Letizia di Spagna fa discutere: pantaloni carrot in pelle e foglie d’oro

Fonte: Getty Images Letizia di Spagna, la passione per gli abiti in pelle

Letizia di Spagna si è presentata con un paio di pantaloni a carota in pelle, firmati Hugo Boss, all’udienza a Palazzo della Zarzuela. Il suo look monocromatico rosso scuro, quasi bordeaux, ha però fatto molto discutere dividendo gli esperti di moda se fosse da promuovere o bocciare.

Letizia di Spagna, il look monocromatico

Dopo il viaggio in Angola dove ha sfoggiato outfit molto eleganti, Letizia di Spagna ha ripreso la sua agenda di lavoro che l’ha vista protagonista di diversi appuntamenti a Madrid. La Reina ha preferito riciclare le mise, indossando prima il suo tailleur pantaloni gessato, anni Ottanta, con giacca dalle spalline sporgenti e fusciacca in vita, firmato Inés Martín Alcalde e riproponendo poi l’outfit total red con cui aveva debuttato il 23 novembre 2022 a Barcellona.

In altri termini, Donna Letizia ha preferito mantenere un profilo sobrio dato che ha fatto sfoggio in abbondanza di nuovi look durante il suo tour di Stato in Africa.

Fonte: Getty Images

L’occasione per indossare l’outfit di qualche tempo fa è l’incontro che ha avuto a Palazzo con i rappresentanti di Atresmedia e della Fundación Mutua Madrileña per discutere sulla violenza di genere, un tema verso il quale la Reina è molto sensibile e contro il quale cerca di trovare nuove strategie per combattere ogni abuso.

Letizia di Spagna, i pantaloni in pelle di Hugo Boss

In questa occasione, Letizia si è affidata al suo stilista preferito, Hugo Boss, indossando una maglia a girocollo e maniche lunghe e un paio di pantaloni carrot in pelle, chiamati così perché il loro taglio ricorda la forma di una carota, ossia grazie alle pence sono più larghi e voluminosi in vita per poi restringersi lungo le gambe. È un taglio nato negli anni Ottanta ma recentemente tornato di moda.

Come accessori ha scelto una cintura nera sottile e le décolleté in vernice sfumata dal tacco altissimo, di Lodi, che appartengono alla sua scarpiera dal 2015. Il look della Reina è monocromatico ed è ispirato al colore che più ama la Reina, ossia il rosso ma in una tonalità più scura.

Fonte: Getty Images

Riciclati sono anche gli orecchini. Dei delicati pendenti formati da tre sottilissime foglie in oro rosa, in oro giallo e argento, creati da Jose Luis Jewelry. Il make up è naturale, secondo lo stile della Reina per gli impegni diurni, e i capelli sono lasciati sciolti con i fili bianchi sempre molto evidenti.

Letizia di Spagna, il look non convince

Questa volta però Donna Letizia delude in parte il suo pubblico. L’outfit non convince del tutto. Il colore rosso scuro rende l’insieme molto pesante, anche perché l’unico elemento di stacco è rappresentato dalla sottile cintura in pelle nera, dunque scura. La maglia semplice è troppo “povera”, come se l’ensemble non fosse completo. Avrebbe potuto indossare i pantaloni provando un abbinamento a contrasto.

D’altro canto, anche la prima volta che si è presentata con questo look ha fatto discutere. Il monocromatico è sempre una scelta rischiosa e non tutti riescono ad apprezzarlo fino in fondo, specialmente quando si tratta di colori molto forti e particolari. Molto meglio quando Letizia si veste di rosa.