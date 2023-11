Fonte: 123rf Frasi sull'albero della vita per riflettere

L’albero della vita è elegante e rigoglioso ed è un simbolo ricorrente nella mitologia antica e nelle antiche religioni. Generalmente rappresenta la sorgente della nostra esistenza e di quella di tutti gli esseri viventi, il luogo da cui ha origine ogni cosa. La vita è rappresentata dai 4 elementi che compongono l’arbusto: le radici, il tronco, le foglie e i frutti. Unendo questi elementi si rappresenta l’inizio e la fine, la crescita, il riempire il proprio ciclo vitale di esperienze. Nel mondo cristiano l’albero della vita rimanda al Giardino dell’Eden dove Dio aveva posto Adamo ed Eva promettendo loro la vita eterna. In un certo senso, è quindi un simbolo di prosperità e di conoscenza. Nella cultura buddista, invece, si tratta dell’albero dell’immortalità, piantato da Buddha stesso. Rappresenta la prosperità della natura che riflette una crescita spirituale, un’energia vitale che tende a raggiungere la divinità. Nella tradizione iraniana è legato al ciclo della vita e della morte, così come per gli indiani d’America è un collegamento tra la terra e il paradiso. In tutte le culture, al di là delle diverse accezioni, questo arbusto ricco di foglie e frutti, indica prosperità, salute e buona fortuna. Simbolo di abbondanza, di nascita e rinascita, spesso viene donato sotto forma di gioiello o viene impresso sulla pelle come tatuaggio. Durante una nuova fase della vita o per avere un oggetto che porti positività, l’albero della vita è il simbolo perfetto con le sue radici che affondano profonde sul terreno per ricordare da dove si è partiti, il suo tronco grande e solido che contiene le esperienze acquisite, la sua moltitudine di rami che rappresentano le opportunità che la vita ci offre e infine i suoi frutti che sono il risultato della nostra semina, ciò che abbiamo ottenuto e prodotto, i nostri risultati. Se si è alla ricerca di espressioni che parlino di crescita, di come ottenere il meglio da ciò che ci circonda e insegnino a guardare il bicchiere sempre mezzo pieno, con DiLei trovate una selezione di frasi e aforismi sull’albero della vita.

Frasi e aforismi sull’albero della vita

La crescita di un seme è lenta e giorno dopo giorno aumenta il suo volume fino a formare un arbusto carico di doni. È una sorgente di vita e di nutrimento per il creato. Un po’ di frasi e aforismi sull’albero della vita.

L’albero della vita è, come la clessidra, un simbolo dei tempi che si intersecano nell’eterno. (Ernst Jünger)

Così il Signore Dio fece crescere dal suolo ogni albero desiderabile alla vista e buono come cibo e anche l’albero della vita nel mezzo del giardino e l’albero della conoscenza del bene e del male. (Antico Testamento, Genesi 2,9)

Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince io darò da mangiare dell’albero della vita, che è nel paradiso di Dio. (Apocalisse 2,7)

Non abbiate paura della croce di Cristo. La croce è l’Albero della Vita è sorgente di ogni gioia e di ogni pace. (Giovanni Paolo II)

E in mezzo alla piazza della città e da una parte e dall’altra del fiume si trovava l’albero della vita, che fa dodici frutti e che porta il suo frutto ogni mese. (Apocalisse)

Gli alberi sono il grande alfabeto di Dio. Con loro egli scrive, in verde brillante, in tutto il mondo, i suoi pensieri sereni. (Leonora Speyer)

Che gran paternità quella degli alberi, che sanno dare a ciascuno dei loro rami un cammino verso la luce. (Lorenzo Oliván)

Gli alberi sono lo sforzo infinito della terra per parlare al cielo in ascolto. (Rabindranath Tagore)

Il momento migliore per piantare un albero è vent’anni fa. Il secondo momento migliore è adesso. (Confucio)

Su me dall’albero della vita foglia su foglia cade. (Hermann Hesse)

Chi siamo? Siamo corpi che hanno scritto dentro, a caratteri invisibili ma incancellabili, il paradiso, e nel paradiso, l’albero splendente. (Giovanni Ambrogio Colombo)

Nella notte l’albero si gira al contrario. Le sue radici affondano nel cielo stellato. (Fabrizio Caramagna)

Vedo ovunque nella natura, ad esempio negli alberi, capacità d’espressione e, per così dire, un’anima. (Vincent Van Gogh)

Chi ha imparato ad ascoltare gli alberi non brama più di essere un albero. Vuole essere quello che è. (Hemann Hesse)

Solo quando l’io smette di esistere, di rivendicare qualcosa, quando comincia a far parte dell’albero della vita – sì, è per raggiungere questo fine che lotto. (Clarice Lispector)

Frasi sull’albero della vita legate all’amicizia

La nostra esistenza, il nostro quotidiano ma anche il passato e il futuro perderebbero forza se non ci fossero degli amici con cui condividere esperienze, gioie e momenti di difficoltà. Gli amici sono come rami che ci sostengono e ci riempiono di doni, come quello dell’ascolto. Qualche citazione e aforisma sull’albero della vita legate all’amicizia.

Appoggerei la mia mano sul tronco dell’albero della vita, contento di poterlo interrogare: “Cosa c’è di nuovo oggi?” La sua risposta mi arriverebbe senza esitazioni, portata da centinaia di foglie: “Tutto”. (Giovanni Ambrogio Colombo)

Ogni persona che conosciamo nella vita è una foglia che arricchisce il nostro albero. Molte si perdono con il vento, altre non si staccheranno mai. (Giulia Guglielmino)

Se frugherai nel tuo stesso cuore potrai scoprire le radici dell’albero della vita. (Rumi)

Anche se sapessi che domani il mondo andrà in pezzi, vorrei comunque piantare il mio albero di mele. (Martin Luther King)

Amo gli alberi. Sono come noi. Radici per terra e testa verso il cielo. (Erri De Luca)

Fa più rumore una albero che cade, piuttosto che una foresta che cresce. (Lao Tse)

Se ciò che io dico risuona in te, è semplicemente perché siamo entrambi rami di uno stesso albero. (William Butler Yeats)

Impara il carattere dagli alberi, i valori dalle radici e cambia dalle foglie. (Tasneern Harneed)

Sii come un albero. L’albero fa ombra anche a chi ne taglia i rami. (Sri Chaitanya)

Un albero si riconosce dai suoi frutti; un uomo dalle sue azioni. Una buona azione non è mai persa; chi semina cortesia raccoglie amicizia, e chi pianta bontà raccoglie amore. (San Basilio)

Non abbattere mai un albero in inverno. Non prendere mai una decisione negativa quando sei triste. Non prendere mai le decisioni più importanti quando sei di cattivo umore. Aspetta. Sii paziente. La tempesta passerà. Verrà la primavera. (Robert H. Schuller)

L’amore è come un fiore; L’amicizia è come un albero che ripara. (Samuel Taylor Coleridge)

Tutta la teoria, caro amico, è grigia, ma l’albero dorato della vita germoglia sempre verde. (Johann Wolfgang von Goethe)

Frasi sull’albero della vita per i bambini

Anche ai più piccoli bisognerebbe insegnare l’importanza delle proprie radici, da lì abbiamo origine e quello è il punto di partenza dal quale comincia il viaggio verso ciò che diventeremo. Alcune citazioni e frasi sull’albero della vita per i bambini.

Grigia è ogni teoria e verde l’albero della vita. (Goethe)

Un popolo senza la conoscenza della propria storia, origine e cultura passata è come un albero senza radici. (Marcus Garvey)

C’è sempre musica tra gli alberi del giardino, ma i nostri cuori devono essere molto tranquilli per ascoltarla. (Minnie Aumonier)

In una foresta di centomila alberi non esistono due foglie uguali. E non esistono due viaggi uguali lungo lo stesso sentiero. (Paulo Coelho)

Gli alberi che crescono lentamente portano i frutti migliori. (Moliere)

Chi pianta un albero, pianta una speranza. (Lucy Larco)

Un albero è il nostro contatto più intimo con la natura. (George Nakashima)

Se vuoi conoscere forza e pazienza, accogli la compagnia degli alberi. (Hal Borland)

Essere senza alberi significherebbe, nel modo più letterale, essere senza le nostre radici. (Richard Mabey)

Anche se qualcosa viene lasciato in sospeso, tutti devono prendersi del tempo per sedersi fermi e guardare le foglie girare. (Elizabeth Lawrence)

Conoscendo gli alberi, capisco il significato della pazienza. (Hal Borland)

Sono come un albero. Le mie foglie potrebbero cambiare colore, ma le mie radici sono le stesse. (Rosa Namajunas)

Allora l’angelo mi mostrò il fiume dell’acqua della vita, limpida come cristallo, che sgorga dal trono di Dio e dell’Agnello in mezzo alla grande strada della città. Su ogni lato del fiume c’era l’albero della vita, che portava dodici raccolti di frutta, dando i suoi frutti ogni mese. E le foglie dell’albero sono per la guarigione delle nazioni. (Giovanni Apostolo)

Il più grande attributo di Dio è l’Amore. L’Albero della Vita si trova nel profondo della nostra anima. Il frutto più perfetto e abbondante che cresce e matura è l’Amore che dà la Vita; è la grande forza di guarigione nel mondo. L’amore non manca mai di soddisfare ogni esigenza del cuore umano. Il Divino Principio dell’Amore può essere usato per eliminare ogni dolore, infermità, disarmonia, ignoranza e tutti gli errori dell’umanità. L’amore è Dio; eterno, illimitato, immutabile, infinito. È il battito del mondo, il battito del cuore dell’Universo. (Baird T. Spalding)

Frasi sull’albero della vita legate a una nascita o a una rinascita

Si cresce, si inciampa, ci si rialza e alle volte si riparte o si cambia tutto dando origine a qualcosa di totalmente nuovo. L’importante è costruire una buona base con un tronco solido e rami dai quali nasceranno frutti abbondanti. Una serie di aforismi e citazioni sull’albero della vita legate a una nascita o a una rinascita.

Ecco, l’uomo è diventato come uno di noi… Guardiamo che egli non stenda la mano e prenda anche del frutto dell’albero della vita, ne mangi e viva per sempre. (Antico Testamento, Genesi 3,22)

Chi scende nell’abisso della Morte e risale l’Albero della Vita, arriva nella Città del Possibile, da cui si contempla il Tutto e si decidono le Scelte. (Italo Calvino, Il castello dei destini incrociati)

Un albero parla: in me si cela un granello, una scintilla, un pensiero, io sono Vita della vita eterna. (Hermann Hesse)

Entro nella vecchiaia in punta di piedi, come in un bosco d’autunno, passo dopo passo sulle foglie vive che ancora cadono. Davanti a me – l’albero della vita. E lentamente con sguardo ansimante salgo verso il passato e scendo nei giorni futuri. (Blaga Dimitrova)

Finché non scavi una buca, pianti un albero, lo innaffi e lo fai sopravvivere, non hai fatto niente. Stai solo parlando. (Wangari Maathai)

Il cambiamento è un processo continuo. Non puoi valutarlo con il metro statico di un arco di tempo limitato. Quando un seme viene seminato nel terreno, non puoi vedere immediatamente la pianta. Devi essere paziente. Con il tempo, diventa un grande albero. E poi i fiori sbocciano, e solo allora i frutti possono essere colti. (Mamata Banerjee)

E tutte le vite che abbiamo vissuto e tutte le vite future sono piene di alberi e foglie che cambiano… (Virginia Woolf)

Ama gli alberi finché le foglie non cadono, quindi incoraggiali a riprovare l’anno prossimo. (Chad Sugg)

I pioppi di ottobre sono torce fiammeggianti che illuminano la strada verso l’inverno. (Nova S. Blair)

Chi pensa che le foglie cadute siano morte non le ha mai viste ballare in una giornata ventosa. (Shira Tamir)

L’albero è più che prima un seme, poi uno stelo, poi un tronco vivo e poi un legno morto. L’albero è una forza lenta e duratura che si sforza di conquistare il cielo. (Antoine de Saint-Exupéry)

La quercia più forte della foresta non è quella protetta dalla tempesta e nascosta dal sole. È quello che sta all’aperto dove è costretta a lottare per la sua esistenza contro i venti e le piogge e il sole cocente. (Napoleon Hill)

Frasi sull’albero della vita che donano energia

Un arbusto spoglio non resta così per sempre, con l’arrivo della primavera torna a riempirsi di foglie verdi e fiori, così i momenti difficili vanno affrontati con forza e volgendo lo sguardo verso un futuro positivo e felice. Una selezione di frasi e aforismi sull’albero della vita che donano energia.

Lascia che la pace della natura entri in te come i raggi del sole penetrano le fronde degli alberi. Lascia che i venti ti soffino dentro la loro freschezza e che i temporali ti carichino della loro energia. Allora le tue preoccupazioni cadranno come foglie d’autunno. (John Muir)

Guarda agli alberi, guarda agli uccelli, guarda alle nuvole, guarda alle stelle… e se hai occhi sarai in grado di vedere che l’intera esistenza è gioiosa. Tutto è semplicemente felice. Gli alberi sono felici senza nessuna ragione; non sono destinati a diventare primi ministri o presidenti e non diventeranno ricchi e non avranno mai un conto in banca. Guarda ai fiori – senza motivo. È semplicemente incredibile quanto siano felici i fiori. (Osho)

Sono solo felice di vivere, di poter avere una semplice conversazione, di sentire un raggio di sole sulla mia pelle e ascoltare la brezza che si muove tra le foglie di un albero. (Ryuichi Sakamoto)

Non dire mai che non c’è più niente di bello al mondo. C’è sempre qualcosa che ti fa meravigliare nella forma di un albero, il tremito di una foglia. (Albert Schweitzer)

Quando ti perdi nel deserto, un albero ti indicherà sempre la giusta direzione. (Anthony T. Hincks)

In natura, niente è perfetto e tutto è perfetto. Gli alberi possono essere contorti, piegati in modi strani e sono comunque belli. (Alice Walker)

Quando entriamo in un boschetto o sotto un cielo aperto, la magia della natura prende il sopravvento e la pesantezza della vita si alza un po’. (Natassia Cassinero)

Il significato dell’albero di ciliegio nella cultura giapponese risale a centinaia di anni fa. Nel loro paese, il fiore di ciliegio rappresenta la fragilità e la bellezza della vita. È un promemoria che la vita è quasi straordinariamente bella, ma che è anche tragicamente breve. (Homaro Cantu)

L’albero della vita cresce dove lo spirito non muore mai e la luce splendente della salvezza risplende nei cieli bui e vuoti. (Bob Dylan)

Sto piantando un albero per insegnarmi a raccogliere forza dalle mie radici più profonde. (Andrea Koehle Jones)

Scuoti l’albero della vita stesso e fai cadere frutti inauditi. (Edwin Arlington Robinson)

Ci sono due grandi sistemi nel corpo dell’uomo: l’albero della vita, che è l’arteria con le sue radici nel cuore; e, l’albero della conoscenza del bene e del male, cioè il sistema nervoso, che ha le sue radici nel cervello. Questi due “alberi” sono manifestazioni fisiche di una complicata rete di correnti energetiche ramificate nell’aura o corpi superfisici. (Manly Hall)

Frasi sull’albero della vita legate al matrimonio

L’amore è ciò che dà sicurezza e riempie il cuore e l’anima di una persona. Due persone innamorate convolano a nozze per iniziare un cammino insieme e costruire una famiglia solida e con molti rami come può essere una quercia. Qualche citazione e frase sull’albero della vita legati al matrimonio.