono e salutare, senza mai dimenticare però l’apporto calorico.

Si prestano anche a diversi piatti salati, come il famoso pollo alle mandorle, un classico della cucina orientale ma anche per squisite salse come il pesto alla genovese al posto dei pinoli.

Scopri allora tutto sulle mandorle e come inserirle nella dieta.

Che cosa sono le mandorle

La mandorla è il seme commestibile del Mandorlo, un albero appartenente alla famiglia delle Rosaceae che può raggiungere un’altezza di circa 10 m.

Produce frutti detti drupe che hanno una forma ovale e contengono un seme oblungo con un guscio legnoso. All’interno del guscio ci sono uno o due semi oleosi.

Le mandorle, in vendita già sgusciate e spelate oppure tostate, si dividono in tre categorie diverse per gusto e utilizzo:

Amara : dal sapore amaro e tossica. Si usano in quantità davvero minime e sicure per la preparazione degli amaretti. Sono una sottospecie botanica utilizzata soprattutto a scopo ornamentale. Il gusto amaro dei semi si deve all’amigdalina . Tanto maggiore è l’amaro, tanto più la mandorla è tossica; tuttavia con la cottura la tossicità è inattivata. Si usa molto in medicina e nell’industria cosmetica . L’amigdalina è il più diffuso glicoside in grado di rilasciare cianuro, in seguito a specifici processi chimici e enzimatici. Si trova nei semi di diverse Rosacee, famiglia cui appartengono il mandorlo dolce e quello amaro, ma anche pesco, albicocco, susino, ciliegio e melo. In presenza di particolari enzimi, l’amigdalina libera glucosio, benzaldeide e acido cianidrico. Mentre le mandorle dolci contengono soltanto tracce di amigdalina, del tutto ininfluenti come tossicità, nelle mandorle amare questo glicoside è più presente. Le mandorle amare, infatti, sono tossiche e l’ingestione di pochi frutti (basta una decina) e potenzialmente fatale per un bambino.

Dolce : quella che mangiamo comunemente e impiegata nell'industria dolciaria. Dopo la raccolta si essiccano per una conservazione più lunga.

: quella che e impiegata nell’industria dolciaria. Dopo la raccolta si essiccano per una conservazione più lunga. Fragile: dolce e commestibile, ha un guscio legnoso e fragile.

Calorie e valori nutrizionali delle mandorle

Solitamente chi segue una dieta ipocalorica per perdere peso considera off limits la frutta secca e invece è bene riabilitarla e inserirla nell’alimentazione di tutti i giorni.

È vero, le calorie non sono poche, ma compensano le proprietà nutritive dei componenti. Basta attenersi alla quantità consigliata dai nutrizionisti: 30 g di mandorle sgusciate, meglio se la mattina a colazione o come snack spezza fame tra un pasto e l’altro. Chi, invece, segue uno schema per dimagrire, è bene che non superi i 10 g al giorno.

Apporto calorico a parte, la frutta secca è un alimento di tutto rispetto e se consumata con criterio, è una fonte importante di vitamine e sali minerali, antiossidanti naturali e grassi insaturi.

Nutriente Per 100 g di mandorle secche Acqua (g) 5.1 Energia (kcal) 628 Proteine (g) 22 Lipidi (g) 55.3 Colesterolo (mg) 0 Carboidrati disponibili (g) 4.6 Zuccheri solubili (g) 3.7

Sali minerali Sodio (mg) 14 Potassio (mg) 780 Calcio (mg) 240 Magnesio (mg) 264 Fosforo (mg) 550 Ferro (mg) 3 Rame (mg) 0.92 Zinco (mg) 2.5 Selenio (μg) 1.5

Vitamine Tiamina (mg) 0.23 Riboflavina (mg) 0.4 Niacina (mg) 3 Vitamina C (mg) 0 Vitamina A retinolo equivalente (μg) 1 Vitamina E (μg) 26

Benefici e proprietà

La tradizione medica più antica, da Oriente a Occidente (testi greci, persiani, cinesi, indiani), cita spesso le mandorle come ingrediente di molti rimedi tradizionali. Quindi, sono da sempre apprezzate, ma il successo degli ultimi anni è da attribuire alla ricerca nutrizionale, che le ha promosse da snack facilmente disponibile ad alimento funzionale.

Nonostante siano un cibo piuttosto energetico e quindi calorico, è bene quindi consumarlo anche a dieta perché può fornire diversi benefici.

Gli studi, infatti, hanno evidenziato che l’azione combinata di diversi componenti bioattivi contenuti nella buccia e nella polpa della mandorla, tra cui la vitamina E, aumenta l’efficacia antiossidante, proteggendoci dai radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento cellulare.

Le fibre, gli acidi grassi insaturi e gli omega-3 presenti nelle mandorle, rallentano anche l’assorbimento a livello intestinale degli zuccheri presenti nei cibi e regolandone i livelli nel sangue nel post pranzo.

Inoltre, se segui una dieta per dimagrire, consumarle come spuntino aiuta a tenere a bada la fame, anche perché donano quel senso di sazietà che aiuta a perdere peso.

Non finisce qui. Sono ricche di sostanze nutritive utili per salute cardiovascolare poiché abbassano i trigliceridi e il colesterolo nel sangue. Lo dicono diversi studi scientifici sulle proprietà benefiche della frutta secca.

Semi e olio di mandorle contrastano le infiammazioni

I semi di mandorla contengono un olio naturale, proteine, acidi grassi monoinsaturi e polinsaturi (come gli omega 3), polifenoli, vitamine del gruppo B e vitamina E, nonché minerali e fibre alimentari che svolgono diverse importanti attività biologiche.

I semi e l’olio di mandorla possiedono effetti antinfiammatori, immunostimolanti e riducono i sintomi della sindrome dell’intestino irritabile, ma sono anche utili in caso di stitichezza.

L’olio di mandorle dolci può essere anche usato al posto della saponetta e possiede ottime proprietà idratanti, perfette per eliminare le impurità, senza alterare l’equilibrio della cute.

Si usa perfino per i massaggi e l’aromaterapia come olio vettore e come componente di diversi cosmetici per la pelle.

Salute di ossa e sistema nervoso

La presenza di alcuni sali minerali come il magnesio, ad esempio, comporta dei benefici per il sistema nervoso, aiutando in caso di stress e stanchezza.

Il calcio, anch’esso presente in ottime quantità (240 mg/100 g), se associato a magnesio e fosforo, interviene nel processo di formazione e mantenimento della struttura ossea, prevenendo l’osteoporosi.

Mandorle: bambini e donne in gravidanza

Magiare mandorle è importante per le donne in gravidanza, grazie al contenuto di calcio e ferro e ad altri micronutrienti necessari in quantità maggiori durante la gestazione.

Inoltre, hanno un potere saziante e non provocano nausea.

Sono particolarmente adatte anche all’alimentazione dei più piccoli, perché sono nutrienti, energizzanti e ricchi di sostanze importanti per la crescita.

Mandorle e buccia: si o no?

Secondo recenti studi, le cuticole delle mandorle hanno proprietà prebiotiche e antiossidanti, mettendo in luce il ruolo funzionale dei polifenoli, componenti che si concentrano soprattutto nella cuticola.

Infatti, rimuovendo la cuticola, il contenuto di polifenoli del seme si riduce parecchio. Inoltre, se le cuticole si tolgono con un procedimento che utilizza acqua a 85-105°C, possono essere utilizzate per una successiva estrazione dei polifenoli, così come l’acqua in cui si lasciano le mandorle immerse per 2-5 minuti.

Nell’uomo, l’attività benefica dei polifenoli assunti con le mandorle intere è stata dimostrata anche nella composizione del microbiota intestinale. Secondo alcune ricerche, nei soggetti che avevano consumato mandorle intere o cuticole di mandorle, sono aumentate le popolazioni di Bifidobatteri e di Lattobacilli.

L’effetto prebiotico di mandorle e cuticole è attribuibile ai polifenoli e ai polisaccaridi, che raggiungono intatti il colon. Qui sono utilizzati come “cibo” dal microbiota con effetti benefici per l’appartato intestinale.

Dalla colazione alla cena: usi in cucina

Le mandorle sono un ingrediente dal sapore ricco e versatile in cucina, da usare in tanti modi per dare più sapore e la consistenza ai piatti. Sono anche uno spuntino sano e gustoso da mangiare da sole o insieme ad altra frutta secca.

Le mandorle tostate poi sono buone e croccanti, sia aggiunte alle insalate, sia nello yogurt.

Le ricette sono tante, ma non si può dimenticare il burro di mandorle, facile da fare in casa (basta un tritatutto) e ricco di proteine che può essere spalmato sul pane tostato, pancake o usato come ingrediente nelle salse.

Affettate o a lamelle, sono ottime nelle insalate, mentre tritate diventano una panatura croccante e originale per carni e pesce.

Non mancano i dolci, come torte, biscotti e marzapane.

Infine, sono perfette per preparare salse golose, come il pesto di mandorle da servire con la carne o le verdure o per condire la carne.

Come si scelgono e si conservano le mandorle

Le mandorle fresche si trovano con o senza guscio solo nel periodo della raccolta, tra luglio e settembre. Altrimenti le trovi in commercio già sgusciate ed essiccate, al naturale, dolci o salate, con o senza buccia.

Se dotate di guscio, le puoi conservare in un ambiente fresco e asciutto anche per qualche mese. Se sgusciate, invece, si conservano per meno tempo ed è necessario conservarle in un contenitore ben chiuso.

Controindicazioni

L’allergia alle mandorle, così come quella alle arachidi, è abbastanza diffusa, quindi è fondamentale ricordarlo se le inseriamo come ingrediente per le nostre ricette e le offriamo anche ad altre persone.

È bene evitare il consumo di mandorle amare, poiché una quantità eccessiva può essere molto tossica.

Le mandorle poi contengono ossalati che possono dare origini a piccoli cristalli. Pertanto, sono sconsigliate soprattutto a chi soffre calcoli renali o ha problemi alla cistifellea.

Fonti bibliografiche

Tabella nutrizionale, BDA

Ruolo e proprietà nutrizionali delle mandorle. Pacini Editore

Almonds (Prunus Dulcis Mill. D. A.Webb): a source of nutrients and health-promoting compounds. Nutrients

A review of composition studies of cultivated almonds: macronutrients and micronutrients. J Food Compos Analysis