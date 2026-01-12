La Ruota della Fortuna, Samira Lui e il sale contro la sfortuna: con Gerry Scotti il siparietto sui bonobo

IPA Samira Lui

Una puntata decisamente movimentata, quella di lunedì 12 gennaio a La Ruota della Fortuna, dove la vera protagonista è stata la sfortuna. I più superstiziosi direbbero è colpa dell’abito color prugna di Samira Lui e invece è proprio lei a ricordarlo insieme al conduttore Gerry Scotti a fine puntata: nel gioco come nella vita, la ruota gira. Una bancarotta dietro l’altra, rimedi casalinghi contro la jella e simpaticissimi siparietti sui bonobo e il loro originale modo per risolvere i conflitti: nel programma non è mancato proprio nulla.

Samira Lui, l’abito è super chic

Samira Lui ha fatto il suo ingresso con un accenno di balletto che abbiamo già visto, ma che è sempre molto apprezzato (e che non è sfuggito al partner in studio). Per lei un look color prugna, composto da bustino strutturato e gonna midi in paillettes super scintillante. Gerry Scotti non ha perso l’occasione per commentare con la sua solita ironia: “Il suo coreografo ha rimesso il giro della polenta”, ha scherzato il conduttore proprio sui “passi di danza” della collega, strappando le prime risate della puntata.

A sfidarsi al tabellone sono stati Andrea, campione in carica e ricercatore universitario che si occupa di intelligenza artificiale, Luca da Genova, musicista che suona il basso, e Stefania, impiegata originaria di Benevento ma ormai romana d’adozione. Le presentazioni sono state, come sempre, l’occasione per qualche battuta: parlando del lavoro di Andrea, Gerry Scotti ha ironizzato dicendo: “Mai nessuno che ricerca come far ricrescere i capelli”. Non è mancato nemmeno un momento a sorpresa, quando Stefania ha annunciato in diretta che Fabrizio, presente come accompagnatore, sarà il futuro testimone di nozze del compagno: una rivelazione che ha lasciato tutti senza fiato scatenando gli applausi.

La rasgulla indiana e i riti scaramantici anti-sfortuna

La parola a tema India, Rasgulla (un dolce tradizionale), ha segnato l’inizio di una fase piuttosto sfortunata per tutti i concorrenti. “La fanno anche a Lodi”, ha commentato Gerry, prima di attribuire la serie di errori e bancarotte proprio alla parola misteriosa: “Tutta colpa delle rasgulla, le palle spaziali”. Le bancarotte si sono susseguite per tutti e tre i concorrenti senza esclusione di colpi, tanto da spingere Samira Lui a intervenire con un vero e proprio rito scaramantico old style: il sale. Lanciato dalla Ruota accanto a ogni concorrente, è l’ultima frontiera per provare a cambiare la sorte. “Procediamo con la salinizzazione della Ruota”, ha commentato Gerry, che ha aggiunto: “È il rito di Samira, una volta al mese lasciamola salinizzare”.

I bonobo risollevano il morale a La Ruota della Fortuna

Tra una manche e l’altra, la puntata de La Ruota della Fortuna ha regalato uno dei momenti più surreali e divertenti della serata con una digressione decisamente fuori programma sui bonobo. A innescare il siparietto è stato Gerry Scotti che, con aria serissima, ha spiegato: “Il bonobo ha il 98,7% del DNA uguale al nostro”. Una percentuale che ha subito dato il via allo scambio con Samira Lui che subito aggiunge: “A differenza degli scimpanzé i bonobo sono noti per essere più calmi e simpatici e per usare l’amore come strumento per risolvere i conflitti”. A quel punto Gerry ha chiuso la parentesi con una delle sue battute fulminanti: “Dopo questa informazione il DNA non è più quello, ma scende al 60%, o al 50%. Dovremmo imparare dai bonobo”. Una lezione di biologia che non ci aspettavamo ma che ha strappato risate confermando, ancora una volta, il clima leggero e imprevedibile della serata.

Andrea si conferma campione della serata

Nel corso del gioco Luca si è dimostrato molto preparato ma troppo spesso tradito dalla sfortuna, mentre Stefania è riuscita a guidare il gioco per buona parte della serata. Alla fine, però, il campione Andrea è riuscito a mantenere il titolo per un soffio con 9600 euro. Nessuno ha conquistato la 500, rimasta nel garage in vista della puntata di domani, ma a La Ruota delle Meraviglie, il montepremi complessivo di Andrea è salito fino a 50.600 euro.

