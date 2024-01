Un biglietto di ringraziamento per matrimonio è un messaggio che tutti gli sposi dovrebbero recapitare agli invitati delle proprie nozze: ecco come realizzarne uno

Fonte: 123rf Biglietto di ringraziamento di matrimonio

Anche quando sarà calato il sipario sulla cerimonia di nozze, le mansioni degli sposi potrebbero non essere terminate. Una volta concluse le celebrazioni, infatti, i neoconiugi saranno tenuti a ringraziare tutte le persone che hanno reso speciale il loro grande giorno, li hanno supportati ed omaggiati con un regalo. Come adempiere a questo delicato compito? Con un biglietto di ringraziamento, ovviamente.

Nonostante redigere una thank you note sia vissuto da molte coppie come un’ incombenza piuttosto noiosa, riceverne una farà molto piacere ad amici e parenti. Sono loro, infatti, il valore aggiunto della cerimonia nuziale, ed è importante che manifestiate la vostra gratitudine. Ma cos’è esattamente un biglietto di ringraziamento per matrimonio? E come si realizza? Ecco qualche idea per voi.

Cos’è un biglietto di ringraziamento per matrimonio

I biglietti di ringraziamento di matrimonio sono dei messaggi che gli sposi si riservano di inviare ad ospiti ed invitati che hanno reso speciale il loro giorno. Tra i destinatari, quindi, ci sono non solo persone che si siano premunite di recapitare ai coniugi un regalo di nozze, ma anche quanti abbiano dimostrato la propria vicinanza emotiva ai festeggiati o siano stati in qualche modo d’aiuto per organizzare la cerimonia.

I biglietti di ringraziamento possono essere cartacei oppure spediti sotto forma di email a seconda di gusti ed esigenze delle coppie. Tale pratica, secondo gli esperti di wedding, è sempre appropriata e destinata a non passare mai di moda.

Come realizzare un perfetto biglietto di ringraziamento

Per confezionare un perfetto biglietto di ringraziamento, ci sono alcune regole che sarebbe bene osservare per fare la gioia di tutti i destinatari. Ma cosa prevede l’etichetta delle thank-you card matrimoniali? Scopritelo in questa guida.

A chi recapitare il biglietto

I biglietti di ringraziamento vanno inviati a tutte le persone che vi abbiano omaggiato nel giorno del vostro sì con un regalo o un piccolo presente. Vanno quindi spediti a tutti gli ospiti ed invitati della cerimonia, o, volendo, anche a persone che non vi abbiano fatto mancare un supporto emotivo.

Secondo l’etichetta di nozze, sarebbe opportuno inviare una thank-you note anche al vostro assistente matrimoniale (qualore ne abbiate uno) e ai professionisti a cui vi siete rivolti per allestire la cerimonia. La card di ringraziamento è infatti destinata a quanti abbiano contribuito con il loro tempo a rendere il vostro giorno del sì assolutamente indimenticabile.

Quando inviare il messaggio

Esistono delle tempistiche da rispettare per inviare dei biglietti di ringraziamento post cerimonia. Tendenzialmente la finestra temporale va da qualche settimana ad un massimo di tre mesi dopo le nozze, un periodo sufficiente per assicurarsi di aver stilato una lista dei destinatari, scritto i messaggi ed averli spediti senza dimenticare nessuno.

Se il numero dei riceventi è molto alto, potete pensare di organizzare diverse tranche di lavoro, decidendo un numero esatto di biglietti da completare al giorno o alla settimana. Infine, tradizione vuole che ad adempiere alla mansione siano entrambi gli sposi.

In che stile realizzare le card

Anche a nozze concluse è bene non perdere di vista lo stile scelto per il matrimonio. Una buona idea è quindi quella di utilizzare per i biglietti di ringraziamento lo stesso tema utilizzato per la wedding stationery. Qualora non sia possibile, cercate di acquistare delle card dello stesso colore.

Assicuratevi, inoltre, che i biglietti di ringraziamento siano scritti a mano. Anche se le vostre partecipazioni di nozze erano pre-stampate, cercate di prediligere il fai da te per le thank you card, che per definizione devono essere qualcosa di personale ed originale.

Cosa scrivere nel biglietto di ringraziamento per matrimonio

Per quanto impegno possa richiedere, è importante che un biglietto di ringraziamento sia personalizzato in base al destinatario. Ciascun ospite, infatti, ha impegnato parte del proprio tempo per selezionare con cura un regalo che potesse piacervi, e merita di essere ricambiato con la stessa moneta. Nel messaggio, quindi, è fondamentale menzionare il dono ricevuto, quanto questo sia stato apprezzato ed, eventualmente, l’uso che abbiate intenzione di farne. Qualora abbiate ricevuto del denaro, è altrettanto importante specificare l’esatto ammontare della somma ricevuta per assicurarsi che non ci siano stati errori. Questo discorso è particolarmente importante nel caso di assegni o trasferimenti online: servirà infatti come riscontro per l’effettivo accredito della quota.

Nel caso di cerimonie numerose, redigere biglietti di ringraziamento per tutti potrebbe rivelarsi piuttosto stancante, motivo per cui molte coppie optano per delle card prestampate con messaggi più generici. Tuttavia, qualora ci si trovi di fronte ad una festa di piccole dimensioni, scrivere un messaggio personale non è così impossibile. Secondo gli esperti, infatti, non è importante la lunghezza del messaggio, ma le parole scelte e lo spirito con cui saranno scritte.

Esempi di biglietti nuziali di ringraziamento

A corto di fantasia o alle prese con il blocco dello scrittore? Se non avete idea di come si debba compilare un biglietto di ringraziamento per matrimonio, ecco qualche suggerimento.

Un esempio di biglietto per chi vi ha fatto un regalo

Consiglio: menzionare quanto sia stato apprezzato il regalo e perché

Caro (nome della famiglia)

Grazie mille per la lavastoviglie! Io e (nome del partner) siamo sempre stati molto pigri in cucina, ed un aiuto per lavare i piatti è proprio quello che stavamo cercando! Ci piacerebbe molto inaugurarla con una cena tra amici, e saremmo lieti di avervi come nostri ospiti. Grazie ancora per aver preso parte al nostro giorno più bello.



A presto

(nomi)

Un esempio di biglietto per chi vi ha regalato dei soldi

Consiglio: proprio come per i regali materiali, spiegate come avete intenzione di utilizzare il denaro

Caro (nome)

Grazie per aver celebrato il giorno del nostro matrimonio insieme a noi! Io e (nome del partner) abbiamo apprezzato molto il vostro generoso regalo di (somma ricevuta). Grazie a voi, riusciremo a prender parte a quel corso di cucina durante la luna di miele su cui avevamo messo gli occhi da tempo. Non vediamo l’ora di rivedervi per raccontarvi dell’esperienza.

A presto

(nome)

Ciascun messaggio, a seconda del tipo di rapporto intrattenuto con il destinatario, può ovviamente essere realizzato con uno stile più o meno confidenziale, che rispecchi l’amicizia tra le parti.