Fonte: Getty Images Kate Middleton, i look di settembre che fanno tendenza

Kate Middleton icona di stile vivente? Se avevamo bisogno di una conferma, eccola. La First Lady di Nuevo Leon, stato del Messico, Mariana Rodriguez Cantú, ha indossato lo stesso abito da sera verde che la Principessa del Galles aveva sfoggiato con non poco clamore in occasione dei EarthShot awards a Boston nel dicembre 2022.

La First Lady ruba l’abito a Kate Middleton

Così, Mariana Rodriguez Cantú ha voluto sfidare (non sappiamo se consapevolmente) Kate Middleton. Infatti, alla cerimonio in memoria del Grito de Dolores, l’avvenimento che il 16 settembre 1810 ha dato inizio alla guerra d’indipendenza del Messico, ha indossato l’abito verde brillante firmato Solace London. Si tratta di vestito da sera con scollo a barchetta che lascia scoperte le spalle e parte del décolleté, una cintura in stoffa dello stesso colore segna il punto vita per slanciare la figura, mentre la gonna aderente scendete fino alle caviglie.

Quando Kate si presentò a Boston con questo abito divise il pubblico. Da un lato, c’era chi ha fortemente elogiato la sua scelta per lo stile minimal e l’eleganza mai sopra le righe, dall’altro ci sono state diverse critiche sia riguardo al colore verde brillante, effettivamente molto difficile da portare, sia per quelle spalle nude e quelle aderenze che sembravano non addirsi al suo ruolo istituzionale nella Monarchia britannica.

Dunque, un modello difficile che però non ha mancato di far parlare di sé e di suscitare non poca ammirazione. Anche perché Lady Middleton approfittò dell”occasione glamour per esaltare il look con la preziosissima parure di smeraldi e brillanti, appartenuta alla Regina Mary, nonna di Elisabetta II, poi donata da quest’ultima a Lady Diana come regalo di nozze. Infine, ha completato il suo outfit con le sue scarpe glitter da Cenerentola.

Quasi un anno dopo la First Lady di Nuevo Leon, Mariana Rodriguez Cantú, si è presentata con lo stesso abito firmato Solace London in una delle cerimonia più importanti del Messico. Lei però ha scelto accessori meno appariscenti di quelli della Principessa del Galles. Infatti, ha optato per una parure di brillanti composta da una sottile collana, un braccialetto tennis e degli orecchini a goccia. Per quanto riguarda le scarpe, Lady Rodriguez ha optato per delle décolleté bianche con fibbia.

D’altro canto, l’esperta di Reali Eugenia Garavani ha fatto notare che Kate ha semplicemente noleggiato l’abito da sera per 91 sterline, come gesto ecosostenibile. Mentre Mariana Rodriguez Cantú lo avrebbe acquistato per la cifra di 450 euro. Questo è il prezzo con cui il brand vende il capo sull’online.

Kate Middleton e Lady Rodriguez al foto-confronto

Ovviamente sui social è scattato il foto-confronto che finisce con un pareggio. C’è chi preferisce la First Lady sostenendo che: “Mariana è stupenda qui. Quel vestito ha bisogno di curve!”. Altri invece che propendono decisamente per Kate: “Naturalmente Kate! L’altra è una influencer che di eleganza non ha un briciolo”. In ogni caso: “Sono entrambe molto belle”.

Chi è Mariana Rodriguez Cantú

Mariana Rodriguez Cantú è stata definita “una influencer”, perché in effetti è una celebrità su Instagram. Classe 1995, è una modella e imprenditrice. È proprietaria del brand Mar Cosmetics. Discendente di Viviano L. Villareal, governatore dello stato di Nuevo León nel 1879 e di Evaristo Madero Elizondo , governatore di Coahuila de Zaragoza nel 1880, è sposata Samuel García, attuale governatore dello stato di Nuevo León in Messico. I due si sono sposati nel 2020 in piena pandemia, suscitando non poche polemiche nel loro Paese.

Dal 4 ottobre 2021 Mariana Rodriguez Cantú è a capo di Amar a Nuevo León, unità amministrativa incaricata dei rapporti con la stampa e delle pubbliche relazioni.