La principessa Theodora di Grecia: finalmente il matrimonio dopo quattro anni di attesa

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: IPA Theodora di Grecia

La principessa Theodora di Grecia, figlia del defunto Re Costantino, sta finalmente per coronare il suo sogno d’amore e sposare l’avvocato americano Matthew Kumar. Dopo un fidanzamento annunciato nel 2018 e due rinvii a causa della pandemia e della morte del padre, la coppia è pronta a dirsi “sì” in una cerimonia che si preannuncia memorabile.

La principessa Theodora: amore tra Hollywood e la Grecia

Theodora di Grecia, 40 anni, nata a Londra e cresciuta in esilio, ha seguito le sue passioni fino a Hollywood, dove ha intrapreso una carriera da attrice, interpretando anche il ruolo della segretaria Alison Montgomery nella famosa soap opera Beautiful. È proprio a Los Angeles che ha incontrato Matthew Kumar, avvocato di origini indiane nato in California. La loro storia d’amore è iniziata nel 2016 e ha raggiunto un primo grande traguardo con il fidanzamento nel novembre 2018.

Nonostante i piani iniziali prevedessero un matrimonio sulla pittoresca isola greca di Spetses nel maggio 2020, l’emergenza sanitaria globale ha costretto Theodora e Matthew a rinviare le nozze. La coppia, nonostante la delusione, ha saputo mantenere alto il morale, festeggiando comunque quella data speciale con una cena intima e condividendo un tenero messaggio sui social.

Il secondo tentativo di sposarsi era stato programmato per l‘inizio dell’estate 2023 a Porto Heli, in Grecia. Tuttavia, il destino ha voluto che la famiglia reale greca fosse colpita da un grave lutto: la scomparsa di Re Costantino a gennaio dello stesso anno. In segno di rispetto e per permettere alla famiglia di affrontare il periodo di lutto, il matrimonio è stato nuovamente rinviato.

La principessa Theodora ha condiviso il suo dolore sui social, ricordando con affetto il padre e sottolineando quanto fosse importante per lei la sua presenza. “Sono passati due mesi da quando ci hai lasciato. Mi manchi ogni giorno papà. Ti voglio bene,” ha scritto, dimostrando come anche i reali abbiano un lato umano e profondo.

Fonte: Getty Images

Una cerimonia attesa da tutto il mondo

Ora, finalmente, la data del matrimonio di Theodora di Grecia e Matthew Kumar è imminente. La cerimonia si terrà ad Atene e si prevede che sarà un evento di grande richiamo per molte famiglie reali europee. Ad accompagnare la sposa all’altare sarà probabilmente il fratello maggiore, il principe Pavlos, in rappresentanza del defunto padre. L’abito, firmato dalla stilista greca Celia Kritharioti, è già pronto da tempo e aspetta solo di essere indossato.

Tra gli invitati, si prevedono presenze illustri come la famiglia reale spagnola e quella danese strettamente legate alla sposa, e non è esclusa la partecipazione di Re Carlo III e della Regina Camilla, dati i buoni rapporti con la famiglia reale greca. La presenza di queste personalità illustri renderà il matrimonio non solo un evento intimo e personale, ma anche un momento di grande rilevanza nel panorama internazionale del gossip reale.

Il matrimonio della principessa Theodora di Grecia con Matthew Kumar non è solo una celebrazione del loro amore, ma anche un simbolo di resistenza e perseveranza. Dopo anni di attesa e di sfide, la coppia ha dimostrato come l’amore possa superare ogni ostacolo.