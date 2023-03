Frasi sulla primavera, le più belle per celebrare la natura che rinasce

Fonte: iStock Le frasi più belle sulla primavera

Primavera è tempo di rinascita e tutto parla di nuova vita: la natura torna a rifiorire dopo un lungo inverno, regalandoci cartoline meravigliose che rimarranno per sempre nei nostri ricordi. I prati tornano a coprirsi di verde e i fiori finalmente sbocciano in mille colori bellissimi, gli alberi ritrovano le loro foglie e gli uccellini cinguettano le melodie più dolci, rallegrando le nostre mattine ancora un po’ fredde.

Non c’è niente che possa allietare l’animo come la bellezza della natura pronta a risvegliarsi. Su DiLei abbiamo raccolto alcune frasi e citazioni famose sulla primavera, per festeggiare questo magico momento dell’anno: le giornate pian piano si allungano e diventano sempre più calde, invogliandoci ad uscire di casa e ammirare lo spettacolo che ci circonda.

Riflessioni sulla primavera

La primavera è pura magia: tutto si risveglia attorno a noi, e l’atmosfera rallegra i nostri animi. Non c’è momento migliore per una riflessione sulla bellezza della natura, ma anche sulla spiritualità di questo periodo, che ci porta verso la Pasqua. Ecco alcune frasi molto profonde tratte da scrittori famosi, per ricordarci di vivere sempre l’incanto dei mesi primaverili.

Puoi tagliare tutti i fiori, ma non puoi impedire che arrivi la primavera. (Pablo Neruda)

La primavera è il tempo dei piani e dei progetti. (Lev Tolstoj)

È di nuovo primavera. La terra è come un bambino che conosce le poesie a memoria. (Rainer Maria Rilke)

La primavera è il modo in cui la natura dice: “Facciamo festa”. (Robin Williams)

Se non avessimo l’inverno, la primavera non sarebbe così piacevole: se a volte non assaporassimo le avversità, la prosperità non sarebbe così gradita. (Anne Bradstreet)

Le parole possono descrivere la fragranza del respiro stesso della primavera? (Neltje Blanchan)

La forza della primavera non sarebbe niente se non avesse dormito l’inverno. (José Saramago)

Era uno di quei giorni di marzo in cui il sole splende caldo e il vento soffia freddo: quando è estate alla luce e inverno all’ombra. (Charles Dickens)

Ogni primavera è l’unica primavera, uno stupore perpetuo. (Ellis Peters)

La primavera aggiunge nuova vita e nuova bellezza a tutto ciò che è. (Jessica Harrelson)

Sicuramente i fiori di cento primavere sono semplicemente le anime delle cose belle. (Lucy Maud Montgomery)

Felicità? Il suo colore deve essere verde primavera. (Frances Mayes)

La stagione preferita del mondo è la primavera. Tutto sembra possibile a maggio. (Edwin Way Teale)

Frasi sulla rinascita in primavera

Dopo un lungo e freddo inverno, la natura rinasce nei colori meravigliosi dei suoi fiori e nel rigoglio dei suoi boschi verdi. È la magia della primavera, che ogni anno ci regala un vero e proprio miracolo. Scopriamo alcune frasi bellissime per rivivere queste splendide emozioni.

La primavera è il risveglio della terra. Il vento di marzo è lo sbadiglio mattutino. (Lewis Grizzard)

Si rivolse alla luce del sole e scosse la sua testa gialla, e sussurrò al suo vicino: “L’inverno è morto”. (A.A. Milne)

La primavera mostra ciò che Dio può fare con un mondo squallido e sporco. (Virgil A. Kraft)

L’aria di aprile si muove tra le foglie di salice, una farfalla fluttua ed è in equilibrio. (Bashō)

La primavera è arrivata, e quando la natura riprende la sua bellezza, anche l’animo umano tende a rinascere. (Harriet Ann Jacobs)

E la primavera, sentita ovunque come lo spirito d’amore, si levò sul vago giardino: ed ogni fiore ed ogni erba del bruno seno della terra si destò dai sogni del suo riposo invernale. (Percy Bysshe Shelley)

La primavera è quando la vita è viva in ogni cosa. (Christina Rosetti)

Ora ogni campo è coperto di erba e ogni albero di foglie; ora i boschi fioriscono e l’anno assume il suo aspetto allegro. (Virgilio)

Finalmente venne il mese d’oro delle genti selvagge, dolce come il miele di maggio, quando gli uccelli tornano e i fiori sbocciano, e l’aria è piena dei profumi dell’alba e dei canti dell’anno nascente. (Samuel Scoville Jr.)

Il primo germoglio della primavera canta agli altri semi affinché si uniscano alla sua rivolta. (Amanda Gorman)

Quando un fiore sboccia, la primavera si risveglia ovunque. (John O’Donohue)

Frasi sull’attesa della primavera

La primavera non arriva all’improvviso: con un po’ di attenzione, si possono cogliere i suoi segnali che spuntano dalla neve, dalle fredde giornate invernali e dai brevi pomeriggi che si fanno via via sempre più lunghi. L’attesa della stagione bella è di per sé molto emozionante. Ecco alcuni aforismi che raccontano questo momento.

Ho sentito un uccello cantare nel buio di dicembre. Una cosa magica e dolce da ricordare. Siamo più vicini alla primavera che a settembre. (Oliver Herford)

La promessa dell’arrivo della primavera è sufficiente per far superare a chiunque il più rigido inverno. (Jen Selinsky)

Ho guardato fuori dalla finestra i segni della primavera. Il cielo era quasi azzurro, gli alberi stavano quasi germogliando, il sole era quasi splendente. (Millan Kaufman)

La primavera si avvicinava… e un verde cresceva su quei letti marroni, che, rinfrescandosi ogni giorno, suggerivano il pensiero che la speranza li attraversasse di notte, e lasciava ogni mattina tracce più luminose dei suoi passi. (Charlotte Brontë)

Fiore dopo fiore, inizia la primavera. (Algernon Charles Swinburne)

Il primo vero giorno di primavera è come la prima volta che un ragazzo ti tiene per mano. Un’ondata di calore formicolante ti consuma e tutto risplende di un bagliore fresco e colorato, facendoti dimenticare che sia mai esistito qualcosa di così freddo e rigido come l’inverno. (Richelle Goodrich)

Verrà la primavera e anche la felicità. Resisti. (Anita Krizzan)

Ma solo una persona nel profondo della disperazione ha trascurato di guardare oltre l’inverno alla primavera che inevitabilmente è seguita, riportando colore, vita e speranza. (Mary Balogh)

L’inverno onesto, vestito di neve e con la barba smerigliata, posso accogliere non cordialmente. Ma quel lungo differimento della promessa del calendario, quell’oscurità piangente di marzo e aprile, quell’esplosione amara che oltraggia l’onore di maggio, quante volte mi ha privato del cuore e della speranza? (George Gissing)

Le radici più profonde non dubitano mai che la primavera arriverà. (Marty Rubin)

Era una giornata così primaverile che infondeva nell’uomo un desiderio ineffabile, una dolcezza dolorosa, una bramosia di restare fermo immobile a guardare le foglie o l’erba, e ad allargare le braccia per abbracciare chissà cosa. (John Galsworthy)

Frasi sulla primavera e l’amore

In primavera, anche i cuori si risvegliano: è questo il tempo dell’amore e del romanticismo. Vuoi condividere un bel pensiero con il tuo innamorato? Ecco alcune frasi che lo sorprenderanno sicuramente: non devi far altro che scegliere quella che preferisci.

Se le persone non si amassero, davvero non vedo a che cosa servirebbe avere una primavera. (Victor Hugo)

O forse la primavera è la stagione dell’amore e l’autunno la stagione della folle lussuria. (Elizabeth Cohen)

La primavera è la fonte dell’amore per l’inverno assetato. (Munia Khan)

Amori e battaglie sono i figli della primavera. (Luciano Sante Manara)

È sempre primavera, e tutti sono innamorati e i fiori si raccolgono da soli. (E.E. Cummings)

Ci sono amori che sono mormorii di primavera. (Alda Merini)

È di nuovo primavera. Posso sentire gli uccelli cantare di nuovo. Guarda i fiori che iniziano a sbocciare. Guarda i giovani innamorarsi. (Lou Rawls)

In primavera l’amore è portato dalla brezza. Fai attenzione alla passione volante e ai baci che ti sfrecciano in testa. (Emma Racine Defleur)

La primavera è l’urlo d’amore della natura. (Andrea Barani)

Nello stupendo maggio, quando esplodevano tutte le gemme, proprio allora nel mio cuore è spuntato l’amore. (Heinrich Heine)

Una vita senza amore è come un anno senza primavera. (Octavian Paler)

Sai che farò: coglierò la gioia della primavera, strapperò la fantasia ai sogni, toglierò l’infinito dal cielo, per amarti. (Umberto Cefalà)

Frasi sulla primavera per bambini

I più piccini amano tantissimo la primavera: finalmente le giornate diventano belle ed è possibile uscire all’aria aperta, per giocare e correre in mezzo alla natura. Scopriamo alcune filastrocche da imparare a memoria e recitare assieme ai tuoi bimbi, per vivere questo momento magico in tutte le sue sfumature.

Marzo è matto.

Ormai che si è fatto questo nome,

Chi glielo leva più?

Eppure vorrei vedere un altro al posto suo,

Così a cavalcioni fra inverno ed estate

Fra caldo e freddo,

E, da una parte, lo tira il vento di febbraio,

Dall’altra, il cielo d’aprile gli fa l’occhiolino.

(Giovanni Pascoli, Canzone di marzo)

Frasi sulla primavera delle canzoni

La primavera è il soggetto perfetto per una bella canzone: in effetti, ce ne sono tantissime – sia italiane che straniere – in grado di racchiudere, in pochi versi, la vera meraviglia di questa stagione. Ne abbiamo scelte alcune delle più belle, da cantare a squarciagola ora che le giornate si fanno più lunghe.

Primavera non bussa, lei entra sicura

Come il fumo lei penetra in ogni fessura

Ha le labbra di carne, i capelli di grano

Che paura, che voglia che ti prenda per mano

Che paura, che voglia che ti porti lontano.

(Fabrizio De André, Un chimico)

Frasi sulla primavera in inglese

Infine, ecco una breve selezione di frasi in inglese dedicate alla primavera, perché a volte tradurre certi sentimenti non è facile. Molto meglio viverli in lingua originale: condividi la più bella su Instagram, a corredo delle tue foto meravigliose di questa stagione primaverile.