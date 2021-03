Letizia di Spagna sfida il protocollo col cappotto gioiello

editato in: da

Letizia di Spagna incanta con il cappotto gioiello e gli stivali cuissard

Letizia di Spagna ha concluso gli impegni settimanali partecipando con suo marito Felipe alla commemorazione delle vittime nell’attacco terroristico di Madrid dell’11 marzo 2004 in cui persero la vita 193 persone.

Dopo il concerto “In Memoriam” dove ha sfoggiato il nuovo top dalle maniche extra large, Letizia di Spagna si è presentata all’evento con un altro look total black, in segno di lutto, contravvenendo però al dress code richiesto per l’occasione.

Per l’evento di Stato alla presenza delle più alte cariche di governo e dei rappresentanti di associazioni delle vittime del terrorismo, Donna Letizia ha indossato il suo fantastico cappotto gioiello, a doppio petto, nero, con bottoni di perle, svasato e lungo fino alle ginocchia, firmato Carolina Herrera, che ha utilizzato già lo scorso dicembre e con il quale ha debuttato nel 2019. Per slanciare la figura e coprire le gambe, la Regina ha optato per i suoi classici stivali cuissard, dal tacco stiletto di Steve Madden, che abbiamo visto anche lo scorso gennaio. I capelli raccolti in un’elegante coda di cavallo, evidenziano gli orecchini a stella, tempestati di brillanti, creati da Chanel.

Un look sobrio ma decisamente glamour che qualcuno però ha trovato fin troppo austero. La scelta di Sua Maestà, di indossare nuovamente il nero non è apparsa in linea con le indicazioni del protocollo richiesto per l’evento. Infatti, il governo aveva chiaramente indicato che l’evento è istituito come omaggio alle vittime e ai loro familiari e non come momento di lutto. Perciò, la scelta di Letizia di vestirsi nuovamente di nero è stata considerata come una sfida alle indicazioni del governo, tanto è vero che suo marito Felipe si è presentato con un completo blu.

In difesa di Letizia però si può senz’altro notare che, sebbene il suo look sia completamente nero, non ha niente a che vedere con quella sobrietà dimessa che si richiede in un abito a lutto. Gli stivali altissimi che avvolgono le gambe e il cappotto estremamente femminile conferiscono alla mise della Regina grinta e raffinatezza, in un perfetto stile glamour che la contraddistingue sempre.

Letizia e Felipe sono hanno percorso il viale dei giardini reali sottobraccio e sono sembrati molto coinvolti dall’evento nel discutere tra loro e con le autorità presenti.