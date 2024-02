Ingresso degli sposi in sala: idee per un’entrata ad effetto

Fonte: iStock Due sposi durante il banchetto di nozze

Tra i momenti più significativi in una cerimonia di nozze, c’è senza alcun dubbio l’ingresso degli sposi al banchetto di nozze. L’entrata nella sala del ricevimento, infatti, coincide con l’inizio della festa vera e propria: concluso il rito religioso, gli ospiti sono pronti ad accogliere i neoconiugi in una cornice più informale, per celebrare insieme a loro il grande giorno.

Un gesto dal grande valore simbolico, quindi, che molte coppie tentano di personalizzare per sorprendere amici e parenti. Che siate alla ricerca di una soluzione originale ed eccentrica, oppure di un gesto romantico che aggiunga ulteriore significato ai vostri fiori d’arancio, poco importa: in questa guida troverete una serie di idee perfette per un ingresso degli sposi in sala che lasci senza fiato.

Ingresso degli sposi: come organizzare un’entrata ad effetto

Archiviata la formalità del rito religioso o civile, fatto di promesse e formule ufficiali, è tempo per sposi ed invitati di un matrimonio di godersi la vera festa. L’inizio della celebrazione nel senso più autentico del termine coincide spesso con il banchetto nuziale: buon cibo, intrattentimento e foto di rito sono gli ingredienti essenziali di ogni party che si rispetti, ma ci sono anche altri aspetti da non trascurare.

Per un avvio della festa in grande stile, gli sposi non possono assolutamente trascurare l’importanza del loro ingresso in sala: è proprio con l’entrata al banchetto dei festeggiati che l’atmosfera, finora formale e solenne, assume toni decisamente più distesi e festosi. Un gesto non solo pratico, ma in qualche modo anche simbolico, che, con un po’ di creatività, può trasformarsi in un momento “ad effetto”.

Sempre più sposi, infatti, optano per un’entrata in sala “in grande stile”, affidandosi a musica ed accessori. State pensando di sorprendere i vostri ospiti con un ingresso scenografico? Ecco qualche suggerimento per voi.

Trasformate il vostro ingresso in uno show musicale

Se avete previsto nel corso della cerimonia dei numeri di danza, lasciate che i ballerini vi aiutino anche per l’entrata in sala. Pensate ad una semplice coreografia insieme a loro, che rispetti il tema del matrimonio. Potrebbe trattarsi, ad esempio, di qualche passo di charleston nel caso di nozze a tema art deco, o di danze scozzesi per un matrimonio celtico.

Siete voi stessi degli appassionati di musical e morite dalla voglia di coinvolgere i vostri amici storici in un numero ispirato a La La Land? Non c’è occasione migliore dei fiori d’arancio per realizzare il vostro sogno: gli ospiti apprezzeranno senza dubbio, anche se il risultato non dovesse essere da Oscar.

Qualora invece non siate dei performer particolarmente dotati, potete sempre affidarvi alla musica. Per un ingresso ironico e originale, potreste ad esempio farvi scortare da una piccola banda locale, mentre se avete allestito una cerimonia più elegante, potrebbero essere le note di un violino ad accompagnare i vostri primi passi da marito e moglie.

Infine, se apprezzate uno stile più minimal, chiedete al dj in sala di suonare la vostra canzone speciale: la vostra entrata potrebbe non essere scenografica e colorata, ma la ricorderete per sempre.

Fatevi aiutare dalle decorazioni e dalle luci

Allestimenti e decorazioni potrebbero rivelarsi dei validi alleati per accompagnare l’ingresso degli sposi in sala. Le coppie più romantiche, ad esempio, potrebbero affidarsi a delle suggestive candele: disponetele creando una sorta di corridoio sul pavimento, e percorreretelo fino al tavolo a voi riservato. La stessa soluzione può essere attuata anche con dei petali di rose qualora lo preferiate o qualora risultino maggiormente in linea con lo stile della vostra cerimonia.

Avete organizzato un matrimonio all’aperto? In questo caso, potrete contare anche su soluzioni più festive e vivaci. Nell’ultimo anno, ad esempio, molti sposi si sono affidati alle smoke bombs, delle nuvole di fumo colorato che accenderanno di tinte ancora più vivaci il vostro “sì” (e faranno la gioia dei più piccoli). Per una cerimonia serale, invece, l’opzione più gettonata restano le fiammelle: coinvolgete i vostri ospiti assegnandone una a ciascuno di loro, e rendete ancor più magico il vostro ingresso.

Usate degli ingressi alternativi



Anche utilizzare degli ingressi alternativi potrebbe aiutarvi a creare il tanto agognato “effetto sorpresa”. Se ad esempio la vostra location di nozze è dotata di scale, assicuratevi di utilizzarle: decoratele con candele e fiori, oppure piccoli nastri. Saranno la cornice perfetta per un’entrata a prova di clic fotografico.

In alternativa, potete pensare a creare voi “ex novo” delle porte simboliche, utilizzando del legno, se avete organizzato un matrimonio in stile cottagecore, e rivestendole con piante rampicanti e foglie.

Scegliete un mezzo di trasporto originale



Per arrivare in grande stile al vostro ricevimento nuziale pensate ad un mezzo di trasporto diverso dal solito. Le auto d’epoca allestite ad hoc restano sempre un’opzione molto apprezzata, ma se siete alla ricerca di un veicolo alternativo, perché non scegliere una motocicletta o un piccolo bus? La vostra entrata sarà sicuramente ricordata a lungo, e potreste servirvi dello stesso mezzo anche per salutare gli ospiti a fine serata.

Se avete organizzato le vostre nozze in un resort oppure in un country club, in pieno stile old money, prendete in prestito una golf cart per arrivare al luogo del banchetto. Assicuratevi, tuttavia, di avere degli outfit adatti: visto il poco spazio a bordo, questa soluzione potrebbe rivelarsi impraticabile qualora abbiate scelto un abito voluminoso o con una lunga coda.

Fatevi introdurre con un discorso

Nonostante la musica sia l’opzione più gettonata per l’ingresso degli sposi, alcuni continuano a preferire il significato delle parole. Prima di entrare in sala, ad esempio, potreste farvi introdurre con un discorso scritto di vostro pugno, oppure registrarlo voi stessi e riprodurlo al momento opportuno.

Il contenuto del messaggio può variare in base alle vostre preferenze: potrebbe trattarsi di una dedica per ringraziare i presenti, di un inno all’amore, o anche di un discorso di tipo più ironico per dare il via alla festa in modo più scherzoso. D’altro canto, è probabile che ci sia stato già abbastanza spazio per la commozione durante il rito religioso, e gli ospiti potrebbero decisamente apprezzare toni più distesi ed allegri.