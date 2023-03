Charlotte Casiraghi osa col nuovo look. Ma Carolina di Monaco è imbattibile

Fonte: IPA Carolina di Monaco e Charlotte Casiraghi: look da sera mamma e figlia da copiare

Charlotte Casiraghi ha stupito alla sfilata di Chanel a Parigi con un look molto diverso dal suo stile, seducendo nel mostrare i piedi nudi grazie a un paio di mules rosso fiammanti. E così sfida apertamente mamma Carolina di Monaco che nel Principato ha dato un assaggio della sua eleganza indossando una giacca-bolero in tweed e una borsa, firmata Celine, da 8.754 euro. Ma procediamo con ordine.

Charlotte Casiraghi alla sfilata di Chanel

Ogni volta che Charlotte Casiraghi si mostra in pubblico incanta col suo allure naturale, ereditato evidentemente da Grace Kelly e Carolina di Monaco. L’abbiamo vista alle sfilate d’alta moda dettare tendenza con il tailleur pantaloni bianco e rosa e poi all’incontro culturale organizzato da Chanel dove ci ha mostrato come creare un look ultra chic con un blazer e un paio di jeans celesti, tutti rigorosamente firmati Chanel, di cui è brand ambassador.

Nonostante negli ultimi tempi l’attenzione su Charlotte sia stata spostata dai suoi outfit alla sua presunta terza gravidanza mai confermata, la Casiraghi ha trovato il modo di stupire con un cappotto e un paio di mules, ossia le calzature aperte sul tallone che sono tornate prepotentemente di moda. Così con questa nuova immagine la monegasca sfida l’eleganza di Carolina.

Charlotte Casiraghi, labbra rosse e piedi nudi

La monegasca non poteva mancare alla sfilata autunno/inverno 2023-2024 di Chanel durante la Paris Fashion Week e di certo la sua presenza non è passata inosservata. Seduta in prima fila accanto a Penelope Cruz, Charlotte indossa un abito nero in maglia testurizzata, a girocollo, lungo fino alle caviglie che nella sua linearità esalta la figura. Se il pancino della dolce attesa sia più o meno pronunciato non si è in grado di capire, perché la Casiraghi lo nasconde dietro un coloratissimo cappotto in tweed. Ma a sorprendere davvero è la scelta delle scarpe. La figlia di Carolina indossa delle mules rosso fuoco, con plateau altissimo, aperte davanti in modo da svelarne i piedi nudi, curati ma senza smalto che invece compare rosso sulle unghie delle mani, come rosso è il rossetto. Un nuovo stile anche nel make up per Charlotte che completa il look con una shopper su cui compare la scritta “Toute personne qui tombe à des ailes” (Chiunque cada sulle ali) che è il titolo di una poesia di Ingeborg Bachmann.

Carolina di Monaco, caschetto grigio e borsa di Celine

Inutile dire, tanto è ovvio, quando Charlotte Casiraghi sia magnetica e meravigliosa. Il suo nuovo outfit sembra una sfida aperta all’eleganza di mamma Carolina di Monaco che quasi in contemporanea con lei a Montecarlo ha inaugurato un nuovo corso dell’Accademia di danza Princesse Grace, che prende il suo nome, Studio Caroline.

La Principessa si è presentata all’appuntamento con una mise ultra chic. Ha scelto differentemente dal solito di non vestire Chanel, ma di affidarsi a Celine, indossando una giacca bolero in tweed con bottoni d’oro che ha abbinato a una camicia in seta con fiocco al collo, adorata da Letizia di Spagna e Kate Middleton, e a un paio di pantaloni morbidi con riga in mezzo. Pezzo forte del suo outfit la borsa a tracolla con fibbia d’oro, sempre di Celine. Costo? 9,330 dollari, circa 8.754 euro. Particolare attenzione meritano anche gli stivaletti in suede stringati e con tacco alto, firmati Louboutin. La raffinatezza di Carolina è affidata anche al suo caschetto bianco, semplicemente magnifico.