Location di nozze, le tendenze del 2026

Immerse nel verde, all'insegna della sostenibilità e assolutamente fuori dagli schemi: quali sono le location di nozze di tendenza nel 2026

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

iStock Location matrimoni 2026

Nella rivoluzione che investirà il settore del wedding nel 2026, non mancheranno anche cambiamenti significativi nella scelta della location. Se in passato in cima alle preferenze degli sposi si trovavano ville e castelli, nei prossimi mesi trionferanno soluzioni decisamente meno convenzionali.

Gli esperti sembrano avere pochi dubbi a tal proposito: nel 2026 le location di matrimonio saranno all’insegna dell’originalità, dell’innovazione e, ovviamente della sostenibilità. Senza dimenticare le necessità degli invitati.

Tendenze delle location per matrimoni 2026

Nella scelta della loro location di nozze, gli sposi dovrebbero valutare essenzialmente due parametri: quello estetico e quello della praticità. Nessuna coppia vorrebbe scambiare le proprie promesse nuziali in un luogo poco piacevole per gli occhi, ma allo stesso modo non si possono ignorare le esigenze logistiche degli ospiti.

Identificando i trend del 2026 in fatto di cornici nuziali, gli esperti di The Knot hanno cercato di considerare entrambi i criteri. Il risultato? Una selezione piuttosto variegata, in cui si incontrano soluzioni originali e innovative, e altre decisamente più intime e tradizionali.

Location a stretto contatto con la natura

Nel 2026 le coppie cercheranno di prenotare location per matrimoni che si integrino armoniosamente con la bellezza naturale dell’ambiente circostante. Che si tratti di montagne, campagne, deserti o coste il paesaggio è destinato a giocare un ruolo centrale nella scelta del sì, anche per regalare scatti indimenticabili con droni.

Ad avere la meglio, saranno su tutte le proposte che riescano a garantire privacy e intimità in scenari naturali, come il glamping nel deserto, i rifugi a picco sulle scogliere, le baite di montagna e le tenute vinicole.

Location inclusive e accessibili

Per moltissimi sposi è fondamentale garantire ai propri ospiti un’esperienza indimenticabile, puntando su strutture che dispongano di servizi pensati per tutte le esigenze.

Ciascuna coppia sceglierà quindi una location che metta a disposizione soluzioni variegate e in cui ciascuno possa sentirsi libero di essere se stesso. Questo può coincidere con la presenza di bagni gender-neutral; aree lounge tranquille per chi non ama la pista da ballo; opzioni di menù culturalmente diversificate; alternative analcoliche; illuminazione regolabile, e uno staff formato per supportare e accogliere tutti.

Location intime e di piccole dimensioni

Sognate un matrimonio raccolto? Non siete gli unici. Molte coppie nel 2026 preferiranno celebrazioni intime a matrimoni faraonici. Considerando anche il numero di invitati ridotto rispetto al passato, e la maggior importanza riconosciuta alla personalizzazione e alla connessione emotiva dalla Gen Z, molti punteranno su location di piccole dimensioni. In questa tipologia si inseriscono dimore private, sale per ricevimenti e giardini domestici.

Location industrial-chic

Se state pensando di prenotare un magazzino o un loft per il vostro matrimonio, siete sulla strada giusta: gli spazi industriali sono, secondo gli esperti, tra le tendenze più “in” del momento.

Le location tradizionali in stile sala da ballo stanno infatti perdendo terreno rispetto all’ urban-chic, caratterizzato da estetica industriale, mattoni a vista e finiture moderne. Spinte dal desiderio di un’estetica da social network, o dalla volontà di riflettere la propria personalità nel giorno del matrimonio, le coppie moderne preferiscono spazi unici e ricchi di carattere.

Mettetevi alla ricerca di ex officine e tipografie, arsenali e zone attrezzate di un porto da allestire in base alle vostre preferenze.

Edifici storici

L’effetto nostalgia è destinato a ridefinire la scelta delle location nuziali, motivo per cui il prossimo anno edifi e strutture storiche si riveleranno particolarmente gettonati.

In particolare, grazie all’ispirazione vintage-glamour del matrimonio di Selena Gomez e Benny Blanco, le location con una storia alle spalle saranno molto richieste. Spazio quindi sia a proprietà esistenti da decenni ( o addirittura secoli) con architettura e stile antico, che a nuove location progettate con un’estetica d’altri tempi o vintage.

Location per matrimoni sostenibili

Dal catering ai bouquet, il matrimonio sostenibile è una priorità per molte coppie che stanno per sposarsi, ed è per questo che non sorprende che anche le location siano profondamente influenzate da queste necessità.

Agriturismi che coltivano e raccolgono i propri prodotti per gli eventi, così come strutture che offrono bottiglie d’acqua riutilizzabili, sono alcuni dei modi in cui gli spazi dimostrano attenzione all’ impatto ambientale. Senza mai trascurare l’esperienza degli ospiti.

Location per matrimoni multifunzionali

Decisi a rendere il giorno del proprio matrimonio un’esperienza unica nel suo genere, i futuri sposi si metteranno alla ricerca di spazi multifunzionali, che possano trasformarsi dalla cerimonia all’aperitivo, fino all’after party notturno.

Si tratta di strutture che possano cambiare la pelle nel corso del giorno o che offrano diversi ambienti complementari agli sposi, allontanandosi dalle soluzioni più tradizionali: qualcuno potrebbe esplicitamente chiedere la possibilità di allestire una sala in stile nightclub con drappeggi scuri e luci soffuse, qualcun altro allestire una sala a tema casinò con tavoli da roulette e bar.

Location per matrimoni all-inclusive

Alcune coppie desiderano una location che offra servizi di base pur consentendo l’ingresso di fornitori esterni, mentre altre preferiscono che sia la struttura a occuparsi di tutto. Secondo gli esperti, saranno proprio queste ultime a trionfare: Gen Z e Millennial apprezzano molto le opzioni all inclusive, spinti soprattutto dalla volontà di vivere un’esperienza di pianificazione senza stress.

Inoltre, le location all-inclusive possono effettivamente far risparmiare molto rispetto al costo medio di una location tradizionale: spesso questi pacchetti includono servizi come catering, torta nuziale, allestimenti, DJ e intrattenimento, offrendo un’esperienza a tutto tondo.

Location per matrimoni in giardino

I matrimoni in giardino sono sulla cresta dell’onda da diversi anni, ma il prossimo anno diventeranno ancora più popolari. Il merito va (in parte) alla scelta di Taylor Swift di puntare su un fiabesco giardino per annunciare il suo fidanzamento con Travis Kelce.

Anche spazi che portano angoli di natura all’interno, come frutteti, vigneti e serre, offrono un’estetica rigogliosa e molto attuale che, spesso, elimina la necessità di decorazioni importanti.

Location per matrimoni non convenzionali

Le location non convenzionali, come le stazioni ferroviarie e i musei, sono molto popolari sui sociali, e sono destinate a fare il loro ingresso anche nel mondo del wedding. Questi ambienti si allontanano dalle soluzioni tradizionali, offrendo alle coppie l’opportunità di personalizzare la location delle nozze in modo che rispecchi la loro personalità e i loro gusti.

Mettetevi quindi alla ricerca di treni storici, mercati coperti o birrerie artigianali che lasceranno i vostri ospiti senza parole.