Sports Illustrated Swimsuit Runway: Berkleigh Wright conquista

Supermodelle d'eccezione hanno acceso il caldo di Miami allo Sports Illustrated Swimsuit Runway Show del 2023. Molto più di un semplice costume: ogni outfit in passerella è stato curato nei minimi dettagli per risaltare la sensualità e il carattere di ogni indossatrice. Lo spettacolo è stato impareggiabile. Berkleigh Wright, finalista di Swim Search nel 2023, ha brillato in passerella. Wright è un account manager tecnico e analista di giorno e cheerleader dei Broncos di notte. La 28enne si è laureatoa presso l'Università del Kansas e ha conseguito una laurea in comunicazione strategica, economia e psicologia.