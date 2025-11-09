Kate Middleton e il divorzio da William, la decisione è ormai presa

Sposati dal 2011, dopo la terribile diagnosi di cancro che ha stravolto la vita di Kate Middleton, il Principe William ha le idee chiare per il suo futuro

Kate Middleton e il Principe William sono sposati da quattordici anni anche se in realtà sono legati da più tempo. Si sono conosciuti all’Università e da allora non si sono più lasciati. Negli ultimi anni, prima della terribile diagnosi di cancro della Principessa del Galles, qualcuno ha parlato di un probabile divorzio a causa dei presunti tradimenti del futuro Re. Ma la realtà è che Kate e William non si lasceranno mai e il motivo è stato rivelato proprio dal primogenito di Re Carlo.

Perché Kate Middleton e William non si lasceranno mai

Il divorzio non sarà mai un’opzione per Kate Middleton e William d’Inghilterra. Lui ha chiaramente ammesso che farà tutto il necessario per preservare il suo matrimonio con la Principessa. Qualunque cosa la vita riservi loro.

Durante la sua apparizione nell’episodio della serie The Reluctant Traveler dell’attore Eugene Levy su Apple TV+, William ha offerto uno sguardo inedito sui meccanismi interni della vita reale e ha assicurato che la sua priorità assoluta è mantenere un senso di normalità a casa con Kate e i loro tre figli, George, Charlotte e Louis.

In particolare, è determinato a non ripetere gli “stessi errori” commessi dai suoi genitori, Carlo e Diana. “So che i drammi e lo stress che si provano quando si è piccoli si ripercuotono poi sulla crescita”, ha osservato il 43enne, che aveva appena dieci anni quando i suoi genitori si lasciarono, scuotendo la monarchia britannica.

Il Principe del Galles ha confidato apertamente che sebbene i sentimenti di “sicurezza, protezione, amore” siano stati “certamente parte della mia infanzia”, ​​sono durati solo “un breve periodo di tempo”.

“William ha giurato fin da piccolo di risparmiare ai propri figli il trauma che ha vissuto”, ha confidato una fonte a RadarOnline. “Dal suo punto di vista, il divorzio non sarà mai un’opzione“.

L’insider ha aggiunto che il Principe è stato “molto colpito” dalla separazione dei suoi genitori. “Ha colpito William in modo estremamente duro e gli ci è voluto molto tempo per riprendersi“.

E l’atteggiamento rigido della famiglia reale non lo ha aiutato ad affrontare la situazione. Cresciuto in un ambiente in cui i sentimenti venivano raramente discussi, ora è impegnato a invertire questa tendenza con Kate e i bambini. “Siamo una famiglia aperta”, ha confessato a Levy. “Parliamo delle cose che ci danno fastidio”.

Sempre la gola profonda ha rivelato a proposito: “William si impegna a parlare delle cose con Lady Middleton e i bambini e a non lasciare che la frustrazione si accanisca come è successo a Re Carlo e l’ex moglie”.

L’aiuto della famiglia di Kate Middleton

I genitori della Principessa del Galles, Carole e Michael Middleton, sposati da 45 anni, rappresentano un rifugio sicuro per William, fin da quando lui e Kate hanno iniziato a frequentarsi. Spesso l’erede al trono ha scelto di trascorrere le vacanze in compagnia dei suoceri.

“William dice che sono un fantastico esempio di matrimonio funzionale e felice”, ha spiegato sempre la fonte al magazine. E non è un caso se Forest Lodge, la nuova casa di William e Kate, si trovi a soli 30 minuti di auto da quella dei Middleton…

Il Principe ha apertamente affermato che vuole che la monarchia si evolvi e si modernizzi, non nascondendo che quando salirà al trono cercherà a tutti i costi di creare un “cambiamento positivo”. E in questo progetto non sembra esserci di certo spazio per un altro divorzio reale di alto profilo.

“Il caos che si è creato dopo la separazione dei suoi genitori è stato molto dannoso in termini di percezione pubblica e morale della famiglia – ha continuato l’insider – Come futuro re, William è fermamente determinato a evitarlo a tutti i costi”.

Kate Middleton è stata, è e sarà sempre la certezza del Principe William. Finché morte non li separi.