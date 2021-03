Letizia di Spagna detta le tendenze: giacca-gioiello e pantaloni effetto snellente

editato in: da

Letizia di Spagna, la giacca-gioiello pied de pole è già di tendenza

Letizia di Spagna si è recata da sola, senza Felipe, a Toledo per prendere parte alla presentazione del vincitore del Premio 2021 della Fondazione Principessa di Girona nella categoria Affari. Per l’occasione ha sfoggiato un look ultra moderno, ma totalmente riciclato, che è già di tendenza per questa primavera, a cominciare dalla giacca-gioiello in tessuto pied de poule maxi.

Il motivo pied de poule ultimamente ricorre spesso negli outfit di Letizia di Spagna. Solo qualche giorno fa ci aveva deliziato con questo motivo ripreso dalla camicia in seta bianca e rossa di Carolina Herrera che ha indossato per la cena privata con il Presidente del Portogallo. Mentre lo scorso inverno aveva sfoggiato un tailleur degno di Lady Diana, la prima a rinnovare il pied de poule.

Ebbene, dopo la camicia a kimono indossata alla Fabbrica degli Arazzi, a Toledo, Donna Letizia si è presentata con una giacca dai volumi extra large, in pied de poule maxi bianco e nero, a doppio petto con bottoni gioiello, firmata Uterque. Il blazer divenne virale fin dal 2019 quando la Regina lo indossò per la prima volta, allora era acquistabile per 179 euro ed era proposto dal marchio con una gonna abbinata. Letizia lo ha sempre indossato invece con dei pantaloni scuri. Nell’autunno del 2019 si trattava di un modello a sigaretta, nel gennaio 2020 invece osò con un paio di leggings in pelle.

Il blazer pied de poule Puoi comprare online una giacca simile a quella di Letizia di Spagna a meno di 20 euro

Nel marzo 2021, Letizia preferisce un abbinamento più primaverile, scegliendo dei pantaloni a gamba larga – modello che sembra prediligere in questo periodo, basti ricordare il look della recente cena privata a Palazzo. In questo caso, si tratta di pantaloni a palazzo con cintura di stoffa in vita, corti alla caviglia, del suo brand preferito, Hugo Boss, dall’effetto snellente e slanciante.

Per quanto riguarda le scarpe, Letizia va sul classico e come ha sempre fatto quando ha indossato il blazer di Uterque, ha scelto calzature nere, per la precisione nell’ultimo look sono décolletée in stampa di coccodrillo, sempre di Hugo Boss.

Al solito i gioielli sono ridotti al minimo, orecchini di diamanti a lobo e l’anello d’oro di Karen Hallam, regalo delle figlie Leonor e Sofia. A proposito di Leonor, la Principessa delle Asturie è il presidente onorario della Fondazione Princess of Girona, ma fino ad ora sua madre ha presieduto a questo tipo di eventi. Leonor parteciperà al suo primo evento da sola il prossimo 24 marzo.