Letizia di Spagna, gonna in saldo a 40 euro e camicia kimono che tutte dovremmo avere

Letizia di Spagna incanta coi maxi pantaloni e la camicia pied de poule

Nuovo impegno congiunto per Letizia e Felipe di Spagna che si sono recati in visita alla Real Fabbrica di Arazzi a Madrid, in occasione del suo trecentesimo anniversario. La Regina ha dominato la scena con un grande classico del suo guardaroba, la gonna asimmetrica che ora è andata in saldo. Ma come sempre nei look di Donna Letizia, il tocco di classe sta nella scelta degli abbinamenti.

Nelle ultime settimane la moglie di Felipe ci ha regalato fantastici outfit, dal top con le maxi maniche per il concerto in memoria delle vittime del terrorismo alla rivisitazione del pied de poule con pantaloni a wide leg che sono la tendenza della primavera.

Letizia ancora una volta ricicla i must have del suo armadio. Così, indossa nuovamente la gonna in principe di Galles, grigio-bianca, dall’orlo asimmetrico, firmata Massimo Dutti, che il magazine Hola! definisce “modello Rania” perché molto affine allo stile di Rania di Giordania. Non a caso, le due Regine hanno un gusto molto affine.

La gonna in questione ha una lunga storia. Infatti, Donna Letizia la indossò per la prima volta nel 2019 alla Feria Internacional de Turismo-Fitur dove si è sempre contraddistinta per le mise sobrie ed eleganti. Già all’epoca il capo era venduto in salto a metà prezzo, circa 40 euro. Allora lo abbinò a una camicia bianca con pettorina e a scarpe in cuoio chiaro con cinturini intrecciati.

Letizia, che è la Regina del riciclo, ha poi sfoggiato svariate volte la gonna in principe di Galles, tra cui alla terza edizione dell’International Friendship Award, subito dopo il viaggio in Corea e Giappone. Ed è in quella occasione che fa la comparsa la camicia nera a kimono, firmata Sandro Paris. La stessa che la moglie di Felipe indossa durante l’evento del 16 marzo, a dimostrazione che si tratta di un capo intramontabile e versatile che tutte noi dovremmo avere nell’armadio. Sta di fatto che Letizia a distanza di due anni ripropone l’identico look, dettagli compresi.

Come accessori questa volta Donna Letizia ripropone le décolletée a stampa di coccodrillo, firmate Manolo Blahnik, sottile cintura in pelle e la borsa a manico rigido di Nina Ricci, tutte rigorosamente nere.

La Regina sceglie di raccogliere i capelli in uno chignon alto, sta diventando la sua pettinatura preferita ultimamente, per esaltare gli orecchini geometrici di Gold and Roses.