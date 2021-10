Kate Middleton, l’abito da lady costa meno di 20 euro e possiamo averlo tutte

Kate Middleton, l’abito in principe di Galles a meno di 20 euro

Kate Middleton torna agli impegni istituzionali con una visita al College London’s Centre for Longitudinal Studies dove si presenta con un look riciclato, firmato Zara, che costa meno di 20 euro.

L’abito di Zara in saldo

Dopo il meraviglioso look d’oro sfoggiato alla prima di No Time to Die e dopo aver stupito col tailleur ciclamino durante il tour in Irlanda del Nord, Kate Middleton decide di pescare dal suo guardaroba l’abito per la visita al college. Si tratta di un maxi vestito in principe di Galles, bianco e nero, di Zara, con gonna morbida lunga fino ai polpacci, maniche lunghe leggermente a sbuffo, cintura alta in stoffa e fiocco al collo, uno dei dettagli bon ton più amati dalla Duchessa di Cambridge.

Abito in principe di Galles

Kate ha debuttato con questo abito a gennaio 2020 durante un evento a Bradford. Il vestito in origine costava 88,99 sterline, ossia circa 106 euro, ma adesso è in saldo e lo si trova a 16 sterline pari a 18,50 euro.

Lady Middleton dunque indossa il perfetto look da lady che tutte noi dovremmo avere nell’armadio, ed è accessibile a tutte. La moglie di William ci insegna anche come rinnovare il look coi giusti accessori. Se nel 2020 aveva abbinato l’abito alle sue décolletée preferite di Gianvito Rossi, questa volta ha scelto un paio di scarpe dal tacco alto e sottilissimo, grigie, in pelle stampata, di Hugo Boss. Anche loro sono rigorosamente riciclate, Kate le indossò la prima volta nel 2016 durante un evento al Museo di Storia Naturale. Durante la sua visita all’interno dell’istituto la Duchessa ha indossato una mascherina nera, mentre è arrivata a viso scoperto.

Gli orecchini di diamanti da 4.400 euro

Nero, grigio e bianco sono i colori che Kate ha scelto per il suo look e per il trucco che punta tutto sullo sguardo, unico elemento visibile del volto nei momenti in cui porta la mascherina. I capelli sono lasciati sciolti sulle spalle, pettinati con grandi boccoli sulle punte chiare.

Se la moglie di William ha fatto una scelta low cost in fatto di abbigliamento, ha arricchito però il suo outfit con un paio di orecchini in diamanti, creati da Mappin & Webb, che valgono 3.750 sterline, ossia circa 4.407 euro.