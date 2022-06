Perché Charlene di Monaco potrebbe saltare il Ballo della Rosa

Fonte: IPA Charlene di Monaco, Gabriella le ruba la scena: abito con cavalli e sguardo di sfida

Charlene di Monaco potrebbe (di nuovo) saltare il Ballo della Rosa, come accaduto già in passato, per motivi ancora da svelare. La storia della Principessa è sempre più ingarbugliata, questa volta si apre l’ipotesi di positività al Covid, e la cognata, Carolina di Monaco, è prontissima a prendere il suo posto nel primo ballo con Alberto, e i media a malignare sul rapporto difficile tra le due.

Charlene di Monaco potrebbe saltare il Ballo della Rosa

Ci risiamo, quando pensavamo che Charlene di Monaco non ci avrebbe più fatto preoccupare, un nuovo gossip ci mette in allerta. La Principessa potrebbe disertare il Ballo della Rosa 2022, poichè positiva al Covid. Ancora un problema di salute, non grave, ma che la tiene lontana dagli impegni ufficiali.

Eppure, secondo i media, questa notizia, seppur non ancora confermata, era nell’aria già da un po’, da prima che Charlene si positivizzasse. Non solo, alla cerimonia manca poco meno di un mese, e per allora la Principessa sarà certamente guarita.

Quale sarà dunque il vero motivo della sua assenza, se davvero resterà a casa quella sera? In molti parlano di nuovo del cattivo rapporto con Carolina di Monaco, la vera ragione dei disagi a corte della moglie del Principe Alberto. Carolina, come si sa, ha sempre avuto una relazione difficile anche con la sorella Stephanie, per questo, le voci di dissidi con Charlene, non hanno stupito i monegaschi.

Inoltre, la Wittstock già nel 2019, l’ultima volta che si era svolto il Ballo della Rosa, non si era presentata, lasciando via libera alla cognata. La cerimonia dovrebbe essere inaugurata proprio con il primo ballo tra Alberto e Charlene, e forse proprio la presunta crisi con il marito potrebbe essere la terza motivazione di questa assenza.

Quando si tiene il Ballo della Rosa 2022 e di cosa si tratta

Dopo due anni di stop, per la prima volta nella sua storia a causa della pandemia mondiale, il Ballo della Rosa torna quest’anno, ma d’estate. Solitamente un appuntamento primaverile, eccezionalmente si terrà il prossimo 8 luglio, nella Salle des Etoiles dello Sporting Monte-Carlo.

L’evento benefico ha tradizioni che ci riconducono alla Principessa Grace di Monaco. Infatti, l’importante gala è nelle mani della famiglia Grimaldi dal 1975.

Nato nel 1954, il Ballo della Rosa è diventata una raccolta fondi benefica quando il Principe Ranieri e Grace Kelly lo hanno trasformato nella serata di più importante del Principato.

Non solo mondanità, dunque, come l’aveva pensato il creatore Henry Astric. Quando arrivò nelle mani della Fondazione Principessa Grace, nel 1975, la ricorrenza è diventata un’occasione per raccogliere fondi in maniera differente, tra lustrini, rose e violini. Si tiene ogni primavera sempre nella stessa location, e ha una tale importanza per la quale l’assenza di Charlene si farà certamente notare.

Dopo la morte della Principessa Grace, nel 1982, l’organizzazione è passata nelle mani della figlia Carolina, che dal 1999 al 2018 ci ha lavorato con l’ausilio di Karl Lagerfeld, l’amato stilista e amico della Principessa e della figlia Charlotte Casiraghi.