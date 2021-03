Letizia di Spagna in rosso: osa coi maxi pantaloni e fa tendenza

editato in: da

Letizia di Spagna incanta coi maxi pantaloni e la camicia pied de poule

Letizia di Spagna incanta il Presidente portoghese, Rebelo de Sousa, in visita a Madrid, osando col rosso e i pantaloni extra large. La Regina ha partecipato a sorpresa con suo marito Felipe alla cena di Palazzo, sfoggiando uno dei suoi migliori look primaverili, all’insegna del colore.

Dopo il cappotto gioiello e il look total black in occasione del concerto in memoria delle vittime del terrorismo, Letizia di Spagna si sbarazza del nero che ha dominato negli ultimi outfit da solo o in abbinamento ad altri colori, per tornare finalmente al rosso, la tonalità preferita da Sua Maestà.

Per la cena privata con il Presidente portoghese, Letizia ha scelto tre capi infallibili del suo guardaroba, tra cui i pantaloni wide leg, a gamba larga che sono un vero e proprio must have di questa primavera. Dopo il top dalle maniche extra large, Donna Letizia dunque gioca ancora coi volumi, ma questa volta si tratta dei pantaloni.

La Regina ha dunque accolto Rebelo de Sousa a Palazzo Zarzuela con una mise strepitosa e ovviamente riciclata, non troppo formale – il dress code non lo richiedeva – abbinando gli ampi e morbidi pantaloni blu con cintura a cravatta, di Uterque, a una camicia in seta, a fantasia pied de poule, rossa e bianca, firmata Carolina Herrera. Stoffa che per altro Letizia ama moltissimo, riportandola di tendenza dopo che Lady Diana la riscoprì decenni fa. Solo qualche mese fa , la moglie di Felipe aveva indossato uno splendido tailleur che sembrava un omaggio alla Principessa triste.

La blusa in questione, per altro, Letizia l’aveva indossata già nel 2016 con un paio di pantaloni bianchi e sandali intrecciati che creavano un look spaziale. La scelta della Regina di indossare sempre quella camicia in seta coi pantaloni è la strategia perfetta per esaltare e slanciare la figura.

infine, l’outfit serale di Letizia si completa con un fantastico cappotto rosso a tre quarti con scollo a sciarpa di Hugo Boss, il suo stilista preferito. Gioielli praticamente inesistenti se non per dei piccoli orecchini a lobo e l’anello, regalo delle figlie, Leonor e Sofia, mentre i capelli sono lasciati liberi sulle spalle, senza acconciature particolari che invece avevano contraddistinto le ultime uscite di Sua Maestà. Le foto della cena sono state condivise sul profilo Twitter della Casa Reale.