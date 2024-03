Come coltivare il pesco in vaso o in giardino: la guida pratica

Il pesco non è una pianta per principianti, ma coltivarlo è possibile con alcune importanti accortezze

Fonte: iStock Coltivare il pesco

Le pesche sono tra i frutti estivi più squisiti, dissetanti e benefici, perché ricchi di vitamine e di sali minerali. Coltivare nel proprio frutteto familiare un pesco per autoconsumo consente di gustare il frutto potendolo raccogliere al momento della sua maturazione completa, quando arriva ad essere ancora più dolce.

Le pesche che normalmente si acquistano vengono infatti raccolte con un certo anticipo per esigenze di trasporto e di conservazione, soprattutto se destinate a filiere lunghe. Questo può penalizzare il loro sapore.

Coltivare un pesco non è semplicissimo perché si tratta di una specie delicata e facilmente soggetta a malattie, ma con le dovute cure ed attenzioni il raccolto potrà risultare soddisfacente, anche scegliendo soluzioni ecologiche per la concimazione ed evitando l’uso di prodotti chimici per la difendere l’albero dalle avversità.

Pesco: cosa c’è da sapere

Il pesco (Prunus persica) fa parte della famiglia delle rosacee e del sottogruppo delle drupacee, così chiamate perché il loro frutto è una drupa. La pianta è un albero di medie dimensioni, che raggiunge al massimo i 7-8 metri di altezza, e quando è in fioritura chiunque lo riconoscerebbe per i suoi fiori rosa, che hanno ispirato anche la nota canzone di Battisti. Al di fuori di questo periodo lo si può riconoscere anche dalle foglie ovali allungate.

Le pesche convenzionalmente sono suddivise in tre macro categorie:

Le pesche vere e proprie, frutti a buccia pelosa.

Le nettarine, dette anche noci-pesche o pesche noci, che hanno buccia liscia.

Le percoche, particolarmente utilizzate per la trasformazione, benché adatte anche al consumo fresco.

Condizioni ottimali

Clima necessario alla coltivazione. Il pesco predilige i climi temperati e teme in particolare le gelate tardive primaverili, in quanto quest’albero da frutto va in fioritura precocemente, come il pero e l’albicocco. Alcune varietà di peschi in compenso sono capaci di resistere a temperature invernali molto basse, fino a 10-15 °C sotto lo zero.

Terreno ideale. La pianta, pur mostrando capacità di adattamento, predilige terreni sciolti, non soggetti ai ristagni idrici, perché è sensibile all’asfissia radicale. Il portinnesto utilizzato determina le esigenze in fatto di terreno e l’adattabilità dell’albero. Nei suoli piuttosto calcarei il pesco potrebbe andare incontro a clorosi ferrica, che si manifesta con ingiallimenti delle foglie, dovuti alla difficoltà della pianta ad assorbire il ferro. Un’analisi preliminare del terreno è quindi sicuramente consigliata almeno per gli impianti di pescheti o di frutteti in cui si prevede di inserire molte piante.

Coltivare il pesco in vaso

Coltivare pesche su balconi e terrazze è possibile, a patto che si assicuri alla pianta una buona quantità di terreno. Bisogna quindi metterla in un vaso di dimensioni grandi, visto che lo sviluppo della parte radicale è analogo a quello della sua parte aerea. Col passare degli anni dovremo rinvasare l’alberello in contenitori sempre più grandi, non aspettandoci mai che raggiunga grandi altezze. L’importante è che il substrato di coltivazione sia sciolto e che i fertilizzanti vengano reintegrati spesso, così come l’acqua di irrigazione.

Coltivare il pesco in giardino

Per mettere a dimora un pesco si parte generalmente da un alberello di uno o due anni, acquistato da un vivaista e già opportunamente innestato.

Il trapianto. Per il trapianto dell’albero di pesche si deve scavare nel terreno una buca delle dimensioni di almeno 70 x 70x 70 cm, in cui inserire la pianta tenendola ben diritta. La terra di risulta con cui coprire la buca sarà miscelata a letame o compost maturi per la parte che starà sui primi 20-30 cm, nelle quantità di circa 4-5 kg per pianta. Il colletto del pesco deve stare almeno 10 centimetri sopra il livello del suolo, poi bisogna comprimere leggermente la terra per farla aderire bene alle radici e infine irrigare abbondantemente. I momenti adatti per la realizzazione dell’impianto sono l’autunno-inverno prima delle gelate oppure più tardi, poco prima dell’arrivo della primavera. Oltre agli ammendanti di base citati sopra, può rivelarsi utile anche aggiungere un prodotto a base di inoculo di micorrize, particolari funghi che instaurando una simbiosi a livello radicale con le piante, ne stimolano la crescita radicale e offrono anche una certa protezione naturale dai patogeni del suolo.

Il portinnesto. Quando si acquistano le piante di pesco è utile parlare col vivaista per sapere quale portinnesto è stato utilizzato, perché questo ci offre importanti indicazioni sull’adattabilità della pianta al terreno e sul suo sviluppo successivo. Per esempio, un portinnesto franco di seme induce una certa vigoria alla pianta, al contrario di un portinnesto nanizzante.

Sesti di impianto. La giusta distanza tra alberi di pesco varia a seconda della vigoria che ci si può aspettare e dipende dalla varietà piantata, in particolare dal portainnesto. Generalmente le distanze da mantenere sono di 3-4 metri tra una pianta e l’altra sulla fila e di 6-7 metri tra le file. Questo è valido nel caso di impianto di un frutteto, se si prevede di mettere a dimora un solo esemplare di pesco in giardino teniamo comunque una distanza intermedia rispetto a quello che c’è intorno (siepi, muri, altri alberi,..).

Ultime indicazioni pratiche

Il pesco è una specie autofertile, che non richiede tassativamente nel frutteto la presenza di diverse varietà come impollinatori. Il ruolo degli insetti pronubi come le api e i bombi è fondamentale per assicurare la fecondazione, e quindi l’allegagione dei frutti. Per questo è fondamentale evitare l’uso di insetticidi non selettivi nella lotta ai parassiti. Chi fa coltivazione biologica deve stare comunque attento, perché anche prodotti di origine naturale come il piretro possono colpire le api.

Irrigazione. Durante i primi 2 o 3 anni di sviluppo l’irrigazione è necessaria, in quanto le radici della pianta non si sono ancora approfondite nel suolo. Il metodo irriguo migliore nel frutteto è quello a goccia, mentre per la frequenza e per la quantità di acqua da distribuire bisogna sempre basarsi sulla piovosità e sulla natura del terreno. In estati particolarmente siccitose conviene fare un’irrigazione di soccorso anche agli alberi di pesco più anziani, sia per ottenere una buona pezzatura delle pesche sia per non compromettere la produzione per l’anno successivo.

Pacciamatura. In zone tendenzialmente siccitose e in assenza di impianto di irrigazione fisso la pacciamatura risulta molto vantaggiosa, soprattutto per gli alberelli messi a dimora da poco. Pacciamando il terreno si mantiene umido più a lungo e si impedisce che le erbe spontanee nascano sottraendo acqua. Un cerchio di paglia bello spesso, del raggio di un metro attorno alla pianta è un’ottima soluzione, o in alternativa un telo plastificato nero.

Concimazione annuale del pesco. Ogni anno è importante concimare dopo la raccolta, per permettere alla pianta l’accumulo di sostanze negli organi di riserva e garantire così una buona produzione di pesche anche per l’anno successivo. Oltre alla dose di compost o stallatico possiamo assicurare alla pianta un buon tenore di potassio con cenere di legna, borlande o solfato di potassio. Il fosforo, potrà essere apportato mediante farine di roccia chiamate fosforiti.