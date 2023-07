Letizia di Spagna irresistibile: look vibrante da perdere la testa

Fonte: Getty Images Letizia di Spagna

Letizia di Spagna ha fatto perdere la testa persino a suo marito Felipe indossando un completo di seta blu vibrante che è la quintessenza della seduzione grazie alla sua capacità di scolpire le forme. Dunque, è la Reina a brillare nella grande notte del giornalismo spagnolo alla tradizionale consegna dei Premi Mariano de Cavia, Luca de Tena e Mingote. Un evento cui tiene moltissimo, visto che nella sua vita precedente è stata una giornalista.

Letizia di Spagna, il look in seta blu

Di conseguenza, Donna Letizia non perde l’occasione durante questo appuntamento prestigioso di sfoggiare alcuni dei suoi look più sofisticati e chic, come quando indossò il tubino nero di Hugo Boss o quando lasciò senza fiato col famoso abito a righe di Nina Ricci abbinato a un trucco sfumato che ne esaltava lo sguardo. Così, Letizia si riprende la scena dopo averla lasciata a sua figlia Leonor che ha presieduto nei giorni ad alcuni eventi, dal gala per il Premio Principessa Girona alla visita all’Accademia militare di Saragozza dove entrerà per il suo addestramento in quanto futura Regina di Spagna.

Fonte: Getty Images

Il nuovo look sensazionale di Letizia è in seta lucida 100% naturale, di un blu vibrante, il colore perfetto per l’ estate. È composto da un top senza maniche asimmetrico che svela i muscoli scolpiti della Reina ed è acquistabile per 83 euro e da una gonna lunghezza midi, in stile pareo che esalta la silhouette (lato B tonico compreso), si chiama non a caso “Grace”, il suo prezzo originario è 165 euro ma adesso è in saldo a 124. L’ensemble è firmato Maksu, brand spagnolo molto amato da Letizia e da sua figlia Leonor.

Maksu, il brand che fa impazzire Letizia di Spagna e Leonor

Donna Letizia lo indossa in modo personale con in top infilato nella gonna dandogli un tocco di classe notevole, mentre è stato presentato dall’azienda con la blusa portata all’esterno.

Come detto, la Reina e sua figlia maggiore sono grandi fan di Maksu. Il guardaroba di Donna Letizia comprende diversi capi del brand, come ad esempio la camicia bianca destrutturata sfoggiata alla Pasqua militare del 2021 e poco dopo alla cresima di Leonor. Quest’ultima ha indossato dello stesso marchio un miniabito a stampa paisley nel dicembre 2020 che è andato esaurito poco dopo. Se qualcuno è interessato, Virginia Olaso Bilbao e Gabrielle Vivanco Biderbost, le creative del brand, hanno un negozio a Madrid.

Fonte: Getty Images

La Reina ha abbinato al suo outfit affascinante degli accessori metal, a cominciare dai sandali-gioiello intrecciati con tacco altissimo nonostante i suoi problemi ai piedi e cinturino alla caviglia, firmati Jimmy Choo, da 750 euro e l’immancabile clutch d’oro di Magrit, più volte criticata perché troppo lunga e grande per le tendenze attuali. Infine, sempre parca coi gioielli, Letizia si è concessa solo un paio di orecchini pendenti, creati da Tous.

Letizia di Spagna era davvero irresistibile con il suo completo in seta, anche suo marito Felipe non riusciva a staccare lo sguardo da lei. Sorrisi, sussurri, occhiate complici, la coppia reale ha dato spettacolo.