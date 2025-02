Sanremo 2025, chi veste Brunori Sas al Festival

Per il suo esordio a Sanremo 2025, Brunori Sas ha scelto un look molto particolare e unico

Non solo le canzoni, come saranno i look dei Big sul palco dell’Ariston. Per il suo debutto a Sanremo 2025, Brunori Sas ha scelto di indossare gli abiti firmati Boglioli.

La casa di moda punta ad uno stile casual smart, come abbiamo già intravisto dal completo blu notte che l’artista ha sfoggiato a Sarà Sanremo dove ha presentato anche la sua canzone in gara: L’albero delle noci.

Brunori Sas a Sanremo: il look

Per debuttare sul palco dell’Ariston dunque Brunori Sas ha scelto l’eleganza di Boglioli. Un marchio che riflette appieno lo stile dell’artista in gara per la prima volta a Sanremo 2025.

La sua canzone si intitola L’albero delle noci ed è dedicata alla figlia Fiammetta. Il brano è stato ispirato da una pianta che esiste davvero e che, secondo l’artista, è diventato con il tempo una sorta di contenitore delle sue canzoni.

Sul suo profilo Instagram, in un breve video, Brunori Sas ha svelato il significato profondo della canzone. “Parla di come una nascita possa essere una rinascita, una gioia, una rivoluzione, ma anche un momento di grande crisi – ha rivelato -. Quindi racconto, diciamo sia le luci che le ombre se vogliamo, inquietudini di una condizione che può crearti anche un certo senso di inadeguatezza in quel limbo che sta fra l’essere genitore e il sentirsi ancora figlio”.

“L’immagine che mi viene in mente – ha aggiunto – è proprio quella dell’albero però, dipinto dal mio amico Robert Figlia che ha fatto delle illustrazioni bellissime relative al disco. Perché ne ha colto l’essenza rispetto a quello che canto e a quello che ho scritto, quindi un dipinto di Robert, di questo albero che sta di fronte a casa mia”.

I look di Sanremo 2025

Non solo canzoni dunque, al Festival di Sanremo 2025 si parla anche di look. Secondo le prime anticipazioni Giorgia sfoggerà una serie di abiti di Dior, disegnati per lei da Maria Grazia Chiuri. A realizzare il suo styling invece sarà Valentina Davoli, cugina di Giorgia.

Irama vestirà Balmain, indossando i look scelti per lui da Fabio Maria Damato, ex braccio destro di Chiara Ferragni. Joan Thiele sarà invece vestito dallo stylist Riccardo Maria Chiacchio che per lui ha ideato dei look cinematografici firmati Chanel.

Sul palco dell’Ariston vedremo poi Achille Lauro in Dolce & Gabbana e i Coma Cose in Valentino. Restano un segreto i look (e gli stilisti) di Clara, Elodie e Francesca Michielin. Mentre Massimo Ranieri indosserà le creazioni di Versace, seguito dai Modà che saranno in Armani.

L’appuntamento è da martedì 11 febbraio a sabato 15 febbraio 2025. A condurre ci sarà Carlo Conti, direttore artistico del Festival di Sanremo 2025, affiancato da una serie di co-conduttori.

Ad aprire le danze Gerry Scotti e Antonella Clerici, al timone della prima serata del Festival, seguiti da Cristiano Malgioglio, Nino Frassica e Bianca Balti che presenteranno la seconda serata.

Giovedì 13 febbraio sbarcheranno all’Ariston tre co-conduttrici: Elettra Lamborghini, Katia Follesa e Miriam Leone, mentre la serata dei duetti verrà guidata da Mahmood e Geppi Cucciari.

La finale verrà guidata sempre da Carlo Conti insieme ad Alessandro Cattelan e Alessia Marcuzzi.