Chi è Kumiko Aso: curiosità e informazioni

Fonte: IPA

Attrice famosissima in Giappone, Kumiko Aso è arrivata al successo grazie al film “Pulse”, un horror molto apprezzato e amato. Dopo una serie di film internazionali, Kumiko ha ricevuto diversi riconoscimenti, diventando un punto di riferimento nel panorama cinematografico e conquistando sempre più fan anche sui social.

La carriera

Kumiko Aso ha iniziato la sua carriera di attrice partecipando a diverse serie tv giapponesi e lavorando per il cinema. Nel 1998 ha ottenuto il ruolo di protagonista nella pellicola “Dr. Akagi”, ricevendo tantissimi apprezzamenti per la sua interpretazione.

Nel 2001 ha preso parte al film horror “Pulse”, vincendo il premo Fipresci durante il 54esimo Festival di Cannes. In seguito ha lavorato con Yusuke Iseya in “Kyashan – la rinascita” con la regia di Kazuaki Kiriya ed è stata la protagonista del film “Hafez” nel 2007.

Kumiko Aso, i film

2001 – Kairo con la regia di Kiyoshi Kurosawa (2001)

2004 – Kyashan – La rinascita con la regia di Kazuaki Kiriya

2007 – Dororo con la regia di Akikhiko Shiota

2008 – Achille e la tartaruga (Akiresu to Kame) con la regia di Takeshi Kitano

2014 – Yowakutemo Katemasu

2015 – Grasshopper con la regia di Tomoyuki Takimoto

Doppiaggio

2008 – Madre in Mirai con la regia di Mamoru Hosoda

2022 – Mamma di Kokoro ne Il castello invisibile con la regia di Keiichi Hara

Altezza e segno zodiacale

Kumiko Aso è nata il 17 giugno 1978 a Sanmu ed è del segno dei Gemelli. Proprio come accade per tutte le persone di questo segno zodiacale, Kumiko è curiosa, vivace e iperattiva. Ama mettersi alla prova e non vuole mai perdere tempo. Adora i viaggi e le esperienze emozionanti, per questo gira il mondo alla ricerca di nuovi stimoli per imparare sempre qualcosa di diverso, unico e irripetibile.

Il segno dei gemelli è considerato uno fra i più sfaccettati dello zodiaco, caratterizzato da due personalità che convivono e regalano impulsi e interessi differenti. Non a caso moltissime persone di questo segno hanno iniziato una carriera nel mondo dello spettacolo e dell’arte.

La vita privata di Kumiko Aso

Dopo quattro anni d’amore, alla fine del 2007 Kumiko Aso hya sposato Daisuke Iga, noto stilista. La coppia ha avuto due figli: la primogenita è arrivata nel 2012, mentre nel 2016 l’attrice ha avuto un maschietto.

Kumiko Aso su Instagram

Appassionata di arte e moda, Kumiko Aso è molto attiva su Instagram. L’attrice, da sempre riservata, ama però condividere con i propri fan momenti della sua vita quotidiana e scatti che raccontano nuovi progetti.