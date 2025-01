Le frasi più poetiche e toccanti delle canzoni di Brunori Sas

Fonte: Ansa Brunori Sas, le citazioni e frasi tratte dai testi delle sue canzoni

Le sue canzoni sono come vere e proprie poesie: profonde, emozionanti e intense. E raccontano di vita, amori, fallimenti, vittorie. Sono piene di bellezza e capaci di arrivare dritte al cuore. Stiamo parlando di Brunori Sas, cantautore, compositore, produttore e musicista, anima creativa e sensibile.

Ogni suo testo può diventare una meravigliosa citazione da conservare, un aforisma da cui trarre ispirazione e aprire a tantissime suggestioni diverse.

Non stupisce che le sue parole siano state scritte su diari, siano state usate come dediche, o per biglietti di auguri, perché sono dotate di profondità e leggerezza, di eleganza e verità.

Tutte le citazioni, gli aforismi e le frasi più belle tratte dalle meravigliose canzoni di Brunori Sas.

Brunori Sas: i testi più belli

Difficile scegliere le frasi e i testi più belli di Brunori Sas, perché ogni sua canzone regala un’emozione o una suggestione, un momento di riflessione.

Ma anche tantissime citazioni da conservare, per scriverle su un taccuino, oppure per donarle a una persona speciale. Perfette per essere riportate su un biglietto, per un augurio memorabile, oppure per ricordarci qualcosa di importante su cui un determinato brano ci ha fatto soffermare.

Brunori Sas, all’anagrafe Dario Brunori, è nato a Cosenza nel 1977 e il suo nome d’arte prende ispirazione da quello dell’impresa edile dei genitori. Laureato in Economia e Commercio, l’esordio nel mondo della musica è datato 2003, prima con un collettivo virtuale, poi con una band. È nel 2009 che esce il suo album d’esordio come solista: Vol.1. Il resto, come si dice, è storia

Le frasi più profonde ed emozionanti tratte dai testi di Brunori Sas.

Vivere come volare

Ci si può riuscire soltanto poggiando su cose leggere

Del resto non si può ignorare

La voce che dice che oltre le stelle

C’è un posto migliore. (Kurt Cobain)

Ci si può riuscire soltanto poggiando su cose leggere Del resto non si può ignorare La voce che dice che oltre le stelle C’è un posto migliore. (Kurt Cobain) Che il bello della vita

È riuscire a rientrare in partita

Quando sembra finita

Me l’hai insegnato tu

Che la felicità non è una colpa

E che puoi tornare a ridere ancora

Ancora una volta. (Capita così)

È riuscire a rientrare in partita Quando sembra finita Me l’hai insegnato tu Che la felicità non è una colpa E che puoi tornare a ridere ancora Ancora una volta. (Capita così) Tutto quello che mi passa

per la testa sembra avere senso

quando penso che la vita

forse un senso non ce l’ha. (Il costume da torero)

per la testa sembra avere senso quando penso che la vita forse un senso non ce l’ha. (Il costume da torero) Se l’occhio non vede che il cuore non sente più niente

Arrivederci tristezza

Oggi mi godo la mia tenerezza

Perché non durerà

Perché non durerà

Scusami ancora mio cuore

Se ho fatto l’amore

Anche senza di te

Ma sono più duro di un mulo. (Arrivederci tristezza)

Arrivederci tristezza Oggi mi godo la mia tenerezza Perché non durerà Perché non durerà Scusami ancora mio cuore Se ho fatto l’amore Anche senza di te Ma sono più duro di un mulo. (Arrivederci tristezza) Ma l’hai capito che non serve a niente

Mostrarti sorridente

Agli occhi della gente

E che il dolore serve

Proprio come serve la felicità. (La verità)

Mostrarti sorridente Agli occhi della gente E che il dolore serve Proprio come serve la felicità. (La verità) La mia età non è questa

è almeno la metà

passami il mantello nero

il costume da torero

oggi salvo il mondo intero

con un gioco di magia. (Il costume da torero)

è almeno la metà passami il mantello nero il costume da torero oggi salvo il mondo intero con un gioco di magia. (Il costume da torero) Canzoni che parlano d’amore

Perché alla fine, dai, di che altro vuoi parlare?

Che se ti guardi intorno non c’è niente da cantare

Solamente un grande vuoto che a guardarlo ti fa male

Perciò sarò superficiale

Ma in mezzo a questo dolore

Tutto questo rancore

Io canto solo per me. (Canzone contro la paura)

Perché alla fine, dai, di che altro vuoi parlare? Che se ti guardi intorno non c’è niente da cantare Solamente un grande vuoto che a guardarlo ti fa male Perciò sarò superficiale Ma in mezzo a questo dolore Tutto questo rancore Io canto solo per me. (Canzone contro la paura) E tu, tu che pensavi.Che fosse tutta acqua passata.Che questa tragica, misera storia. Non si sarebbe più ripetuta. Tu che credevi nel progresso.E nei sorrisi di Mandela.Tu che pensavi che dopo l’inverno. Sarebbe arrivata una primavera.E invece no. (L’uomo nero)

Ma ti senti piccolo

Minuscolo

Ti senti ridicolo

Sei ridicolo

Quando pensi che sei uno su sette miliardi

E che tanto comunque oramai è troppo tardi

Oramai è troppo tardi. (Capita così)

Minuscolo Ti senti ridicolo Sei ridicolo Quando pensi che sei uno su sette miliardi E che tanto comunque oramai è troppo tardi Oramai è troppo tardi. (Capita così) Non sarò mai abbastanza cinico

da smettere di credere

che il mondo possa essere

migliore di così. (Il costume da torero)

da smettere di credere che il mondo possa essere migliore di così. (Il costume da torero) Tu aggrappata ad un angolo di cielo a guardare

Questo mondo che si infiamma, che si abbraccia o si scanna

Ci sei tu, con il culo per terra e il morale alle stelle

A tener su la vita con un paio di bretelle. (Fra milioni di stelle)

Questo mondo che si infiamma, che si abbraccia o si scanna Ci sei tu, con il culo per terra e il morale alle stelle A tener su la vita con un paio di bretelle. (Fra milioni di stelle) Un giorno qualunque ti viene la voglia

Di andare a vedere, di andare a scoprire se è vero

Che non sei soltanto una scatola vuota

O l’ultima ruota del carro più grande che c’è. (Kurt Cobain)

Di andare a vedere, di andare a scoprire se è vero Che non sei soltanto una scatola vuota O l’ultima ruota del carro più grande che c’è. (Kurt Cobain) Palloni arancioni sgonfiati

Fare “ciao” ad un treno che passa

E guardare nel cielo

la scia di un aereo. (Guardia ’89)

Fare “ciao” ad un treno che passa E guardare nel cielo la scia di un aereo. (Guardia ’89) Ho lasciato i sogni

Chiusi nell’armadio

Che dentro al cassetto

Non ci stanno più. (Di così)

Fonte: DiLei

Per due che come noi, le citazioni e le frasi d’amore di Brunori Sas

Per due che come noi è solo una delle tante canzoni di Brunori Sas che parlano d’amore; infatti, questo cantautore è riuscito a racchiudere nei suoi brani ogni sfaccettatura di questo sentimento così profondo e unico.

Un vero e proprio poeta che ha saputo mettere i suoi versi in musica, regalandoci tanti piccoli capolavori emozionanti e che sanno dare voce ai tanti sussulti del cuore umano.

Amami come se fossimo ancora

In quel bar di Berlino a fumare Pall Mall

Amami come quella volta all’Esselunga

Quando in preda alla fame rubammo una baguette

Mio padre voleva che facessi il ragioniere

Ma io impertinente risposi, “giammai!”

Avevo vent’anni e coi miei capelli lunghi

A guisa di dandy bevevo cognac. (Italian Dandy)

In quel bar di Berlino a fumare Pall Mall Amami come quella volta all’Esselunga Quando in preda alla fame rubammo una baguette Mio padre voleva che facessi il ragioniere Ma io impertinente risposi, “giammai!” Avevo vent’anni e coi miei capelli lunghi A guisa di dandy bevevo cognac. (Italian Dandy) Maddalena e Madonna ogni tanto ritorna

La mia voglia di averti ancora

E c’era l’amore che cambiava il colore del cielo il sapore del vino

L’odore dell’aria al mattino era solo per te. (Maddalena e Madonna)

La mia voglia di averti ancora E c’era l’amore che cambiava il colore del cielo il sapore del vino L’odore dell’aria al mattino era solo per te. (Maddalena e Madonna) Ma non confondere

L’amore e l’innamoramento

Che oramai non è più tempo

E senza perdere

Il senso dell’orientamento

Quando fuori tira vento

Per due che come noi non si son persi mai

E che se guardi indietro non ci crederai

Perché ci vuole passione. (Per due che come noi)

L’amore e l’innamoramento Che oramai non è più tempo E senza perdere Il senso dell’orientamento Quando fuori tira vento Per due che come noi non si son persi mai E che se guardi indietro non ci crederai Perché ci vuole passione. (Per due che come noi) Secondo me dato che sono diciott’anni che ci vogliamo bene

e che dormiamo insieme

a che ci serve un prete o un messo comunale

se c’è una cosa innaturale

è doversi dare un bacio

davanti a un pubblico ufficiale. (Secondo me)

e che dormiamo insieme a che ci serve un prete o un messo comunale se c’è una cosa innaturale è doversi dare un bacio davanti a un pubblico ufficiale. (Secondo me) Lei mi ha sorriso, io le ho sorriso

Ed a quel punto lei ha deciso

Di avvicinare le labbra al mio viso. (Il suo sorriso)

Ed a quel punto lei ha deciso Di avvicinare le labbra al mio viso. (Il suo sorriso) Rosa domani si sposa

E vestita da sposa, non si sposa più con me

Rosa è vestita da sposa, è vestita da sposa ma non si sposa più con me. (Rosa)

E vestita da sposa, non si sposa più con me Rosa è vestita da sposa, è vestita da sposa ma non si sposa più con me. (Rosa) Della passione bevuta d’un fiato

Cosa è rimasto ormai

Un triste assegno verde veleno

Che non ti basterà

Tu che volevi davvero la luna

Adesso purtroppo lo sai

Che la luna non c’entra

In un bilocale

Spero ti accontenterai

Di un valzer d’amore

E di ingenuità. (Sol come sono sol)

Fonte: DiLei

Brunori Sas, le frasi tratte dalle canzoni

I testi di Brunori sono davvero meravigliosi, perché questo cantautore riesce a esprimere con le parole le emozioni, i pensieri e i momenti della vita di molte persone. Per questo è tanto amato.

Nel corso della sua carriera ha già dato vita a diversi album: cinque quelli in studio, 1 EP, alcune colonne sonore e poi produzioni artistiche, collaborazioni e il lavoro – datato 2006 – con i Blume.

Oltre a tutto questo non sono mancati i premi, come la Targa Tenco: una volta per La verità, come migliore canzone singola, e successivamente per il Migliore album in assoluto: Cip!. Va inoltre ricordato che ha ottenuto il Nastro d’Argento per la migliore colonna sonora, quella di Odio l’estate, film con Aldo, Giovanni e Giacomo.

Insomma, oltre ad aver conquistato il cuore dei suoi tanti fan, ha anche ottenuto prestigiosi riconoscimenti che vanno a impreziosire il suo percorso musicale e artistico.

Alcune delle frasi più belle, profonde e suggestive tratte dalle tante canzoni alle quali ha dato vita di Brunori Sas in tutti questi anni.

Te ne sei accorto, sì

Che tutto questo rischio calcolato

Toglie il sapore pure al cioccolato

E non ti basta più. (La verità)

Che tutto questo rischio calcolato Toglie il sapore pure al cioccolato E non ti basta più. (La verità) Ma l’ho capito finalmente

Che io del mondo non c’ho capito niente

Che voglio fare il furbo e invece sono

Un fesso come sempre

Me lo dicevi anche tu

La vita va vissuta

Senza trovarci un senso.

Me lo dicevi anche tu

La vita va vissuta

E invece io la penso. (La vita pensata)

Che io del mondo non c’ho capito niente Che voglio fare il furbo e invece sono Un fesso come sempre Me lo dicevi anche tu La vita va vissuta Senza trovarci un senso. Me lo dicevi anche tu La vita va vissuta E invece io la penso. (La vita pensata) Perché capita così

Ma non eri tu

Che il bello della vita

È riuscire a rientrare in partita

Quando sembra finita

Me l’hai insegnato tu

Che la felicità non è una colpa

E che puoi tornare a ridere ancora

Ancora una volta. (Capita così)

Ma non eri tu Che il bello della vita È riuscire a rientrare in partita Quando sembra finita Me l’hai insegnato tu Che la felicità non è una colpa E che puoi tornare a ridere ancora Ancora una volta. (Capita così) La verità

È che ti fa paura

L’idea di scomparire

L’idea che tutto quello a cui ti aggrappi prima o poi dovrà finire

La verità

È che non vuoi cambiare

Che non sai rinunciare a quelle quattro, cinque cose

A cui non credi neanche più. (La verità)

È che ti fa paura L’idea di scomparire L’idea che tutto quello a cui ti aggrappi prima o poi dovrà finire La verità È che non vuoi cambiare Che non sai rinunciare a quelle quattro, cinque cose A cui non credi neanche più. (La verità) Falla suonare in un giorno di pioggia

Quando stai male

Sdraiata sul letto a fissare le ore

O nei pomeriggi passati a fumare

E se le parole che ho scritto non bastano più

Buttale via e inventale tu. (La canzone che hai scritto tu)

Quando stai male Sdraiata sul letto a fissare le ore O nei pomeriggi passati a fumare E se le parole che ho scritto non bastano più Buttale via e inventale tu. (La canzone che hai scritto tu) Bello appare il mondo in cima a una montagna

Coi fiumi nelle valli e le strade di campagna

Bello appare il mondo seduto in riva al mare

Quando il sole s’addormenta lasciandosi annegare

Bello dovrebbe apparire il mondo anche a te

Che invece stai sempre incazzato

Chissà poi perché. (Bello appare il mondo)

Coi fiumi nelle valli e le strade di campagna Bello appare il mondo seduto in riva al mare Quando il sole s’addormenta lasciandosi annegare Bello dovrebbe apparire il mondo anche a te Che invece stai sempre incazzato Chissà poi perché. (Bello appare il mondo) Due ragazze su una panchina illuminate da una sirena

Si danno un bacio che sembra l’ultimo, l’ultimo colpo di scena

E mentre il trucco se ne va su fazzoletti e occhiali neri

Mi sembra di vedere noi mi sembra ancora ieri

Che eri pazza di me che ero pazzo di te

Meno male che ci siamo voluti bene

Quando tutto era possibile

Persino credere all’amore

Al grande amore. (Il morso di Tyson)

Si danno un bacio che sembra l’ultimo, l’ultimo colpo di scena E mentre il trucco se ne va su fazzoletti e occhiali neri Mi sembra di vedere noi mi sembra ancora ieri Che eri pazza di me che ero pazzo di te Meno male che ci siamo voluti bene Quando tutto era possibile Persino credere all’amore Al grande amore. (Il morso di Tyson) Possiamo strappare i giorni dal muro

Sperando che arrivi più in fretta il futuro

Possiamo pensare che il meglio è passato

O illuderci che non sia ancora arrivato

Possiamo sognare un uomo più forte

Che vinca il destino, che uccida la morte

Oppure possiamo accettare il dolore

Che la vita è vita soltanto se muore. (Anche senza di noi)

Sperando che arrivi più in fretta il futuro Possiamo pensare che il meglio è passato O illuderci che non sia ancora arrivato Possiamo sognare un uomo più forte Che vinca il destino, che uccida la morte Oppure possiamo accettare il dolore Che la vita è vita soltanto se muore. (Anche senza di noi) Achille guarda le stelle

Ma proprio non le capisce

Si chiede perché ogni cosa su questa Terra

Prima comincia e poi finisce. (Quelli che arriveranno)

Ma proprio non le capisce Si chiede perché ogni cosa su questa Terra Prima comincia e poi finisce. (Quelli che arriveranno) La tua storia personale

è una grande invenzione, lo sai

È soltanto una scatola vuota

riempita di vecchie versioni di te

Che non servono più

Che non sei neanche tu. (Bello appare il mondo)

è una grande invenzione, lo sai È soltanto una scatola vuota riempita di vecchie versioni di te Che non servono più Che non sei neanche tu. (Bello appare il mondo) Quanto l’apparenza inganna

E quanto ci si può sentire soli

E non provare più niente

Non provare più niente

E non avere più niente

Da dire. (Kurt Cobain)

E quanto ci si può sentire soli E non provare più niente Non provare più niente E non avere più niente Da dire. (Kurt Cobain) Ma l’hai capito che non serve a niente

Mostrarti sorridente

Agli occhi della gente

E che il dolore serve

Proprio come serve la felicità. (La verità)

Fonte: DiLei

L’albero delle noci: le citazioni più belle della canzone

In aggiornamento.