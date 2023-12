Principe Costantino, morto a 51 anni: lascia la Principessa Marie e tre figli

Il principe del Liechtenstein è deceduto "inaspettatamente", spiega una nota di palazzo, che non rivela le cause del decesso. Chi era il reale

Si è spento improvvisamente a 51 anni il Principe Costantino del Liechtenstein: ad annunciarlo un comunicato stampa della casa reale, che non ha tuttavia rivelato le cause del decesso. “La Casa Principesca si rammarica di annunciare che il principe Constantin von und zu Liechtenstein è deceduto inaspettatamente il 5 dicembre 2023″, si legge nella nota. Costantino era figlio minore del principe regnante Giovanni Adamo II e della defunta Marie Kinsky von Wchinitz und Tettau. Lascia una moglie e tre figli.

Chi era il Principe Costantino del Liechtenstein

Nato a San Gallo il 15 marzo del 1972, il Principe Costantino del Liechtenstein era settimo in linea di successione al trono ed era il terzo figlio del principe regnante Hans-Adam. Avendo poche ambizioni di ascendere al trono, si è indirizzato sin da giovane per una carriera nel mondo della finanza. Laureatosi all’università di Salisburgo, il principe ha inizialmente lavorato presso la Raiffeisen Private Equity Management e poi presso la banca americana Brown Brothers Harriman.

Nel 2012 Costantino era diventato direttore della Prince of Liechtenstein Foundation, che si occupa della gestione delle finanze di musei, collezioni d’arte ed aziende dei membri del casato. Dal 2020 ha invece lavorato per il Liechteinstein Group, uno dei gruppi di management bancario privato più importanti del mondo.

Costantino era sposato dal 1999 con la contessa Marie Gabriele Franziska Kálnoky de Kőröspatak, con cui era convolato a nozze prima con rito civile a Vaduz e poi con cerimonia religiosa a Cicov, in Slovacchia. La coppia aveva tre figli: il principe Moritz Emanuel Maria, nato il 27 maggio 2003; la Principessa Georgina Maximiliana Tatiana Maria, nata a Vienna il 23 luglio 2005; il Principe Benedikt Ferdinand Hubertus Maria, nato a Vienna, 18 maggio 2008. Non sono state rilasciate al momento dichiarazioni da parte della famiglia in merito alla data prevista per il funerale.

L’impegno nel sociale del Principe

Tra gli interessi di Costantino c’era anche quello per la cause sociali. Nel 2015 il principe aveva contribuito ad organizzare un concerto benefico a sostegno delle vittime della guerra del Donbass nell’Ucraina orientale. Nel 2022 aveva invece donato una cospicua somma di denato per la ricostruzione del piccolo paese di Hrusky in Repubblica Ceca, che era stato distrutto da un tornado. Aveva inoltre molto a cuore l’attuazione degli obiettivi green fissati dall’ONU nell’agenda 2030, e per questo aveva partecipato al Consiglio austriaco per lo sviluppo sostenibile.

La morte improvvisa di Costantino

Il principe Costantino è morto nella giornata del 5 dicembre, ma non sono state rivelate le cause del decesso, annunciato solo il giorno successivo. Mercoledì il parlamento regionale del Liechtenstein ha tenuto un minuto di silenzio per rendere omaggio al defunto reale. Successivamente, anche l’amministratore apostolico Benno Elbs ha tributato i doverosi omaggi alla sua memoria. “È con grande tristezza che ho appreso oggi della morte del principe Costantino del Liechtenstein”, ha dichiarato al quotidiano locale Vaterland.

“A nome dell’arcidiocesi di Vaduz, vorrei esprimere le mie più sentite condoglianze al principe Hans-Adam II, alla moglie del defunto, la principessa Marie, e ai loro figli, il principe Moritz, la principessa Georgina e il principe Benedikt” ha concluso Benno Elbs.