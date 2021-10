Letizia di Spagna, perché sua figlia Leonor non sarà alla Festa nazionale

Letizia di Spagna, la gonna in broccato è una favola

La Festa nazionale di Spagna si avvicina e quest’anno si tornerà a festeggiare in pompa magna, dopo che la pandemia ha costretto il paese a celebrarla con molte limitazioni. Se fino ad ora la Famiglia Reale ha sempre presieduto insieme al grande evento, tra pochi giorni potrebbe esserci qualche defezione.

Leonor, la primogenita di Letizia e Felipe ed erede al trono di Spagna, per la prima volta dal 2014, anno in cui il padre è diventato Re, non sarà presente alla Festa nazionale.

Leonor, perché non sarà presente alla Festa nazionale

In molti nelle scorse settimane si sono chiesti se la Principessa delle Asturie avrebbe presenziato all’evento: la risposta, inequivocabile, è arrivata dall’agenda della Corona Spagnola, che ha confermato che l’erede al trono non sarà a Madrid il 12 ottobre. Ci sarà sua sorella minore, l’Infanta Sofia, a partecipare alla sfilata insieme al Re Felipe e alla Regina Letizia.

Leonor infatti in questo momento per la prima volta si trova lontano dal suo paese d’origine: la giovane Principessa si è trasferita temporaneamente in Galles, dove ha iniziato a frequentare il prestigioso UWC Atlantic College. Leonor dovrà rimanere lontana dai suoi cari per un po’, dal momento che l’istituto ha delle regole molto rigide in fatto di visite familiari.

L’assenza di Leonor alla Festa Nazionale si farà sentire, anche perché, dal 2018, la Principessa delle Asturie prende posto alla destra di suo padre, un protocollo che sta a indicare la sua progressiva e crescente responsabilità nei doveri ufficiali.

Da quando ha iniziato la sua formazione all’estero, la figlia di Letizia di Spagna sta coniugando gli studi con gli impegni della vita pubblica. Molto probabilmente Leonor potrebbe tornare presto a casa, in occasione del Premio Principessa delle Asturie, che si svolgerà il 22 ottobre a Oviedo. Questo importante evento, organizzato dalla fondazione che porta il suo nome, coincide tra l’altro con la prima settimana di vacanza degli studenti della sua scuola in Galles.

Letizia di Spagna, la mancanza di Leonor

La Ortiz sta accusando molto la mancanza della sua primogenita, che per la prima volta si trova lontano da casa. E così, anche in occasione del suo 49esimo compleanno, Letizia ha dovuto rinunciare alla presenza di Leonor: un’occasione che è stata certamente velata da un pizzico di tristezza, a maggior ragione perché Letizia è sempre stata una mamma molto vicina alle sue figlie, senza perdere mai di vista il loro percorso.

Ma Letizia dovrà fare i conti sempre più spesso con gli impegni di Leonor: del resto è l’erede al trono, la futura Regina di Spagna, e sa bene che dovrà impegnarsi per ricoprire il ruolo a cui è chiamata.