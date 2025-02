Fonte: IPA Brunori Sas

Brunori Sas, al secolo Dario Brunori, nel suo pseudonimo ha scelto di sottolineare le sue radici, celebrare il suo passato: la strada che gli ha permesso di arrivare al successo, di confermarsi come uno dei cantautori più importanti del panorama musicale italiano odierno. Un gesto, il suo, che mostra tutto il suo attaccamento alla famiglia, al contesto in cui si è formato, divenendo uno degli artisti più amati e seguiti.

Brunori Sas, il significato del suo nome

Cantautore calabrese con una cifra stilistica tutta sua, “brunoriana”, Dario Brunori è conosciuto in arte con lo pseudonimo di Brunori Sas. E non è un caso: Brunori è il suo cognome, la sua famiglia, le sue radici, da dove proviene. La sua amata Calabria, terra unica dove fa lunghe passeggiate, dove vive ancora oggi e dove prevale la fase creativa più lenta, soprattutto rispetto alla città di Milano, in cui invece il cantautore si lascia assorbire completamente dalla sua vitalità.

Sas, invece, è un omaggio sentito ancora una volta nei confronti della sua famiglia: l’impresa edile dei suoi genitori, specializzata nel commercio all’ingrosso di materiali da costruzione, che ha il medesimo nome del cantautore (Brunori S.A.S.). Ai suoi genitori, Bruno Brunori e Mariastella Giacomantonio, deve molto: è proprio grazie a loro, a quella ditta, che oggi è riuscito ad affermarsi. E in cui lui stesso ha lavorato in passato.

Suo papà è morto il 24 gennaio 2007, quando Dario Brunori aveva 30 anni. Un giorno che lo ha costretto a fare i conti con una verità amarissima: crolla il concetto di immortalità di un genitore, del suo amato papà. “Ci fu il dolore emotivo, l’adrenalina degli impegni. Il dolore vero non è mai come il dolore immaginato, ha un sapore diverso: prima è dolore di carne e poi diventa una spinta adrenalinica, uno choc addizionale”.

Il suo legame con la Calabria

“Se ho pensato di lasciarla, alla fine sono sempre tornato. È la terra di cui ho bisogno per rimanere in equilibrio, per avere un punto fermo”, durante la partecipazione al Festival di Sanremo 2025, Brunori Sas ha raccontato (e confermato) ancora una volta il suo amore per la terra, la sua Calabria, descrivendo in modo perfetto l’attaccamento alle radici: anche quando è andato via, o quando ha pensato di lasciarla, è lì che è ritornato, dove tutto ha avuto inizio.

A Sanremo 2025 porta L’Albero delle Noci, un albero che esiste davvero e che si trova di fronte casa sua da più di 13 anni: al Quotidiano del Sud, ha spiegato il profondo significato di “questo simbolo di radicamento e di continua evoluzione”. Il brano affronta anche l’essere padri, la rivoluzione che comporta, la prospettiva che cambia inevitabilmente, tra la gioia e il timore, che si uniscono inevitabilmente, la felicità di una nuova vita nel mondo e la paura di non essere comunque all’altezza. “L’Albero delle Noci nasce proprio da questo sentimento bifronte: una felicità così grande da farti quasi paura, un amore che ti espone, che ti rende vulnerabile”.