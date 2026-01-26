La Ruota della Fortuna, Samira “pifferaia” e Gerry scherza: “Ecco perché si è lasciato morire”

Samira Lui grande protagonista de La Ruota della Fortuna. E no, non solo per il look: la sua performance al flauto ha sconvolto tutti (soprattuto zio Gerry)

IPA Samira Lui "pifferaia magica" a La Ruota della Fortuna

È iniziata una nuova settimana de La Ruota della Fortuna carica, come sempre, di tante aspettative da parte dell’affezionato pubblico di Canale 5. Si dice che il lunedì sia il giorno più “nero” della settimana, ma ci ha pensato Samira Lui a renderlo più frizzante, complice il suo incredibile look ma soprattutto la sua performance da “pifferaia magica”. Flauto alla mano, come ai tempi della scuola, ha dato alla manche Giramondo un finale inaspettato. E Gerry Scotti non ha perso l’occasione per fare una delle sue battutacce.

Lo scintillante look di Samira Lui

Che sia bella è sotto gli occhi di tutti e ribadirlo sarebbe del tutto superfluo. Ma dobbiamo ammettere che, nella puntata di lunedì 26 gennaio, Samira Lui ha lasciato il pubblico senza fiato. Non che i look precedenti siano stati da meno, salvo rare eccezioni (pensiamo all’abito-bomboniera di sabato scorso, tanto per citarne uno), ma questa volta ha superato se stessa.

Scendendo le scale al ritmo di Si antes te hubiera conocido, allegra canzone nuova di zecca scelta apposta per il suo “stacchetto” iniziale, la bella co-conduttrice de La Ruota della Fortuna ha sfoggiato uno splendido long dress bianco, tutto tempestato di paillettes e con uno spacco vertiginoso. Immancabili i sandali con tacchi a spillo altissimi con cinturino tattico alla caviglia, perfetti per slanciare la silhouette. Stavolta ha fatto proprio centro.

Samira “pifferaia magica” e la battuta di zio Gerry

Ma non è stato solo il look a dare colore a questa puntata. È bastata la prima manche del gioco a dare a Samira la possibilità di mostrarsi in una veste inedita e decisalmente esilarante. Con il Giramondo, i tre concorrenti – la campionessa Manuela, il giovanissimo Nicolò e la copywriter Giulia – hanno avuto l’arduo compito di indovinare la frase relativa a una parola cinese: xiao. Parola che si è rivelato essere il nome di un antico strumento a fiato orientale.

Il pretesto perfetto per munirsi di flauto e lanciarsi nell’esecuzione di My heart will go on, dinanzi a un pubblico divertito e a un Gerry Scotti sconvolto che, neanche a dirlo, non ha perso occasione per fare una delle sue battutacce. “Solo dopo averti sentita ho capito perché alla fine del film Leonardo DiCaprio si è lasciato morire”, ha scherzato, citando Titanic di cui il brano è colonna sonora. Ma Samira non si è scoraggiata e ha completato la sua performance da “pifferaia magica” fino all’ultima nota.

Manuela non ce la fa, la nuova campionessa è Giulia

Ha ringraziato per l’esperienza la simpatica e preparata Manuela, costretta ad abbandonare il gioco. Nuova campionessa, dunque, a La Ruota della Fortuna: con ben 21.800 euro, è Giulia a occupare l’ambito posto. Copywriter, lavora da libera professionista nel settore pubblicitario e si è trasferita da Como a Roma per amore.

Accompagnata dalla madre Angela, Giulia ha avuto il suo colpo di fortuna proprio alla fine del gioco, in un’ultima manche che si è rivelata fondamentale per portarla alla vittoria. Meno bene nella ruota finale, che le ha permesso di portare a casa soltanto 100 euro. Magra consolazione per la neo-campionessa che ha mostrato grande entusiasmo fino alla fine ed è pronta a dare il meglio di sé nelle prossime puntate. Fortuna permettendo…