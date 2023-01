“Verissimo”, il dramma di Paola Caruso: “Mio figlio è paralizzato”

Ha dell’incredibile la storia raccontata da Paola Caruso nello studio di Verissimo. Quella che doveva essere una vacanza relax con suo figlio, si è trasformata in un incubo a occhi aperti, che purtroppo prosegue da mesi.

Il suo bambino, Michele, di quasi quattro anni, è attualmente impegnato in quotidiane sessioni di fisioterapia dopo quanto gli è accaduto in Egitto insieme alla sua mamma, che in lacrime ha confessato le atroci difficoltà degli ultimi mesi.

Paola Caruso, cos’è successo al figlio Michele

Un’incredula Silvia Toffanin ha ascoltato la storia drammatica di Paola Caruso e suo figlio Michele, trattenendo a stento le lacrime. Tutto è avvenuto a novembre 2022, in occasione di una breve vacanza a Sharm el-Sheikh. Il bambino ha accusato una leggera febbre dopo l’arrivo e, trascorsi alcuni giorni, sua mamma ha deciso di chiamare un medico.

La situazione non era delle più semplici, dovendo confrontarsi con il dottore grazie a un traduttore fornito dall’albergo. L’uomo ha proposto un’iniezione, così da far calare rapidamente la temperatura. Decisamente titubante, Paola Caruso rifiuta in un primo momento, per poi farsi convincere.

Una decisione che oggi rimpiange enormemente, dal momento che 30 minuti dopo la puntura, suo figlio non riusciva più a muovere la gamba, non percependola affatto. È da allora che lei ha messo in pausa la propria vita, occupandosi soltanto del piccolo Michele, paralizzato parzialmente ancora oggi.

“Siamo subito andati in ospedale e lì è stato visitato da quattro medici. Il quinto, una neurologa, ha confermato come la puntura abbia lesionato il nervo sciatico”. Paola Caruso è poi scesa nei dettagli, spiegando come il farmaco iniettato venga reputato tossico per i bambini e ne è vietata la somministrazione, in Italia come in altri Paesi, al di sotto dei 14 anni.

Come sta oggi il figlio di Paola Caruso

Tornata in Italia, si è immediatamente rivolta a un ospedale specializzato, dove Paola Caruso e suo figlio Michele si recano in pratica ogni giorno per la fisioterapia. Qui, dopo svariati esami, hanno confermato la diagnosi di paresi del nervo sciatico, ridando la possibilità di camminare al piccolo paziente attraverso un tutore specifico.

Senza tale supporto, Michele non è in grado di muoversi liberamente e ha dovuto sopportare la condizione di paralisi fino a metà dicembre: “I medici dicono che sarà un percorso lungo ma, considerando come in Italia questo farmaco non si somministri ai minori, è difficile per loro prevedere come reagirà. Oggi Michele ha paura di tutto e quando vede un ospedale piange. Si sveglia al mattino e sa che dovrà lavorare per tornare a camminare”.

Paola Caruso: la malattia di sua mamma

Una situazione famigliare a dir poco complessa, quella di Paola Caruso, che ha confessato di star facendo fronte anche alla malattia della sua mamma adottiva, che soffre di Alzheimer e ha bisogno di costanti cure. Prova a restare forte, pur avendo avuto due collassi, così da potersi occupare della sua famiglia.

È purtroppo sola, dal momento che il padre di Michele è sparito dalle loro vite. Ha svelato che da novembre, ovvero dall’incidente di suo figlio, non ha fatto altro che due telefonate, per poi far crollare il silenzio: “Lui ha solo me e forse è meglio così. Se vedesse Michele, lo farebbe soffrire. Lui ha molto amato suo padre e a soli 3 anni ha dovuto lavorare su se stesso per colmare questa mancanza”.