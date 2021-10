Letizia di Spagna, meraviglia in verde: la gonna di broccato è un’opera d’arte

Letizia di Spagna, la gonna in broccato è una favola

Letizia di Spagna vola in Svizzera per l’inaugurazione della mostra su Goya dove si presenta con un look verde totalmente nuovo ed è una meraviglia. In particolare la longuette di broccato mancava dal suo guardaroba ed è talmente speciale che sembra un’opera d’arte.

Ancora una volta Letizia di Spagna ci dà una lezione di stile. Dopo aver riutilizzato la maxi giacca-gioiello coi leggings di pelle e dopo il nuovo tailleur pantalone extra large, eccola presentarsi con un outfit interamente nuovo e green. Il verde sembra essere il colore di tendenza nell’armadio della Reina per questo autunno 2021 che finalmente acquisisce capi nuovi, dopo un anno di austerità in cui la moglie di Felipe ha privilegiato il riciclo.

Longuette verde Puoi acquistare online la versione in pizzo della gonna di Letizia di Spagna

La gonna fasciante in broccato

Dismessi dunque pantaloni e tailleur, la Reina Letizia sceglie la gonna. Ma si tratta di un modello particolare, ossia di longuette. La Regina possiede effettivamente altri tubini lunghi, come quello celeste di Hugo Boss o in pelle dello stesso stilista, che possiede anche Meghan Markle. In questo caso, però si tratta di una gonna in broccato, stile che raramente abbiamo visto su Letizia. La gonna verde scuro, quasi cangiante, ha stampato dei grossi fiori di una tonalità di verde diversa che vira verso il grigio.

Lo stilista della longuette fasciante è ancora un mistero. Di certo, le dona moltissimo ed esalta la sua figura esile e filiforme. Letizia la abbina a un golf di lana verde, pesante, a girocollo, con maniche morbide che porta arrotolate fin quasi ai gomiti, dando un tocco di informalità all’outfit.

Accessori e gioielli

Ai piedi Donna Letizia calza un paio di classiche décolletée con tacco sottile ma non esageratamente alta per non creare difficoltà durante la visita al museo e le abbina a una clutch in pelle marrone con cuciture sul davanti che formano delle X. Entrambi gli accessori sono di Magrit.

I capelli sempre più lunghi e sempre più bianchi sono portati sciolti. Mentre coi gioielli ha scelto i suoi orecchini in oro e citrino e il solito inseparabile anello di Karen Hallam.