Letizia di Spagna meravigliosa con l’abito celeste. Ma alla Festa pesa un’assenza

Letizia di Spagna seduce con lo spacco alla Festa Nazionale

Letizia di Spagna partecipa alla celebrazione per la Festa nazionale spagnola sfoggiando un elegantissimo abito celeste a portafoglio che è semplicemente una meraviglia. Ma la Regina è turbata da un’assenza importante, quella della figlia maggiore Leonor che per la prima volta non era presente alla parata.

Letizia di Spagna alla Festa nazionale

Ad eccezione dello scorso anno in cui l’evento è stato notevolmente ridimensionato per la pandemia, il 12 ottobre la Spagna celebra la Festa nazionale con la parata militare cui assiste il Re Felipe con sua moglie Letizia e le figlie Leonor e Sofia.

La cerimonia è da sempre occasione per la Reina Letizia di indossare i look più sontuosi. Dal 2004, ossia da quando è moglie di Felipe, ogni anno ha scelto un nuovo outfit firmato Varela. Solo nel 2020 ha rotto la tradizione, presentandosi con un abito riciclato in segno di austerità.

L’abito celeste di Letizia di Spagna

Sebbene quest’anno abbia deciso di presentarsi con una nuova mise, Letizia di Spagna ha però adottato un nuovo stile. Ha detto addio ai look neoromantici, ai tulle, alle gonne da ballerina, ai pizzi e al rosa confetto, tipici di Varela, scegliendo un meraviglioso quanto sobrio abito celeste firmato María Barragán, un brand a conduzione familiare e sostenibile, specializzato in abiti da sposa e prêt-à-porter.

Il modello scelto dalla Reina Letizia è a portafoglio, con gonna asimmetrica, uno spacco discreto e una cintura in stoffa con doppia fibbia metallica che esalta il vitino da vespa di Sua Maestà. Il look gioca tra raffinatezza e seduzione grazie alle linee minimal ma avvolgenti e a quello spacco vedo e non vedo che è davvero attraente.

Letizia abbina il vestito a un paio di décolletée dal tacco stiletto e dal colore neutro, di Magrit, come la clutch coordinata. Entrambe già indossate durante la visita alla mostra di Goya. Unico accessorio prezioso del suo look sono gli orecchini pendenti con acquamarina, realizzati da Bulgari, e messi in risalto dalla coda di cavallo ultra chic.

Letizia di Spagna, la figlia Leonor grande assente

Al fianco di Letizia e Felipe però pesa un’assenza importante, quella della primogenita Leonor che si trova in un college in Galles. Le sue vacanze iniziano il 22 ottobre, appena in tempo per presenziare alla consegna del Premio Principessa delle Asturie che si terrà qualche giorno prima del suo 16esimo compleanno.

È la prima volta che Leonor non presenzia alla Festa Nazionale. Accanto a mamma e papà è rimasta soltanto sua sorella Sofia che in occasione della parata militare ha indossato un grazioso abito chiaro di Claudie Pierlot e delle ballerine nere con lacci fino alle caviglie. Mentre Felipe è in alta uniforme come vuole l’etichetta di Corte.