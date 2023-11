Letizia di Spagna, regina di stile

Letizia di Spagna è una delle icone reali di stile del Vecchio Continente, e lo ha dimostrato ancora una volta alla festa per i 25 anni del quotidiano La Razòn. Per l'occasione, l'ex giornalista è arrivata al fianco del marito Felipe fasciata in un bellissimo tubino blu, per un look sofisticato ma allo stesso tempo estremamente seducente.