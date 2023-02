Letizia di Spagna incantevole: look in seta rosa pastello effetto lingerie

Fonte: Getty Images Letizia di Spagna, look romantico ispirato a Rania di Giordania

Letizia di Spagna è partita con suo marito Felipe per un viaggio internazionale in Angola di tre giorni. La Reina è scesa dall’aereo indossando un completo in seta rosa pastello, effetto lingerie, nuovo ma non proprio.

Letizia di Spagna parte per l’Angola

Letizia di Spagna sarà in Angola fino a mercoledì 8 febbraio. Partita da Madrid con un pesante cappotto nero di & Other Stories, un maglione fucsia a collo alto, pantaloni scuri e stivaletti, è arrivata all’aeroporto internazionale di Luanda, capitale dell’Angola, con un outfit decisamente più estivo. La Reina ha scelto il rosa pastello che sta diventando rapidamente il suo colore preferito. Ricordiamo tutti la maxi gonna, creata appositamente apposta per lei dal sarto di Corte, indossata durante il ricevimento del corpo diplomatico a Palazzo.

Fonte: Getty Images

Letizia di Spagna, primo look total pink

Letizia si è quindi presentata in Africa sfoggiando una blusa di seta a maniche corte, ampie e asimmetriche, firmata Hugo Boss, che ha abbinato a un paio di pantaloni a culotte di Carolina Herrera. Entrambi rosa delicato. La blusa è nuova ma non proprio. Infatti, la Reina possiede lo stesso capo in altri colori. Infatti, ce l’ha anche blu navy e lo ha indossato in diversi appuntamenti di lavoro in primavera e autunno. In particolare, lo ha presentato al pubblico per la prima volta nel 2021 coordinandolo alla sua longuette celeste del potere.

Fonte: Getty Images

Completa il look la borsa a tracolla con fibbia a C di Carolina Herrera, anch’essa rosa e anch’essa già vista. Infatti, il modello piace talmente tanto alla Reina che ha anche la versione bianca e fucsia (costo? 810 euro). Ad essa la Regina ha abbinato un paio di décolleté con sottile plateau, firmate Magrit, che sono un riciclo. Infatti ha debuttato con loro nel 2016.

Il look total pink è incantevole e quasi ringiovanisce Donna Letizia che certo non dimostra 50 anni. Ma lo stile bon ton è smorzato dalla seta lucida che crea un effetto lingerie molto interessante, affascinante e chic allo stesso tempo.

Gli orecchini di bambù che annoiano

Per quanto riguarda i gioielli, nessuna sorpresa. La Reina ha riciclato i suoi orecchini a cerchio in forma di canne di bambù che ha messo così tante volte da annoiare e il suo nuovo anello made in Italy, ispirato a Dante, che ha sostituito quello di Karen Hallam, regalo delle figlie.

A proposito delle figlie, Le Loro Maestà sono partite proprio nel giorno in cui è stata ufficializzata la notizia che la secondogenita Sofia seguirà la sorella negli studi che verranno completati in un prestigioso college nel Galles. Dunque, il prossimo anno il Palazzo sarà parecchio vuoto, infatti Letizia e Felipe dovranno rinunciare alla compagnia delle ragazze.