Letizia di Spagna divina con il blazer-gioiello e leggings in pelle nera

Letizia di Spagna ci insegna come indossare i leggings in pelle

Letizia di Spagna partecipa alla cerimonia di chiusura del XV Seminario internazionale di Lingua e Giornalismo, settore che conosce bene in quanto ex reporter. La Regina si presenta coi suoi leggings in pelle nera e maxi giacca in pied de poule ed è semplicemente splendida. Ma commette un errore: si dimentica la corona e delude un gruppo di bambini che l’accoglie all’evento.

Letizia osa coi leggings in pelle

Letizia di Spagna però in fatto di look non sbaglia. Ancora una volta la Reina ricicla uno dei suoi fantastici outfit rock e ultra moderni. Dopo aver indossato il nuovo tailleur di Bimba Y Lola, troppo largo per la sua esile figura, la moglie di Felipe va a colpo sicuro e ricicla dal suo guardaroba i leggings in pelle che le stanno d’incanto.

Letizia abbina i pantaloni da rocker con la maxi giacca a doppio petto, con bottoni gioiello, di Uterque. Si tratta di un capospalla molto scenico, in pied de poule, extra large, una fantasia che è molto di tendenza tra le teste coronate, amatissima ad esempio da Lady Diana. Anche il bianco e il nero sono must have di stagione, Kate Middleton ha riciclato il suo abito di Zara a quadretti bianchi e neri che ora in saldo costa meno di 20 euro.

La giacca-gioiello da 179 euro

Il blazer di Donna Letizia può essere acquistato per 179 euro ed è la quarta volta che lo indossa. La Regina lo ha sempre abbinato a pantaloni skinny per equilibrare gli ampi volumi della giacca, scegliendo per l’evento che si è tenuto al Monastero di Yuso, a San Millán de Cogolla (La Rioja) i leggings in pelle, t-shirt nera a girocollo e décolletée dal tacco stiletto. I capelli lasciati sciolti sulle spalle coi fili grigi in evidenza, gli orecchini di Gold & Roses e l’immancabile anello di Karen Hallam.

Letizia debuttò con la giacca di Uterque nel novembre 2019 in occasione del suo viaggio per Cuba. La moglie di Felipe allora indossava un dolcevita e pantaloni skinny neri e décolletée di Prada.

Il 9 gennaio 2020 ripropone lo stesso look ma per la prima volta sostituisce i pantaloni coi leggings in pelle. Poi nel marzo 2021 per il Premio Fondazione Principessa di Girona sfoggia nuovamente il blazer-gioiello coordinandolo questa volta a dei pantaloni palazzo di Hugo Boss. Forse la mise meno riuscita delle quattro.

Al seminario la Reina Letizia dunque è divina, ma non è stata immune dalle critiche. Infatti ha deluso alcuni bimbi che si aspettavano di vedere la Regina con la corona. D’altro canto, i piccoli sono stati entusiasti di conoscerla di persona, le hanno regalato dei disegni, rimanendo stupiti di quanto fosse alta.