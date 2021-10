Letizia di Spagna cede alla gonna del potere ed è ancora una favola

Letizia di Spagna osa ancora con la gonna del potere

Letizia di Spagna indossa per la quinta volta la gonna celeste del potere, firmata Hugo Boss, che condivide con alcune delle teste coronate più eleganti d’Europa, come Mary di Danimarca e Sofia di Svezia.

Dopo l‘abito celeste con spacco malizioso indossato per la Festa nazionale e dopo la gonna in broccato verde, vera e propria opera d’arte, Letizia di Spagna è andata sul sicuro e ha scelto un look consolidato con il quale lancia un messaggio preciso con cui afferma il suo ruolo preminente a Corte.

Letizia di Spagna con la gonna del potere

L’occasione è l’annuale consiglio della Fondazione Istituto Cervantes a Palazzo Reale a Madrid con successivo pranzo. Dunque, Donna Letizia è in veste di padrona di casa e per questo motivo ha deciso di recuperare la longuette celeste con cintura in stoffa coordinata e spacco sensuale, firmata Hugo Boss, che racchiude un importante significato simbolico. Infatti, il celeste indica freschezza, capacità di mediazione, pace, regalità, tutte qualità indispensabili per una Regina degna di questo titolo. Non a caso le donne che hanno un ruolo pubblico preminente si vestono spesso di celeste, la Regina Elisabetta prima fra tutte.

Letizia ha debuttato con la longuette di Hugo Boss il 13 giugno 2019 durante la sessione plenaria dell’Accademia Reale di Spagna. Poi l’ha riutilizzata un anno fa, il 29 ottobre 2020 durante un’udienza a Palazzo. Per ripresentarsi nuovamente con questa gonna magica nel il 17 febbraio e il 19 maggio 2021, dimostrando la versatilità di questo capo che può essere utilizzato indifferentemente sia in primavera che in pieno inverno.

Letizia di Spagna col top di Hugo Boss

In particolare. la gonna a tubino indossata per la quinta volta da Letizia è un capo molto amato dalle Principesse di mezza Europa. La Reina Letizia l’ha sempre abbinata a una camicia o a una casacca blu scuro. Per l’incontro di lavoro a Palazzo Zarzuela a Madrid ha deciso di rinnovare il suo outfit sfoggiando il top navy oversize con maniche asimmetriche, effetto mantello, di Hugo Boss, il suo stilista preferito, modello Ibiaska. Completano il look décolletée e clutch di Magrit, anch’esse rigorosamente riciclate. Persino gli orecchini sono un grande classico del guardaroba della Regina, infatti risalgono al 2008.

Letizia e Felipe, una coppia innamorata

Durante l’evento con l’Istituto Cervantes, Donna Letizia era accompagnata da suo marito Felipe. I due si sono scambiati alcune parole, avvicinandosi pericolosamente l’uno all’altra, nonostante tutti gli occhi fossero puntati contro di loro. La coppia sta vivendo un momento di particolare sintonia, forse il distacco della figlia più grande, Leonor, andata a studiare in un college nel Galles, li ha uniti ancora di più, rendendo ormai un pallido ricordo i momenti di crisi di qualche anno fa.